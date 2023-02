Ein 16-jähriges Mädchen ist in der westaustralischen Metropole Perth nach einem mutmaßlichen Haiangriff gestorben. Das Mädchen sei am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen aus dem Swan River gezogen worden, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Es sei noch am Unfallort gestorben. Erste Zeugenaussagen deuteten auf einen Haiangriff hin, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Die 16-Jährige war demnach gemeinsam mit Freunden auf Jet-Skis auf dem Fluss unterwegs, der südwestlich von Perth in den Indischen Ozean mündet. Etwa zweieinhalb Kilometer landeinwärts sei sie ins Wasser gegangen, um zu schwimmen. Medienberichten zufolge, sollen sich in dem Bereich eine Gruppe Delfine aufgehalten haben.

16-Jährige stirbt nach Haiattacke - Polizei: "Ungewöhnlich"

Es sei ungewöhnlich, dass sich ein Hai dort aufhalte, hieß es nach Polizeiangaben. Die Untersuchungen dauerten an. Zuletzt war nach Angaben des Senders ABC vor zwei Jahren ein Mann im Swan River von einem Bullenhai schwer verletzt worden.

