Mit Beginn des Ukraine-Krieges berichtet inFranken.de über die aktuellen Entwicklungen. Meldungen ab dem 11. September 2023 sind in diesem Artikel zu finden. Berichte bis zum 10. September 2023 gibt es in unserem vorherigen Ukraine-Ticker.

Ab dem 24. Februar 2022 gab es einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine durch die russische Armee aus mehreren Richtungen. Der Ukraine-Krieg ist der Höhepunkt eines langen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Seinen Anfang nahm er bereits im Dezember 2013.

Update, 11. September 2023: Baerbock fordert konsequenteren Kampf gegen Korruption

Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die Ukraine. Die Grünen-Politikerin traf laut Meldung der Deutschen-Presseagentur (dpa) am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein.

Nachdem der Luftraum über der Ukraine noch immer gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht im Sonderzug von Polen aus in die Hauptstadt Kiew gefahren. Die Ministerin wurde dem Bericht zufolge vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt.

Baerbock sagte der Ukraine nach ihrer Ankunft anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu. Die Außenministerin hatte aber auch mahnenden Worte dabei und eine klare Ansage an die Verantwortlichen im Land.

Kritik und Unterstützung - Baerbock mit klaren Worten

Deutliche wurde sie, als es um Korruption in der Ukraine ging. Baerbock sagte laut dpa-Beitrag, dass sich bei der Justizreform und der Mediengesetzgebung die Bilanz Kiews schon sehen lassen könne. Allerdings müsse man "bei der Umsetzung des Anti-Oligarchen-Gesetzes und dem Kampf gegen Korruption noch einen Weg gehen".

Bei aller Kritik an der noch mangelhaften Umsetzung der Reformen, darf der Besuch in der Hauptstadt Kiew, eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.

Denn, so heißt es weiter: Die Ukraine hat seit Juni 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Die EU-Kommission definierte damals sieben Reformprioritäten, von denen sie einige teils als erfüllt ansieht. Ein neuer Fortschrittsbericht der Kommission wird im Oktober erwartet.

Vorschaubild: © Oliver Weiken (dpa)