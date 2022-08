Gelsenkirchen vor 57 Minuten

Geblitzt

Neben Kindergarten und Grundschule: Autofahrer (23) rast mit 105 km/h durch 30er-Zone

Am Montag überschritt ein 23-jähriger Autofahrer in Gelsenkirchen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 75 km/h. Die Messstelle befand sich in der Nähe eines Kindergartens und einer Grundschule. Dem 23-Jährigen drohen nun mehrere Strafen.