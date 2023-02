Update vom 18.02.2023, 16 Uhr: Ukraine fordert umstrittene Waffen zur Verteidigung - ein anderer Wunsch könnte erfüllt werden

Nach Kampfpanzern und Kampfjets hat die Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz den westlichen Verbündeten einen neuen Waffen-Wunsch für den Kampf gegen Russland präsentiert. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte am Freitagabend Streumunition und Phosphor-Brandwaffen - der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten. Wie Russland wolle auch sein Land diese "Art von Kampfmitteln" nutzen. "Es ist unser Staatsgebiet." Er verstehe die Schwierigkeiten wegen Konventionen, aber diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne.

Kubrakow spielte damit darauf an, dass der Einsatz von Streumunition völkerrechtlich geächtet ist. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Phosphormunition kann bei Menschen schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen. Kubrakow warb zudem erneut um die Lieferung von Kampfjets. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte deutlich, dass sein Land bereit wäre, gemeinsam mit anderen Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Als Voraussetzung nannte er allerdings eine "Nato-Entscheidung" für einen solchen Schritt.

Unterdessen wurden in München erneut Forderungen nach strafrechtlichen Konsequenzen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin laut. Das Land ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen. Putin müsse für das Verbrechen der Aggression zur Verantwortung gezogen werden, "sonst wiederholt sich die Geschichte immer wieder", verlangte Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas am Freitag laut offizieller Übersetzung bei der Sicherheitskonferenz. Außenministerin Annalena Baerbock appellierte an die Verbündeten, ebenso wie Deutschland Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Gemeinsam müsse man jetzt dafür sorgen, dass die Ukraine sich verteidigen und Menschenleben retten könne, sagte sie in einem Interview des Bayerischen Rundfunks.

Update vom 18.02.2023, 9.15 Uhr: Putin trifft Lukaschenko - Verbündete beschwören enge Zusammenarbeit

Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko haben in Moskau über die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen gesprochen. Dabei unterstrich Lukaschenko nach russischen Agenturberichten die technologische Kooperation der zwei verbündeten, aber international isolierten Nachbarstaaten. Sie lasse die Sanktionen ins Leere laufen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängt worden sind, behauptete er.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Belta erläuterte Lukaschenko zudem seine Theorie, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehmen könnte. Er halte einen Militärputsch für möglich, bei dem die ukrainische Armee einen Aufstand gegen ihren eigenen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj starten könnte. "Es könnte zu dem Punkt kommen, an dem das Militär nach Kiew kommt und den Politkern den Hals umdreht – auch Selenskyj", prophezeite Lukaschenko, wie unter anderem Focus-Online berichtet. Seiner Meinung nach hätten die Ukrainer den Krieg satt und würden sich nicht mehr für Selenskyjs Ziele opfern wollen.

Bei dem Treffen mit Putin in dessen Residenz Nowo-Ogarjowo sagte Lukaschenko außerdem, die Länder des Westens hätten Russland und Belarus nicht um ihr Potenzial in der Computertechnologie gebracht. Auch produziere Belarus jetzt schon etwa 1000 Bauteile für die zivilen russischen Flugzeuge MS-21 und Suchoi Superjet. Sein Land sei mit etwas russischer Hilfe auch in der Lage, Erdkampfflugzeuge herzustellen, sagte Lukaschenko. Solche Maschinen dienen der Unterstützung eigener Infanterie-Einheiten und können gegnerische Ziele am Boden angreifen.

Der für westliche Chip- und Computertechnik verhängte Lieferstopp trifft die russische Industrie, gerade auch die Rüstungsbranche. Der russischen Luftfahrtsbranche fehlen Ersatzteile für ihre Airbus- und Boeingflotten. Bei den Angriffen auf die ukrainische Armee hat Russland zudem viele seiner Erdkampfbomber Suchoi Su-24 verloren.

Putin sagte, Lukaschenko habe in Belarus das industrielle Erbe der Sowjetunion bewahrt. Darauf lasse sich eine neue Kooperation aufbauen. Lukaschenko stellt sein Land als Aufmarschgebiet für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verfügung. (red/dpa)

Update vom 17.02.2023, 12.30 Uhr: Russischer Diplomat: Abschuss westlicher Satelliten möglich

Könnte der Ukraine-Krieg bald auch im Weltraum stattfinden? Der Direktor der Abteilung für Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Konstantin Woronzow, hält das unter bestimmten Umständen für möglich. Dies sagte er gegenüber der russishen Presseagentur TASS, wie unter anderem die Bild Zeitung am Freitag berichtete.

