In Indien hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mutmaßlich seine Partnerin erwürgt und ihre Leiche in 35 Stücke zerhackt haben soll. Die Stücke habe er dann über zwei Wochen lang in einem Wald in der Hauptstadt Neu Delhi vergraben. Dies tat er jeweils mitten in der Nacht, um keinen Verdacht zu erwecken, berichtete die indische Nachrichtenagentur IANS am Montag (14. November 2022) unter der Berufung auf die Polizei. Am Wochenende konnte sie den mutmaßlichen Täter demnach festnehmen und mit ihm im Wald Leichenteile einsammeln.

Der gelernte Koch soll den Polizeiangaben zufolge seine Partnerin, mit der er zusammenlebte, nach einem Streit ums Heiraten getötet haben. Die Stücke ihrer Leiche soll er dann zeitweise in einem neu gekauften Kühlschrank aufbewahrt haben. Zu der Tat sei er demnach auch von der US-amerikanischen Krimiserie "Dexter" inspiriert worden.

Freundin des Opfers alarmiert Vater: Wegen Kontaktabbruch erst nicht aufgefallen

Der Fall kam erst jetzt ans Licht, nachdem der Vater des Opfers vergangene Woche bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte. Der Vater hat den Kontakt zu seiner Tochter laut Polizei vor längerer Zeit abgebrochen, da er mit ihrer Beziehung zum mutmaßlichen Täter und deren Zusammenleben nicht einverstanden war. Er habe von einer ihrer Freundinnen erfahren, dass sie länger nicht mehr erreichbar gewesen sei. Aufnahmen von Überwachungskameras hätten die Polizei schließlich zu dem Mann geführt.