Ein 29-Jähriger aus Demmin in Mecklenburg-Vorpommern hat versucht, seine eigene Oma mit einem Enkeltrick hereinzulegen - ist aber gescheitert. Gegen den schon polizeibekannten Mann wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betrugs ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch (26. Juli 2023) sagte.

Der Enkel rief seine 85-jährige Großmutter an und gab am Hörer vor, dass er sich "in den Händen zwielichtiger Gestalten befindet." Er sei mit ihnen in einer Hütte in einem Wald bei Rostock und die Männer würden ihm etwas antun, wenn er nicht schnell 400 bis 600 Euro auftreibe. Die Oma, der dies laut Mitteilung "komisch vorkam", rief allerdings gleich bei der Polizei an.

29-Jähriger will Oma mit Enkeltrick reinlegen - 85-Jähriger ist der Anruf suspekt

Die Beamten konnten den 29-Jährigen dann auch am Handy erreichen. Er gab zu, dass das Ganze ein Trick war, da er Geld für seine Freizeit brauchte. Er bekomme von seiner Familie keine finanzielle Unterstützung. Um wirklich auszuschließen, dass er in Gefahr ist, gab es dann noch ein persönliches Treffen des Enkels mit der Polizei.

Danach erläuterten die Beamten der 85-Jährigen den Fall. Sie habe das Verhalten ihres Enkelsohnes nicht verstehen können, sei aber erleichtert gewesen, dass es ihm gut gehe, schilderte sie.