Laut Woronzow missbraucht der Westen zur Unterstützung der Ukraine zivile Satelliten für militärische Zwecke. "Wir sprechen davon, dass die USA und ihre Verbündeten Komponenten der zivilen Infrastruktur im Weltraum, einschließlich der kommerziellen Infrastruktur, für militärische Zwecke nutzen", so der Diplomat gegenüber TASS. Laut Woronzow müsse dies auf Grundlage des Weltraumvertrages von der internationalen Gemeinschaft verurteilt werden, da dieser eine rein friedliche Nutzung von Satelliten vorsieht. In diesem Zumanhang meint der hohe Regierungsbeamte, dass in einem solchen Fall die "quasi zivile Weltrauminfrastruktur ein legitimes Ziel für Vergeltungsmaßnahmen sein könnte".

Laut der Bild spielt der Diplomat damit auf die Nutzung des Systems "Starlink" des Tech-Unternehmers Elon Musk durch die Ukraine an. Seit Beginn des Krieges wird dieses nämlich unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation verwendet. Kürzlich kündigte der südafrikanisch-amerikanische Milliardär jedoch an, die Unterstützung der Ukraine beenden, sollte Kiew das Satelliten-Netzwerk für Angriffe auf Russland nutzen. Insgesamt befinden sich derzeit knapp 3500 "Skylink"-Satelliten im Erdorbit, die unter anderem für schnelle Internetverbindungen genutzt werden.

Verfügt Moskau aber überhaupt die Möglichkeiten dazu, Satelliten im Weltraum abzuschießen? Matthias Wachter vom Bundesverband der Deutschen Industrie meint gegenüber der Bild: Ja, der Kreml kann ohne weiteres "Satelliten kinetisch und elektronisch angreifen, stören und ausschalten". Bewiesen habe das Land dies 2015, als es einen ausrangierten Spionage-Satelliten aus dem All geholt habe.

Der Militärexperte Maximilian Terhalle hält vergleichbare Aussagen jedoch für leere Drohungen. "Putin nutzt jedes Mittel, um die Ukraine zu schlagen. Dass die Satellitenkommunikation seit zwölf Monaten entscheidend für den Widerstand Kiews ist, spürt Putins Armee jeden Tag", meint er gegenüber der Bild.

Update vom 16.02.2023, 15.30 Uhr: Heusgen betont: Russland braucht eine "Deputinisierung"

Russland muss nach Auffassung von Sicherheitskonferenz-Chef Christoph Heusgen vor einer Wiederbelebung des deutsch-russischen Verhältnisses eine "Deputinisierung" durchführen. Der Begriff ist angelehnt an die De- oder Entnazifizierung durch die Allierten nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des NS-Regimes. "Ich benutze den Begriff Deputinisierung, weil dieses Land total auf Putin ausgerichtet ist", sagte der frühere UN-Botschafter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor der von ihm geleiteten Sicherheitskonferenz in München, die am Freitag (17. Februar 2023) beginnt. Kreml-Chef Wladimir Putin sei der Machthaber, der alle Entscheidungen treffe.

Eine entsprechende Formulierung wählte Heusgen in seinem jüngst veröffentlichten Buch "Führung und Verantwortung". Einen Neuanfang in den Beziehungen könne es demnach "nur mit einer anderen Regierung in Moskau geben, die auf dem Boden des internationalen Rechts handelt und bereit ist, zu Hause so etwas wie seinerzeit in Deutschland die 'Denazifizierung' durchzuführen".

Der russische Präsident betreibe systematisch Desinformation über seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Die Menschen sollen seine Erzählung glauben, dass es einen Angriff des Westens gibt und die Nazis Russland wieder überfallen", sagte der frühere außen- und sicherheitspolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) dem RND. Grundsätzlich hätten Deutsche und Russen über die Jahrhunderte hinweg gute Beziehungen zueinander unterhalten. "Darauf kann man aufbauen."

Das wichtigste sicherheitspolitische Politiker- und Expertentreffen weltweit findet vom 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München statt. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aus der Ukraine wird unter anderen Außenminister Dmytro Kuleba in München erwartet. Insgesamt werden mehr als 40 Staats- und Regierungschefs sowie 90 Minister dabei sein, unter ihnen neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der polnische Präsident Andrzej Duda.

