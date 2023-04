Das Dorf Portofino an der italienischen Riviera ist ein beliebtes Urlaubsziel für Touristen. Etliche Bilder für Instagram werden in dem ehemaligen Fischerdorf am Golfo del Tigullio geknipst. Dementsprechend hoch sind auch die Hotel-Preise. Trotz der hohen Einnahmen, die in Hotellerie und Gastronomie fließen, sind die Menschenmassen für den Ort ein Problem.

Medienberichten zufolge hat Bürgermeister Matteo Viacava eine Verordnung unterzeichnet, die eine sogenannte "rote Zone" zwischen Ortskern und den umliegenden Stränden festlegt. Die Touristen dürfen dich dort zwar aufhalten und flanieren, jedoch nicht stehen bleiben. Das soll verstopfte Gassen und Plätze vermeiden, die den Einwohnern und den anderen Touristen Unannehmlichkeiten bereiten. Zuerst berichtete der Merkur darüber.

Nicht stehen bleiben: In der "roten Zone" ist nur Spazieren und Flanieren erlaubt

Von morgens bis abends 18 Uhr gilt diese Verordnung. In ihrem Geltungsbereich liegt die Piazza Martiri dell‘Olivetta, die innerhalb von kürzester Zeit verstopft. Bei Zuwiderhandlung hat der Bürgermeister absurd hohe Strafsummen angekündigt: Zwischen 65 Euro und 275 Euro soll es kosten.

Der Beschluss hat einen großen Haken. Die Berliner Morgenpost berichtete, dass Veranstalter von Kreuzfahrten oft Tagestrips von der ligurischen Hafenstadt La Spezia nach Portofino anbieten. In diesem Fall finden sich große Menschengruppen einen ganzen Tag lang in dem Örtchen ein, die im Gegensatz zu den Hotelgästen keine Aufenthaltsmöglichkeit haben. Durch diese Verordnung könnten sie dazu gezwungen sein, den ganzen Tag zu spazieren - ein Graus für Kinder, alte Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

"Gruppen von Kreuzfahrttouristen sorgen für Staus auf den engen Gassen. Sie geben hier kaum etwas aus, verursachen aber viele Unannehmlichkeiten", wird der Inhaber eines Restaurants aus Portofino zitiert. Unter den Touristenmassen leidet nicht nur Portofino: Auch die Dörfer Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore gelten inzwischen als überlaufen. Hast du auch Urlaubspläne in diesem Jahr? Vier Reiseziele solltest du 2023 möglichst vermeiden.

Fehlende Kontrolle der Behörden? Bürgermeisterin von Riomaggiore fordert Lösung

"Die Situation hat sich in den angegebenen Punkten als kritisch erwiesen, insbesondere in Manarola auf den Bahnsteigen, im Tunnel und in den Yachthäfen", erklärte die Bürgermeisterin von Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, der Tageszeitung La Repubblica. Die Zeitung kommentierte: "Es droht der Zusammenbruch." Pecunia forderte daher ein "Sondergesetz", die Behörden die Befugnis einräumt, diese Urlaubermassen zu steuern.