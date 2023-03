Der "Junge im Zelt" ist in Großbritannien eine kleine Berühmtheit: Aus einem besonderen Grund verzichtete er drei Jahre lang auf ein komfortables Bett in seinem Elternhaus - und übernachtete stattdessen mit seinem Schlafsack in einem Zelt.

Als Max Woosey zehn Jahre alt ist, schenkt ihm sein Freund Rick ein Zelt - kurze Zeit später verstirbt dieser an Krebs. Max schläft daraufhin nur noch in dem Zelt - nicht nur um den verstorbenen Freund zu ehren, sondern für einen guten Zweck.

Zwölfjähriger sammelt Spenden für Hospiz - auf ungewöhnlichem Weg

Vor seinem Ableben wurde Max' Freund Rick in einem Hospiz gepflegt. Mit der ungewöhnlichen Aktion startete Max Woosey einen Spendenaufruf und sammelte in den letzten drei Jahren satte 790.000 Euro für die Einrichtung. Mit diesem Geld können die etwa 15 Mitarbeiter des Hospizes ein ganzes Jahr lang bezahlt werden.

Fast 13.000 Follower begleiteten den jungen Helden während der Aktion auf Instagram. Für sein Engagement wurde der Zwölfjährige außerdem mit der British Empire Medal ausgezeichnet, wie der Buckingham-Palast bereits 2022 mitgeteilt hatte. Die kleine Berühmtheit durfte sogar den damaligen Premierminister Boris Johnson treffen und schlug sein Zelt nicht nur im Garten seiner Eltern auf. Ein Zoo und der Balkon eines Luxushotels gehören wohl zu den besonderen Orten, an dem der Junge kampierte.

Im Frühling kann sich der couragierte Blogger auf eine sicherlich bequemere Schlafumgebung freuen: Die Nacht auf den ersten April wird die letzte Nacht im Zelt sein.

