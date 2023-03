ARCHIV - 27.02.2023, Russland, Nowo-Ogarjowo: Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto spricht Wladimir Putin, Präsident von Russland, per Videokonferenz mit dem Gouverneur der Region Sachalin in der staatlichen Residenz Nowo-Ogarjowo. Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. (zu dpa «Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Putin») Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Mikhail Metzel (Pool Sputnik Kremlin/AP)