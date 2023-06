Was war da denn los?! Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag (25. Juni 2023) auf Montag (26.) einen fest installierten Blitzer in Brandenburg außer Gefecht gesetzt - und zwar mit einer Mülltonne.

Der Blitzer - ein sogenannter Starenkasten - steht an der L33 bei Altlandsberg im Landkreis Märkisch-Oderland. Blitzerfotos konnte er nach der "Verzierung" mit der Gelben Tonne wohl keine mehr machen, zumindest keine brauchbaren. Das war aber wohl auch die Intention der unbekannten Täter, die die leere Tonne verkehrt herum über den Blitzer gestülpt hatten. Fotos von der ungewöhnlichen Bild waren auf der Seite "Polizeireport Berlin Brandenburg" auf Facebook zu sehen. Auch die Berliner Zeitung berichtete über den Fall.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnten Einsatzkräfte der Polizei den Blitzer "befreien". Offenbar wurde er bei der Aktion nicht beschädigt. Auf die Verursacher kommt dennoch Ärger zu, sofern sie erwischt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit übernommen.

Unter dem Facebook-Post häufen sich bereits die Kommentare, teils amüsiert, teils hämisch. "Sicherlich der Orkan ordentlich am wirbeln gewesen und dieses mal den Richtigen getroffen", schreibt etwa ein Nutzer. "Hat aufjedenfall Style. Hat nicht jeder Blitzer", meint eine andere Facebook-Nutzerin. Ein anderer wundert sich, warum es ausgerechnet eine Gelbe Tonne war: "Gelb???? Echt mal das ist doch kein Wertstoff! Anzeige ist raus" - oder wie die Tonne überhaupt da hingekommen ist: "Der Blitzer steht im Nirgendwo,die Tonne wurde dann ja mehrere Kilometer dahin verfrachtet". Die meisten finden das Ganze aber einfach nur lustig: "Da hat sich jemand einen Orden verdient! #HelddesTages" oder "Musste so lachen", ist da zu lesen.

ak

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / manfredrichter