Bischofswerda vor 1 Stunde

Amokalarm

Nach Messerattacke auf Junge (8) an Schule - Täter (16) zündete sich selbst an

In einer Schule in Bischofswerda ist am Mittwoch (23. August 2023) Amokalarm ausgelöst worden. Ein Jugendlicher hat mit einem Messer einen achtjährigen Jungen schwer verletzt. Er wurde von der Polizei festgenommen.