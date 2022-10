Update vom 22. Oktober 2022, 7 Uhr: Selenskyj warnt: Russland will Staudamm an Wasserkraftwerk zerstören

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einer neuen Bedrohung durch Russland und einer "Katastrophe großen Ausmaßes". Die Ukraine beschuldigt russische Streitkräfte, den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka in der Region Cherson zerstören zu wollen. Demnach habe Russland den Staudamm vermint und wolle womöglich mit einer Flutwelle eine ukrainische Gegenoffensive in der Region stoppen.

Im Falle eines Dammbruchs seien hunderttausende Menschen in Gefahr, sagte Selenskyi. Auch das Kühlsystem des Atomkraftwerks Saporischschja könnte durch eine unterbrochene Wasserversorgung beeinträchtigt werden, warnte der Präsident und forderte angesichts der Bedrohung eine internationale Beobachtermission an dem Staudamm des Wasserkraftwerks. "Wir rufen die Uno, die EU und andere Organisationen auf, eine internationale Beobachtungsmission für Kachowka zu organisieren", sagte auch der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal bei einer Regierungssitzung. Internationale Experten sowie ukrainisches Personal müssten sich umgehend vor Ort begeben, forderte er.

Putins Truppen hatten zuletzt immer stärker die Stromversorgung der Ukraine ins Visier genommen und Kraftwerke mit Drohnen und Raketen angegriffen. "Am Ende wird auch eine solche russische Gemeinheit scheitern", sagte Selenskyj bereits am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache.

Update vom 21. Oktober 2022, 9.11 Uhr: Biden geht mit Opposition hart ins Gericht wegen Ukraine-Fördergelder

US-Präsident Joe Biden schoss bei einem Wahlkampfauftritt in Pennysilvania am Donnerstag (20. Oktober 2022) gegen die oppositionellen Republikaner. Die Opposition hatte sich für einen Kurswechsel in Bezug auf die Ukraine-Politik ausgesprochen. "Sie sagen, wenn sie gewinnen, werden sie die Ukraine wahrscheinlich nicht weiter finanziell unterstützen", so Biden, "Diese Typen kapieren es nicht. Es geht um mehr als um die Ukraine. Es geht um Osteuropa, es geht um die Nato."

Seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges haben die USA der Ukraine 17,6 Milliarden Doller - was etwa 18 Milliarden Euro entspricht - an Militärhilfe bereitgestellt. Ein Kürzung der finanziellen Mittel zur Unterstützung der Ukraine hätte laut Biden "wirklich schwerwiegende Folgen". Die Republikaner hätten "kein Gespür für amerikanische Außenpolitik", fügte der Präsident hinzu.

Der Republikaner Kevin McCarthy, der nach einem Erfolg bei der Zwischenwahl am 8. November Vorsitzender des Repräsentantenhauses werden möchte, hatte am Dienstag (18. Oktober 2022) verkündet, dass seine Partei im Falle eines Wahlsieges nicht vorhabe, der Ukraine weiter einen "Blankoscheck" auszustellen.

Beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel dankte Selenskyj in einer Videoansprache Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T. "Dieses deutsche System schirmt nicht nur den ukrainischen Luftraum ab. Es schützt die europäische Stabilität, indem es den russischen Terror eingrenzt, der sowohl unser Land trifft als auch in Zukunft Ihre Länder", sagte Selenskyj vor den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten. Das erste System war bereits vor einer Woche an die Ukraine übergeben worden. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hatte sogar von einer "neuen Ära der Luftverteidigung" gesprochen. (mem/mit dpa)

Update vom 20.10.2022, 9.35 Uhr: Scholz sicher: "Putins Taktik wird ihm nicht helfen, den Krieg zu gewinnen"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die jüngsten Drohnen-Angriffe Russlands auf zivile Ziele in der Ukraine als Kriegsverbrechen verurteilt, die keinen Erfolg haben werden. "Auch eine solche Taktik der verbrannten Erde wird Russland nicht helfen, den Krieg zu gewinnen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Sie stärkt nur die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen der Ukraine und ihrer Partner."

"Am Ende ist Russlands Bomben- und Raketenterror eine Verzweiflungstat - genauso wie die Mobilisierung russischer Männer für den Krieg", sagte Scholz weiter. Die Ukraine werde sich erfolgreich verteidigen. "Und wir werden sie unterstützen - so lange, wie das erforderlich ist."

