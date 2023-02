Madonna bei den Grammys 2023: Ihr Auftritt sorgte bei Fans für Aufsehen. Das ist für die Queen of Pop eigentlich fast Standard, denn in ihrer 40-jährigen Karriere hat die Sängerin immer wieder schockiert, provoziert und für Schlagzeilen gesorgt. Meist waren ihre Outfits aufregend, provokant und außergewöhnlich.

Bei dem ersten Live-Auftritt Madonnas in der Öffentlichkeit nach langer Zeit waren viele Fans jedoch schockiert, weil sie die 64-Jährige kaum wiedererkannten. Auf die Äußerungen der Menschen im Internet auf Madonnas Aussehen hat die Sängerin nun ihrerseits mit einem Post auf Instagram reagiert - mit deutlicher Kritik.

"Altersfeindlichkeit und Misogynie"

Madonna beschwerte sich in ihrem Post darüber, dass die Menschen nicht auf ihre Worte hören würden, sondern sich stattdessen an einer Nahaufnahme ihres Gesichts abarbeiten würden. "Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was ich in meiner Rede gesagt habe, in der es darum ging, sich für die Furchtlosigkeit von Künstlern wie Sam und Kim zu bedanken, haben sich viele Leute dafür entschieden, nur über Nahaufnahmen von mir zu sprechen. Aufgenommen mit einer Kamera mit langem Objektiv von einem Pressefotografen, die jedes Gesicht verzerren würde", so Madonna in ihrem Post.

"Wieder einmal bin ich in das Visier von Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit geraten", kritisiert Madonna die Äußerungen der Internet-Nutzer*innen auf einer gesellschaftlichen Ebene. Diese Erscheinungen, Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit, würden unsere Welt durchdringen und sie werde sich nicht für ihr Aussehen oder ihre Kleidung entschuldigen, so Madonna.

Auf sozialen Medien hatten unter anderem Fans der Queen of Pop ihre Sorge ausgedrückt angesichts der starken Veränderungen des Popstars. "Madonna sieht irgendwie aus wie diese Sängerin, die Vogue und andere Songs gesungen hat", schreibt ein Twitternutzer etwa. "Madonna muss mit den Schönheitsoperationen aufhören und den Alterungsprozess annehmen. Sie ist ab diesem Zeitpunkt fast nicht wiederzuerkennen", "Meine Güte, was hat Madonna sich selbst angetan? #GRAMMYs" oder "Madonna sieht 'erfrischt' aus, lol…" sind weitere Äußerungen. Die Menschen zeigten sich schockiert über Madonnas Gesicht, das durch Straffungen und Botox ein rundes Aussehen angenommen hat, ein sogenanntes "Puffy face".

Grammys 2023 - Madonna kündigt Sensation und Premiere an

Dabei wollte Madonna eigentlich, dass mehr über die Künstler*innen gesprochen wird, die sie ankündigte. Für den Song "Unholy" bekamen Sam Smith und Kim Petras einen Grammy als bestes Pop-Duo. Kim Petras, eine in Köln geborene Sängerin, ist die erste trans Künstlerin in der Geschichte der Grammys, die eine solche Auszeichnung gewonnen hat.

Zusammen mit Sam Smith (Künstler*in aus Großbritannien) hatte sie mit "Unholy" einen Clubhit gelandet und schaffte es im Herbst 2022 auf Platz eins der Charts in Großbritannien und den USA. Das Lied handelt von einem Familienvater, der sich in einem Stripclub vergnügt.

In der Nacht zum Montag wurden in Los Angeles Grammys zum 65. Mal verliehen. Der Musikpreis wurde in 91 Kategorien vergeben und wurde moderiert von Comedian Trevor Noah.