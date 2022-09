Schärding vor 1 Stunde

Strom-Unfall

Unglück am Bahnhof: 19-Jähriger klettert auf Lok - und bekommt tödlichen Stromschlag

Zu einem Strom-Unfall mit tödlichen Folgen für einen jungen Deutschen ist es am Samstag in Oberösterreich unmittelbar an der Grenze zu Bayern gekommen. Der 19-Jährige zog sich schwerste Brandverletzungen zu, als er an einem Bahnhof auf eine Lokomotive geklettert war.