Kremlchef Wladimir Putin überziehe die Ukraine mit Terror. Er drohe der Welt unverhohlen und vollkommen verantwortungslos mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. "Er will Angst säen, spalten und einschüchtern. Er spekuliert auf unsere Schwäche. Aber er irrt sich. Wir sind nicht schwach." Deutschland stehe zusammen, Europa stehe zusammen, sagte Scholz. "Unsere weltweiten Allianzen sind stark und lebendig wie nie. Putin wird seine Kriegsziele nicht erreichen."

Update vom 19.10.2022, 16.30 Uhr: Putin verhängt Kriegsrecht über annektierte Gebiete - Ukraine vor Großangriff?

Knapp drei Wochen nach der rechtswidrigen Annexion von Gebieten im Osten und Süden der Ukraine hat Russland dort den Kriegszustand verhängt. Präsident Wladimir Putin verkündete den Schritt am Mittwoch. Zuvor hatte Moskau eine Massierung ukrainischer Truppen im Gebiet Cherson und erste Angriffe der Ukraine zur Rückeroberung gemeldet. Beides spitzt die Lage im Kriegsgebiet weiter zu. Auch hinter der Front attackiert Russland weiter ukrainische Städte. Zehntausende sind ohne Obdach oder ohne Strom.

Russland hatte den Angriffskrieg gegen die Ukraine vor rund acht Monaten begonnen und unter anderem Teile des im Süden gelegenen Chersoner Gebiets erobert. Dieses Gebiet sowie Teile der Regionen Luhansk, Donezk und Saporischschja wurden dann nach international nicht anerkannten Scheinreferenden am 30. September von Russland annektiert.

Mit dem von Putin per Dekret verhängten Kriegsrecht verbinden sich erweiterte Befugnisse der russischen Besatzungsverwaltung. Der Kremlchef begründete den Schritt damit, dass die Ukraine die Ergebnisse der im September abgehaltenen Abstimmungen über einen Beitritt zu Russland nicht anerkenne. "Im Gegenteil, der Beschuss geht weiter. Unschuldige Menschen sterben", sagte Putin. Rückeroberungsversuche der Ukraine seien Angriffe auf russisches Staatsgebiet.

Darin liegt die besondere Brisanz der Annexionen, denn die Ukraine will die Gebiete keinesfalls aufgeben. Die Verhängung des Kriegsrechts ändere nichts, twitterte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak. Der russische Schritt sei eine "Pseudolegitimierung der Plünderung des Eigentums der Ukrainer".

Update vom 19.10.2022, 10.30 Uhr: Selenskyj nennt iranische Drohnen eine "Bankrotterklärung"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland eine Bankrotterklärung genannt. "Der russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. Russland habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militärisch-industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich müsse es auf "ziemlich einfache Drohnen und Raketen" aus Teheran setzen.

Der Beschuss der Ukraine mit ganzen Schwärmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. "Strategisch wird es ihnen ohnehin nicht helfen", sagte Selenskyj. Der Präsident dankte allen Angehörigen der ukrainischen Luftverteidigung, die in den vergangenen Tagen Raketen und Drohnen aus Russland abgeschossen hätten. Er lobte dabei auch das von Deutschland gelieferte Luftabwehrsystem Iris-T: "Das ist wirklich ein sehr effektives System."

Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauaurt vom Typ Schahed-136 auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Dabei bestreiten sowohl Moskau wie Teheran ein Rüstungsgeschäft mit den Drohnen.

Laut humanitärem Völkerrecht sind Direktangriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf zivile Objekte verboten. Es besteht außerdem "die Pflicht, Vorsichtsmassnahmen zu treffen, um Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung und die Beschädigung ziviler Objekte zu vermeiden oder auf ein Mindestmaß zu beschränken".

Update vom 18.10.2022, 15.10 Uhr: Olena Selenska spricht über Ehemann Wolodymyr

Wie meistert eine Familie den Alltag, wenn vor der Haustür ein Krieg stattfindet? Olena Selenska sieht sich seit fast acht Monaten tagtäglich mit dieser Frage konfrontiert. Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprach nun offen darüber, wie sich das Kriegsgeschehen auf die Kindererziehung und die Beziehung zu ihrem Mann auswirkt.