Update vom 16.02.2023, 10 Uhr: Kadyrow spricht von Besetzung Ost-Deutschlands

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angesichts westlicher Panzerlieferungen an die Ukraine mit einer Rückkehr russischer Besatzungstruppen auf deutsches Gebiet gedroht. "Wir müssen zurückkehren, das ist unser Territorium", sagte Kadyrow mit Bezug auf die sowjetische Besatzungszeit in einem Interview im russischen Staatsfernsehen, das am Mittwoch noch auf der Webseite der Propagandasendung "60 Minuten" abgerufen werden konnte.

Kanzler Olaf Scholz müsse für seine Äußerungen zu Russland "auf die Schnauze" bekommen, sagte der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, der mit eigenen Truppen in der Ukraine aktiv ist. Zuletzt hatte auch Kremlchef Wladimir Putin scharf kritisiert, dass bald erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder deutsche Panzer auf russische Soldaten schießen würden. Er drohte damit, nicht nur Panzertechnik gegen die Angreifer als Antwort einzusetzen. Zudem regte sich Kadyrow auf, dass sich Olaf Scholz bei seinem Besuch bei Wladimir Putin "wie ein Pandabär" verhalten habe, zurück in Deutschland aber Russland scharf kritisiere.

Nach Ansicht Kadyrows war der Abzug der sowjetischen Truppen vom Gebiet der ehemaligen DDR in den 1990er Jahren ein Fehler. Die Verantwortlichen wie der im vorigen Jahr gestorbene Ex-Präsident Michail Gorbatschow hätten als "Verräter" bestraft werden müssen, so der 46-Jährige. Nur durch die Stationierung von Truppen würden die Deutschen ihren Platz in der Hierarchie verstehen, sagte Kadyrow in dem bei Dunkelheit im Freien aufgenommenen Interview. Von einer möglichen Konfrontation mit der Nato oder einem drohenden Atomkrieg zeigte er sich unbeeindruckt. Davor habe er keine Angst. "Wir werden gewinnen und sie vernichten", sagte er.

Auch nach knapp einem Jahr hat Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Ziele nicht erreicht und musste mehrere militärische Niederlagen einstecken. Trotzdem zeigte sich Kadyrow überzeugt, die Ukraine bis Jahresende zu besiegen und wichtige Städte wie Kiew, Charkiw und Odessa erobern zu können. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj forderte Kadyrow dazu auf, sich zu erschießen, weil er seinem Volk Leid und Tod gebracht habe. Dagegen werfen Menschenrechtler Kadyrow vor, mit Putins Segen in der russischen Teilrepublik Tschetschenien mit diktatorischer Macht zu regieren und seine Gegner foltern und ermorden zu lassen.

Update vom 15.02.2023, 15.45 Uhr: Russland könnte Häftlinge als "Kanonenfutter" nutzen

Analysten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) halten es für möglich, dass das russische Verteidigungsministerium Häftlinge rekrutiert, um sie als "Kanonenfutter" im Angriffskrieg gegen die Ukraine einzusetzen. Eine Rekrutierung von Sträflingen sei ein Anzeichen, dass der Kreml sogenannte "menschliche Wellen" planen könnte, schreibt das ISW am Dienstag (Ortszeit) mit Bezug auf entsprechende Berichte.

Damit ist eine Taktik gemeint, bei der eine große Zahl von Soldaten - häufig mit geringer Ausbildung - für einen Angriff eingesetzt wird. Sowohl der ukrainische Geheimdienst als auch der US-Sender CNN hatten zuvor über eine Rekrutierung von Häftlingen durch das russische Verteidigungsministerium berichtet.

Eine Integration der Sträflinge in Truppen der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) zeigt nach Einschätzung der US-Analysten zudem, dass das russische Militär seine konventionellen Einheiten für die Sträflinge nicht umstrukturieren will. Man wolle möglicherweise vermeiden, die Moral der Einheiten durch die Häftlinge noch weiter zu schwächen.

Update vom 15.02.2023, 9.50 Uhr: Norwegische Risikoanalyse betont Gefährlichkeit Russlands

Erst zu Beginn der Woche drangen russische Kampfflugzeuge ins Nato-Gebiet ein: Über Polen wurden drei Militärflugzeuge abgefangen und anschließend eskortiert. Nun befürchtet ein weiteres Land eine drohende russische Invasion: In norwegischen Medien wird vermehrt vor Russland als "unberechenbarem" Nachbarland gewarnt. Da Norwegen im hohen Norden des Landes direkt an Russland angrenzt, sorgen sich die Skandinavier, das nächste Angriffsziel von Kremlchef Wladimir Putin zu werden.

