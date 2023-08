Wie das Polizeipräsidium Heilbronn, Baden-Württemberg, am Montag, 21. August 2023 mitteilt, konnte man zuletzt einen Ermittlungserfolg feiern und eine Mädchen-Gang im Alter zwischen 13 und 15 Jahren festnehmen. Über 20 Straftaten gehen auf ihr Konto.

Die Fälle ereignete sich alle im Zeitraum von Juli bis August 2023. Ganz oben auf der Tagesordnung der Randale-Mädchen stand dabei Körperverletzung. Insgesamt sieben Anzeigen aufgrund verschiedener Delikte dieser Art waren bei der Polizei eingegangen. Zuletzt am 12. August.

Polizei schnappt Mädchen-Gang aus Heilbronn - letzte Prügel-Attacke am 12. August

Im Bereich Sontheimer Landwehr in Heilbronn, wurden dabei zwei Frauen verletzt. Im Polizei-Bericht zu dem Vorfall hieß es damals, dass in der Nacht auf Samstag, 12. August, gegen 23.30 Uhr mehrere Personen an einer Bushaltestelle in Heilbronn-Sontheim randalieren würden.

Auszug aus der Polizei-Meldung zum Fall vom 12. August 2023

Eine Fahndung nach den möglichen Tätern verlief negativ. Später wurde bekannt, dass ein Fahrzeug, das in dem Bereich geparkt war, beschädigt wurde. Der Pkw wurde auf der Beifahrerseite komplett mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Eine Stunde später sollen fünf bis sechs weibliche Personen zwei Frauen im Bereich der Sontheimer Landwehr verletzt haben. Die Frauen im Alter von 20 Jahren waren gegen 0.45 Uhr zu Fuß in Richtung Kolpingstraße unterwegs, als sie von der Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Frauen durch die Gruppe angegangen und hierbei verletzt.

Wie der aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist, konnte durch intensive Ermittlungen zunächst eine der Täterinnen identifiziert werden. Die Folgeermittlungen führten dann zu den weiteren Mädchen. Ihnen können bis zum aktuellen Zeitpunkt bereits 23 Straftaten zugeordnet werden. Grund dafür: Es gibt Filmaufnahmen von den Taten.

Randale-Mädchen aus Heilbronn filmen Attacken mit Handy

Die Übergriffe hat die Mädchen-Gang aus Heilbronn wohl zum Großteil mittels Mobiltelefonen gefilmt. Polizeipräsident Frank Spitzmüller lobt die Arbeit: "Durch die gute Ermittlungsarbeit konnten die Taten dieser Gruppe zügig aufgeklärt und weitere Straftaten verhindert werden."

Dabei verweist er besonders auf die durchgeführten Maßnahmen in der Heilbronner Innenstadt im Zusammenhang mit der Konzeption "Sicheres Heilbronn". Spitzmüller: "Gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit erfolgt eine sehr enge Zusammenarbeit innerhalb des Hauses des Jugendrechts zwischen dem Jugendamt Heilbronn, der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Polizei."

Hintergrundinformationen zur Kriminalinspektion 2: Sie engagiert sich im Haus des Jugendrechts mit den Kooperationspartnern, der Staatsanwaltschaft, der Jugendämter sowie dem Amtsgericht im Bereich der Jugenddelinquenz. Ziel ist es, junge Menschen in ihrer sozialen Entwicklung zu fördern und somit vor weiterem Fehlverhalten zu bewahren. (POL)