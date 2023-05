H&M macht mehrere Filialen zu

Die Modekette H&M wird noch in diesem Jahr mehrere Filialen in deutschen Städten schließen. Das hat das Unternehmen gegenüber inFranken.de bestätigt. Auch konkrete Standorte, die es betrifft, und Termine stehen demnach bereits fest.

H&M schließt drei Filialen noch 2023 - "aus wirtschaftlichen Gründen"

Bereits am 29. April 2023 hat H&M seine Filiale in der Schildergasse in Köln geschlossen. Wie eine Sprecherin jetzt erklärt, sollen im Laufe des Jahres noch weitere Standorte des Modegiganten aus Schweden, dessen Langform "Hennes & Mauritz" heißt, folgen. H&M ist besonders bei jungen Kunden und Kundinnen beliebt - das liegt vor allem an den verhältnismäßig niedrigen Preisen für die Kleidung. Allerdings macht der Konzern auch immer wieder mit namhaften Kooperationen mit Designern auf sich aufmerksam und gilt seit Jahrzehnten gemeinhin ungebrochen als durchaus "trendig".

"Derzeit sind wir in Deutschland mit 372 H&M-Filialen vertreten. Es ist korrekt, dass H&M weitere Schließungen in diesem Jahr plant", so eine Sprecherin gegenüber inFranken.de. "Wir bedauern sehr, dass unsere H&M Stores in der Georgstraße 14 in Hannover (letzter Verkaufstag ist der 28.10.2023), in Delmenhorst (10.05.2023) sowie in Lemgo (09.12.2023) aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen werden". In den vergangenen zwei Jahren habe es ebenfalls Schließungen gegeben. In Franken und Rheinland-Pfalz seien aktuell keine Standorte betroffen, heißt es.

"Es gehört zu unserem täglichen Arbeitsprozess zu prüfen, ob wir unseren Kund*innen das beste Angebot am richtigen Ort anbieten. Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung unseres Store-Portfolios, schauen wir auch regelmäßig nach neuen Möglichkeiten, Verbesserungen oder Anpassungen, wie Umbauten, Erweiterungen oder Umzüge vorzunehmen", erläutert die Sprecherin der Modekette. Die Entscheidung, ein Geschäft zu schließen, sei "für uns immer das letzte Mittel". Bis es zu einer solchen Entscheidung komme, "prüfen wir selbstverständlich alle Möglichkeiten, einen Standort zu erhalten", so H&M. Laut der Textilwirtschaft hat H&M für 2023 ein Sparprogramm aufgelegt, um die Profitabilität zu erhöhen. Grund seien gestiegene Kosten.