In einer jährlichen Risikoanalyse wurde zwar erklärt, dass die russische Armee derzeit durch die Gegenwehr der Ukraine "konventionell" geschwächt werde. Doch dadurch gewinnen die Atomwaffen in der Ostsee zunehmend an Bedeutung. Diese werden beispielsweise auf U-Booten und Schiffen der Militärflotte gelagert und bilden eine "ernsthafte Bedrohung".

Doch nicht nur die geografische Lage mache Norwegen zu einem möglichen Angriffsziel für Russland, sondern auch die Tatsache, dass das Land bei der Energieversorgung Europas eine immer wichtigere Rolle spielt. Putin könnte diese Lieferungen sabotieren wollen. Dass Norwegen und Schweden zudem der Nato beitreten wollen, ist dem Kreml seit Bekanntwerden der Pläne ein Dorn im Auge. In der Vergangenheit hatte die russische Regierung bereits mit entsprechenden "Reaktionen" und "Antworten" gedroht, da die beiden Länder damit ihre Neutralität im Kriegsgeschehen einbüßen würden. Die Erweiterung des Nato-Gebiets könnte sich dann auch auf die Stationierung russischer Soldaten auf der Halbinsel Kola auswirken.

Die "Fokus"-Analyse kommt aber auch zu dem Schluss, dass ein Regimesturz in Russland möglich wäre, der dann in einem Bürgerkrieg ausarte. Doch auch der Kampf um umstrittenes Territorium, die Risikoanalyse bezieht sich hier auf die Arktis, könnte sich zuspitzen. Norwegen hatte zuletzt angekündigt, der Ukraine acht Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen zu wollen.

Update vom 14.02.2023, 9.45 Uhr: Russische Militärflugzeuge über Polen abgefangen

Laut Angaben des niederländischen Verteidgungsministeriums sollen drei Militärflugzeuge der russischen Armee über Polen abgefangen worden sein. Zwei F-35-Kampfflugzeuge der Niederlände hätten diese anschließend aus dem Gebiet eskortiert. Die Nachrichtenagentur Reuters übersetzte die Nachricht des Ministeriums folgendermaßen: "Die zu dem Zeitpunkt unbekannten Flugzeuge näherten sich dem polnischen Nato-Gebiet von Kaliningrad aus."

"Nach der Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich um drei Flugzeuge handelte: eine russische IL-20M Coot-A, die von zwei Su-27-Flankern begleitet wurde. Die niederländischen F-35 übergaben den Geleitschutz an die Nato-Partner", heißt es dort weiter. Auf eine Anfrage der Agentur habe das russische Verteidgungsministerium wiederum nicht reagiert.

Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk geht unterdessen davon aus, dass Deutschland Kampfjets an sein Land liefern wird und fordert eine rasche Entscheidung darüber. "Auch deutsche Experten sagen, Deutschland wird die Kampfjets liefern, das ist nur die Frage der Zeit", sagte er am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart aber fair". Aber je länger die Debatte darüber dauere, desto schwieriger werde es für die Ukraine, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien. "Wir hoffen, dass die Deutschen, dass die Bundesregierung keine roten Linien jetzt zieht (...), sondern darauf eingeht, was für uns wichtig ist", betonte Melnyk und fügte hinzu: "Der Zeitfaktor ist entscheidend."

"Die Zeit spielt leider gegen uns", sagte Melnyk. Je länger man die Kampfjet-Debatte verzögere und nicht beginne, ukrainische Piloten auszubilden, desto mehr neue Panzer könne der russische Präsident Wladimir Putin an die Front schicken. Die Ukraine gehe davon aus, dass genauso wie bei den Kampfpanzern, eine europäische-tranatlantische Kampfjet-Allianz geschmiedet werde.

"Klar ist, und das sagen auch alle Militärexperten, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann ohne die Luftwaffe und ohne die Marine", sagte er. "Dieser Krieg kann ja nur auf dem Schlachtfeld beendet werden." Verhandlungen seien derzeit nicht vorstellbar. "Es ist leider so, dass Putin uns nach wie vor vernichten möchte. Dieses Ziel hat er leider nicht aufgegeben."