Für die Präsidentengattin war immer klar, dass dieser in dem russischen Angriffskrieg auf seinem Posten bleibt. "Ich wusste von Anfang an, dass er Kiew nicht verlassen wird", sagte Selenska bei einem Gespräch mit der Bild-Zeitung in Kiew. "Wenn ein Land im Krieg ohne Führung bleibt, dann wird es erschüttert."

Selenskyj hatte trotz wohlgemeinter Ratschläge seine Hauptstadt nach dem 24. Februar nicht verlassen; dies gilt als wichtige Weichenstellung im Widerstand gegen die russische Invasion. Damals wie heute trachteten russische Spezialkräfte ihm nach dem Leben, sagte Selenska. "Ich versuche, nicht darüber nachzudenken."

Sie selbst sehe ihren Mann "manchmal bei der Arbeit im Büro". Aber die Familie sei "im Alltag getrennt". Auch Tochter Oleksandra (18) und Sohn Kyrylo (9) sähen ihren Vater nur selten. "Er fehlt den Kindern", sagte Selenska. Es sei unmöglich geworden, ihr Leben für länger als wenige Minuten zu planen, erklärt die 44-Jährige zudem.

Für ihren Sohn sei das Kriegsgeschehen mitsamt Raketeneinschlägen und Bombardements zu einem Stück trauriger Alltag geworden. "Das klingt schrecklich, aber die Kinder gewöhnen sich schneller daran als die Erwachsenen", sagte Olena Selenska im Interview.

Zu Wladimir Putins Invasion hat sie eine deutliche Meinung: "Ein Krieg hat Gesetze. Aber das ist kein Krieg, sondern ein terroristischer Angriff. Niemand konnte sich vorstellen, dass es so schrecklich wird."

Update vom 17.10.2022, 21 Uhr: Nato beginnt Übung für Atomkrieg

Die Nato hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. Das bestätigte ein Sprecher am Montag in Brüssel. An der Übung "Steadfast Noon" werden nach Bündnisangaben in den kommenden zwei Wochen bis zu 60 Flugzeuge beteiligt sein - moderne Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz ist insbesondere der Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee. Auch die Bundeswehr ist dabei.

Die Nato betont, das Manöver sei keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Februar. Es kämen auch keine scharfen Waffen zum Einsatz. Bei der Übung handele es sich um "eine routinemäßige, wiederkehrende Ausbildungsmaßnahme, die in keinem Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen steht". Sprecherin Oana Lungescu sagte: "Diese Übung trägt dazu bei, dass die nukleare Abschreckung des Bündnisses sicher und effizient bleibt."

Zum Übungsszenario und zu Details machte die Nato keine Angaben. Nach Angaben von Militärexperten wird bei den regelmäßig im Oktober stattfindenden Manövern geübt, wie man die US-Atomwaffen sicher aus unterirdischen Magazinen zu den Flugzeugen transportiert und unter die Kampfjets montiert. Bei den Übungsflügen wird dann allerdings ohne die Bomben geflogen.

US-Atomwaffen sollen in Italien, Belgien, der Türkei sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern. Die sogenannte nukleare Teilhabe der Nato sieht vor, dass sie im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden und dann zum Beispiel gegnerische Streitkräfte ausschalten. Deutschland hält dafür Kampfjets vom Typ PA-200 Tornado bereit.

Anders als bei früheren "Steadfast Noon"-Übungen ist in diesem Jahr, dass die Nato von sich aus über den Beginn informiert. In Bündniskreisen wird dies damit begründet, dass diesmal stärker als sonst gezeigt werden soll, dass die Nato selbst auf ein Schreckensszenario wie einen Atomkrieg gut vorbereitet ist.

Neue Sorgen vor einem russischen Atomwaffeneinsatz schürte zuletzt die völkerrechtswidrige Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten. Präsident Wladimir Putin kündigte danach an, man werde sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Die Meinungen darüber, wie wahrscheinlich ein russischer Atomwaffeneinsatz in der Ukraine ist, gehen in der Nato allerdings auseinander.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace mahnte, eine Nato-Übung für den Einsatz von Atomwaffen in Europa sei in diesen Zeiten "keine Routine-Übung, auch wenn die Nato dies suggerieren möchte". "Angesichts der Drohungen Putins birgt ein solches Manöver gerade jetzt ein hohes Risiko einer weiteren Eskalation. Es braucht daher parallel öffentliche und nicht-öffentliche Zeichen der Deeskalation."

Update vom 17.10.2022, 8 Uhr: Kriegsvorbereitungen in Belarus - Feuerball über Kiew

In Belarus steigen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die eigenen militärischen Aktivitäten. "Jetzt haben wir alle Waffen vom Verteidigungsministerium erhalten, die wir bekommen sollten, und haben sie in den Waffenkammern gelagert", teilte der Chef des belarussischen Zivilschutzes, Wadim Sinjawski, am Sonntag im Staatsfernsehen mit. Es seien zugleich Einheiten gebildet worden, die zusammen mit dem Militär "zur Verteidigung des Vaterlands" herangezogen werden könnten. Der ranghohe Beamte sprach zugleich von rund 5000 unterirdischen Anlagen, die in Belarus als Bombenschutzkeller verwendet werden könnten. Der belarussische Grenzschutz teilte derweil mit, seine Einheiten an der Grenze "wegen der verstärkten Aufklärungstätigkeit der Ukraine" verstärkt zu haben.

Derweil schickte Russland erste Soldaten für eine gemeinsame Truppe mit Belarus in das Nachbarland. "Die ersten Truppenzüge mit russischen Soldaten (...) kamen in Belarus an", zitierte die russische Agentur Tass am Sonntag einen Sprecher des Verteidigungsministeriums in Minsk. "Die Verlegung wird mehrere Tage dauern. Die Gesamtzahl wird etwas weniger als 9000 Menschen betragen", hieß es. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am vergangenen Montag die Aufstellung einer gemeinsamen regionalen Truppe mit Russland bekanntgegeben. Sie solle angesichts der steigenden Spannungen die belarussische Grenze schützen. Lukaschenko dementiert, dass sein Land selbst am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilnehmen werde.

Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen, dem 17. Oktober 2022, erneut von Explosionen erschüttert worden. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Er sprach von einem Drohnenangriff. Ein Brand sei in einem Gebäude ausgebrochen, die Feuerwehr sei im Einsatz. Zudem seien mehrere Wohnhäuser beschädigt worden. Krankenwagen seien an Ort und Stelle. Es war zunächst unklar, ob es Opfer gab. Am Himmel sei am Morgen wie vor einer Woche ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Zentrum. Womöglich war die ukrainische Luftabwehr aktiv gegen neue russische Angriffe. Bestätigt wurde dies nicht.

Update vom 16.10.2022, 7.51 Uhr: Musk schwenkt um und will Starlink weiter finanzieren

Noch am Freitag hatte der Tech-Milliardär Elon Musk damit gedroht, die Finanzierung des Satelliten-Internets seiner Raumfahrt-Firma SpaceX für die Ukraine nicht fortzusetzen. Nun die Kehrtwende. "Was soll's ... auch wenn Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuergeldern erhalten, werden wir die Ukraine weiterhin kostenlos finanzieren", schrieb er bei Twitter.

Für die ukrainischen Truppen ist die Nutzung des Satelliten-Internetdienstes Starlink im Kampf gegen Russland unverzichtbar. Wo es wegen zerstörter Infrastruktur keinen Zugang zu Mobilfunk und Internet mehr gibt, dient der Dienst sowohl Zivilisten als auch dem ukrainischen Militär als Kommunikationsmittel.

Update vom 14.10.2022, 21.40 Uhr: Musk möchte Rechnungen für Starlink nicht mehr zahlen

"Wir sind nicht in der Lage, weitere Empfangsanlagen an die Ukraine zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren", zitierte der Sender CNN laut Welt.de am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Brief des Unternehmens an das US-Verteidigungsministerium vom September. Das US-Pentagon solle zukünftig die Rechnungen für die Nutzung von Starlink durch die Regierung der Ukraine bezahlen. Das Ganze kann als Reaktion auf Anfeindungen des ukrainischen Botschafters Andrej Melnyk auf Twitter angesehen werden.

Das Starlink-System wurde kurz nach Beginn des Angriffskrieges durch Musk aktiviert und ermöglicht eine schnelle Internetverbindung über eigene Satelliten. Ohne Starlink wäre die Kommunikation für Zivilisten, Regierung und Militär stark eingeschränkt oder unmöglich. SpaceX erklärte in einem Brief, dass Starlink bis Ende des Jahres 2022 mehr als 120 Millionen Dollar koste und in den kommenden 12 Monaten seien es ungefähr 400 Millionen Dollar.

Update vom 14.10.2022, 9.40 Uhr: Nato bereitet sich auf atomares Schreckensszenario vor

Die Nato-Staaten bereiten sich auf das Schreckensszenario eines russischen Atomwaffenangriffs gegen die Ukraine vor. Die Verteidigungsminister von 29 der 30 Bündnisstaaten berieten am Donnerstag (13. September 2022) bei einem als geheim eingestuften Treffen der sogenannten Nuklearen Planungsgruppe über die jüngsten Entwicklungen und Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Raum stand dabei unter anderem die Frage, was ein russischer Atomwaffeneinsatz in der Ukraine für das Bündnis bedeuten würde und wie die nukleare Abschreckung der Nato angesichts der aktuellen russischen Drohungen maximiert werden kann.

"Es ist ganz wichtig, dass wir die Drohungen, die seitens Russlands ausgestoßen werden, dass wir die sehr wohl ernst nehmen und dass wir uns eben auch darauf entsprechend einstellen", erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Rande des Treffens. Man tausche sich innerhalb der Nato aus und überlege, wie man darauf reagiere.

Zu Details des Treffens gab es von den Teilnehmern keine konkreten Angaben. "Ich bitte um Verständnis, dass wir solche Abstimmungen eben auch in internen, in geheimen Gremien machen", erklärte Lambrecht. Sie könne aber sagen, dass man vorbereitet sei. Beteiligt an den Beratungen waren mit Ausnahme von Frankreich alle Nato-Staaten. Die derzeit einzige Atommacht unter den EU-Ländern setzt seit Jahrzehnten auf das Prinzip der "nuklearen Unabhängigkeit" und ist deswegen nicht Mitglied der Nuklearen Planungsgruppe.

Das öffentliche Schweigen über mögliche Reaktionen der Nato auf einen russischen Atomwaffeneinsatz ist dabei auch Teil der Abschreckungsstrategie. Für den russischen Präsidenten Putin soll das Risiko eines solchen Schrittes unkalkulierbar gehalten werden. Klar ist allerdings, dass die Reaktion am Ende davon abhängen würde, was Russland genau tut. Für den Fall eines russischen Atomwaffenangriffs auf Großstädte wie Kiew gilt nicht einmal ein direktes Eingreifen der Nato als ausgeschlossen.

Sollten alle Bündnispartner zustimmen, könnte die Nato dann etwa versuchen, die russischen Invasionstruppen in der Ukraine militärisch auszuschalten. Eine weitere Option wäre nach Angaben aus Bündniskreisen ein massiver Cyberangriff - zum Beispiel, um kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung oder die Kommunikation lahmzulegen. Ein solches Vorgehen gilt auch dann als denkbar, wenn Russland kleinere taktische Nuklearwaffen gezielt gegen die ukrainischen Streitkräfte einsetzen sollte.

Um eine Ausweitung des Krieges auf Nato-Territorium zu verhindern, setzt die Nato so offensiv wie seit langem nicht mehr auch auf nukleare Abschreckung. So informierte Generalsekretär Jens Stoltenberg in dieser Woche bereits im Vorfeld über das jährliche Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Die Übung Steadfast Noon soll den Angaben zufolge in der kommenden Woche beginnen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will sich die Bundeswehr unter anderem wieder mit Tornado-Jets beteiligen, die im Ernstfall US-Atombomben abwerfen könnten. US-Atomwaffen sollen unbestätigten Angaben zufolge in Norditalien, in Belgien, der Türkei sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern.

Ein weiterer Teil der verstärkten Abschreckungs- und Verteidigungsbemühungen ist ein am Donnerstag von Deutschland und 14 Partnerländern gestartetes Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems. Dieses soll helfen, bestehende Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt es dort beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern.

Die Meinungen darüber, wie wahrscheinlich ein russischer Atomwaffeneinsatz in der Ukraine ist, gehen in der Nato unterdessen auseinander. Nato-Generalsekretär Stoltenberg nannte die nuklearen Drohungen Putins zuletzt "gefährlich und unverantwortlich" und erklärte, man habe Russland deutlich wissen lassen, dass ein Nuklearwaffeneinsatz für das Land "ernsthafte Konsequenzen" haben werden. Zugleich betonte er, dass die Nato bislang keine Veränderungen der russischen Nuklearstrategie gesehen habe.

Joe Biden warnt vor dohendem "Armageddon"

Deutlich düsterer äußerte sich dagegen jüngst US-Präsident Joe Biden. Die Welt habe seit der Kuba-Krise 1962 nicht vor der Aussicht auf ein "Armageddon" gestanden, sagte der Amerikaner in der vergangenen Woche. Er kenne Putin ziemlich gut. Der Kremlchef scherze nicht, wenn er über den potenziellen Einsatz taktischer Atomwaffen sowie Chemie- und Biowaffen spreche, da das russische Militär in den Kampfhandlungen in der Ukraine schwächele.

Neue Sorgen schürte dabei zuletzt die völkerrechtswidrige Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten. Unter anderem Putin kündigte danach an, man werde sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Damit heizte er Spekulationen an, Russland könne auf dem Schlachtfeld taktische Atomwaffen mit eingeschränkter Reichweite einsetzen.

Die Nato beobachte die russischen Atomstreitkräfte sehr genau, sagte Stoltenberg am Donnerstagnachmittag nach den Beratungen der Verteidigungsminister. Dies werde auch so sein, wenn Russland nun seine jährliche Übung starte. Stoltenberg machte damit deutlich, dass die Nato in Kürze mit dem Beginn von Manövern der russischen Atomstreitkräfte rechnet.

Update vom 14.10.2022, 6.45 Uhr: Ukraine-Botschafter Melnyk verabschiedet sich von Deutschland

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat sich via Twitter von Deutschland verabschiedet. "Ich kehre nach Hause zurück erhobenen Hauptes mit reinem Gewissen und dem Gefühl, meine Pflicht gegenüber der Ukraine erfüllt zu haben", schrieb er am frühen Freitagmorgen über den Kurznachrichtendienst.

"Danke, liebe deutsche Freunde, für Ihre Geduld." Melnyk will Deutschland am Samstag verlassen -er vertrat seit 2015 die Interessen der Ukraine in Berlin. Er soll in Kiew einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen. Sein Nachfolger Olexij Makejew wird bereits Anfang kommender Woche in der Bundeshauptstadt erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den amtierenden Botschafter Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melnyk hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht.

Update vom 13.10.2022, 12.55 Uhr: Russland will "Kälte als Waffe" einsetzen

Denis Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, hat seine Landsleute aufgerufen, sich für den Winter mit warmer Kleidung und Kerzen einzudecken. Zudem sollen sich die Menschen auch Taschenlampen besorgen. Der Regierungschef sagte am Mittwoch (12. Oktober 2022), dass Russland die "Kälte als Waffe" im Krieg einsetzen will. Wie der BR berichtet, funktioniere laut Schyhals Aussage zwar derzeit das Stromnetz ganz normal, dennoch solle der Verbrauch an den Abenden um 25 Prozent reduziert werden.

Schmyhal erklärte in diesem Zusammenhang auch, dass nach wie vor Reparaturen an der von russischen Raketen getroffenen Energieinfrastruktur im Gange seien. Vorübergehende Stromausfälle seien nötig, um eine Überspannung zu verhindern.

Update vom 13.10.2022, 6.15 Uhr: UN-Vollversammlung verurteilt Ukraine-Annexionen

In ihrer Resolution forderte die UN-Vollversammlung Russland auf, den Anschluss der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Ende September hatte Kremlchef Wladimir Putin die Annexion nach Scheinreferenden verkündet. Der UN-Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend. Er gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen. Nur Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien stimmten mit Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte den Beschluss als historisch: "Die Welt hat das Wort ergriffen - der Annexionsversuch Russlands ist wertlos und wird niemals von freien Nationen anerkannt werden"" schrieb er auf Twitter. US-Außenminister Antony Blinken werte die Mehrheit als starkes Zeichen der internationalen Einigkeit. Die Verurteilung fiel noch eindeutiger aus ein UN-Votum vom März gegen den russischen Einmarsch - damals hatten sich 141 Staaten gegen Moskau gestellt.

Auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien stimmten am Mittwoch für die Resolution. Mit China und Indien enthielten sich jedoch zwei mächtige Staaten, in denen etwa 2,8 Milliarden Menschen leben. Auch mehr als ein Dutzend Staaten aus Afrika enthielt sich.