Update vom 13.02.2023, 10 Uhr: Geburtstourismus? Ermittlungen zu schwangeren Russinnen laufen

Nach der Einreise von Tausenden schwangeren Russinnen nach Argentinien haben die Behörden Ermittlungen eingeleitet. Geprüft werde, ob ein kriminelles Netzwerk hinter dem Geburtstourismus in das südamerikanische Land stecke, berichtete die Zeitung La Nación am Wochenende unter Berufung auf Sicherheitskreise. Bei Hausdurchsuchungen im eleganten Stadtteil Puerto Madero in Buenos Aires wurden demnach Computer, Mobiltelefone, Einreisedokumente und Bargeld sichergestellt. "Es gibt Ermittlungen, wer hinter diesen Banden steckt, die Männer und Frauen hierherbringen. Das ist ein Millionen-Geschäft", sagte die Leiterin der argentinischen Einwanderungsbehörde, Florencia Carignano.

Am Freitag waren dem Zeitungsbericht zufolge 83 Frauen aus Russland am Flughafen von Buenos Aires gelandet, 16 der Passagierinnen waren schwanger. Sechs Russinnen wurden zunächst festgehalten, weil es offenbar Unstimmigkeiten bei ihren Papieren gab. Später durften die Frauen allerdings einreisen. "Irgendwas ist komisch, wenn Schwangere in der 34. Woche kommen. Deshalb vermuten wir, dass sie nicht nur Urlaub machen wollen", sagte Einwanderungsbehörden-Chefin Carignano.

Zwar sei es Ausländerinnen nicht untersagt, für die Geburt ihres Kindes nach Argentinien zu kommen, erklärte sie. Allerdings bräuchten sie dafür ein spezielles Visum. "Einige kommen, bringen hier ihre Kinder zur Welt, setzen einen Bevollmächtigten für die weiteren Behördengänge ein und reisen wieder ab", sagte Carignano in einem Interview des Fernsehsenders TN.

Nach Angaben der Einwanderungsbehörde kamen in den vergangenen drei Monaten mehr als 5800 schwangere Russinnen nach Argentinien. Hintergrund dürften die strengeren Einreiseregeln für russische Staatsbürger beispielsweise in die Europäische Union als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein. So setzte die EU das Visaerleichterungsabkommen mit Russland im September vergangenen Jahres vorerst aus.

In Argentinien geborene Kinder erhalten automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft. Als Eltern eines argentinischen Kindes können die Paare aus Russland ebenfalls recht einfach eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und später auch die Staatsangehörigkeit beantragen. Ein argentinischer Pass gilt als attraktiv: Argentinische Staatsbürger können ohne Visum in mehr als 160 Länder reisen.

Die Agentur RuArgentina organisiert Reise, Entbindung und Behördengänge für die Russinnen. Dafür kassiert das Unternehmen zwischen 5000 und 15.000 US-Dollar. "Die Frauen können mehr oder weniger Beratung und Hilfe buchen. Einige brauchen Unterstützung, um zum Supermarkt zu gehen, andere dabei, ein Krankenhaus zu finden", erklärte der Agentur-Chef Kirill Makoveev im Interview der Zeitung La Nación. "Wir können uns um alles kümmern. Den Unterschied machen die Spezialisten, die wir engagieren - davon hängt der Tarif ab."

Mit argentinischem Pass das große Los gezogen? Behörde macht sich Sorgen

In den Krankenhäusern in Buenos Aires hat sich das Personal bereits auf die Schwangeren aus Russland eingestellt. "Ich kenne schon ein paar Worte und Sätze auf Russisch, um sie zu verstehen. Wenn sie zum Geburtstermin in die Klinik kommen, bringen sie eine Übersetzerin mit - es ist immer dieselbe. So etwas haben wir noch nie gesehen", sagte eine Verwaltungsangestellte des Hospitals Rivadavia der Zeitung La Nación.

Die argentinischen Behörden sorgen sich unterdessen um das Ansehen der argentinischen Passes, mit dem man ohne Visum in zahlreiche Länder einreisen kann und ein Visum für die USA für zehn Jahre beantragen kann. "Wenn wir nicht kontrollieren, wem wir einen Pass geben, wird das Vertrauen in den argentinischen Pass sinken", warnte Einwanderungsbehörden-Chefin Carignano.

Zuletzt waren in Slowenien Medienberichte zufolge zwei mutmaßliche russische Spione mit argentinischen Pässen festgenommen worden. "Wenn so etwas passiert, haben die Argentinier den Schaden. Wir müssen unseren Pass und die damit verbundenen Vorteile schützen", sagte Carignano.

Auch interessant: