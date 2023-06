Seit Beginn des Ukraine-Krieges berichtet inFranken.de über aktuelle Entwicklungen. Meldungen ab dem 1. Juni sind in diesem Artikel zu lesen. Berichte bis zum 31. Mai sind in unserem vorherigen Ukraine-Ticker zu finden.

Ab dem 24. Februar 2022 gab es einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine durch die russische Armee aus mehreren Richtungen. Der Ukraine-Krieg ist der Höhepunkt eines langen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Seinen Anfang nahm er bereits im Dezember 2013.

05.06.2023, 6.30 Uhr: Geheimbericht über Moskaus Militärprobleme veröffentlicht

Russlands Militär hat Recherchen von Investigativjournalisten zufolge versehentlich einen Text über Probleme bei der Mobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine veröffentlicht - und kurz darauf wieder gelöscht. Das bekannte russische Portal The Insider veröffentlichte den Link zu einem Eintrag im Web-Archiv, wo der Text noch einsehbar ist.

In dem Dokument, das demnach kurzzeitig in einer Online-Zeitschrift des russischen Verteidigungsministeriums abzurufen war, benannte der russische Mobilisierungsbeauftragte Jewgeni Burdinski mit Blick auf die Rekrutierungswelle im vergangenen Herbst zwei Hauptprobleme: "die fehlende Bereitschaft eines Teils der Gesellschaft zur Erfüllung der militärischen Pflichten" sowie "die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und die Unterbringung des Personals".

Auch die Bild berichtete über das Dokument, in dem Burdinski an anderer Stelle den "Druck durch Internet-Blogger" verantwortlich macht für die Weigerung vieler Russen, in den Krieg zu ziehen. Geplant seien deshalb noch in diesem Jahr Razzien bei Wehrpflichtigen, hieß es. Moskau äußerte sich nicht zu der vermeintlichen Veröffentlichungspanne.

Kremlchef Wladimir Putin hatte im vergangenen September die Mobilmachung von rund 300.000 Reservisten angeordnet und damit eine regelrechte Panik in Russland ausgelöst. Hunderttausende Russen flohen damals ins Ausland. Entgegen anderslautender Aussagen aus dem Kreml befürchten viele Menschen aktuell, dass eine weitere Einberufungswelle geplant sein könnte.

03.06.2023, 8 Uhr: Drei Menschen sterben vor verschlossenem Schutzbunker - Selenskyj stichelt gegen Klitschko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der andauernden nächtlichen russischen Raketen- und Drohnenangriffe erneut Probleme mit den Schutzbunkern in der Hauptstadt Kiew beklagt. Bürger beschwerten sich über den Mangel, über verschlossene Bunker und versiegelte Zugänge zu ihnen, kritisierte Selenskyj in seiner am Freitag veröffentlichten abendlichen Videobotschaft. In einigen Stadtteilen fehlten die Notunterkünfte ganz.

"Dieses Ausmaß an Nachlässigkeit in der Stadt kann nicht durch irgendwelche Rechtfertigungen gedeckt werden", sagte Selenskyj. Er wies die Regierung an, sich um eine Besserung der Lage zu kümmern. Nach allem, was am Donnerstag passiert sei in Kiew, sei dieser Zustand untragbar.

Menschen in der Hauptstadt hatten in der Nacht bei Luftalarm vor einem verschlossenen Schutzbunker gestanden, es gab drei Tote nach neuen russischen Angriffen, darunter ein neun Jahr altes Kind. Selenskyj hatte da bereits gefordert, dass eine ausreichende Zahl an Bunkern überall zugänglich sein müsse. Es sei die Pflicht der Kommunen, dafür zu sorgen, dass die Schutzräume rund um die Uhr geöffnet seien. In Kiew hatte Bürgermeister Vitali Klitschko die Öffnung sowie Kontrollen nach der Panne am Donnerstag angeordnet. Laut Selenskyj gab es aber neue Probleme.

Indes berichteten Medien in Kiew am Freitag, dass gegen vier Verantwortliche wegen des verschlossenen Zugangs zu einem Bunker einer medizinischen Einrichtung Strafverfahren eingeleitet worden seien. Die Staatsanwaltschaft von Kiew teilte mit, dass gemeinsam mit der Polizei der Zustand der Bombenschutzbunker überprüft werde. Geprüft werde auch, ob womöglich im Zuge des Krieges bereitgestellte Gelder zur Reparatur der Schutzräume veruntreut worden seien.

Einige vermuten hinter Selenskyjs Kommentaren zu den Schutzbunkern in Kiew eine Spitze gegen Bürgermeister Vitali Klitschko. Als Selenskyj von Journalisten zu den Konsequenzen des Bunker-Problems befragt wurde, sagte er laut Bild: "Ich würde sagen, es könnte einen Knockout geben." Mutmaßlich eine Anspielung auf den Ex-Boxweltmeister Klitschko. Dieser wies die Verantwortung jedoch von sich. Der Leiter der Militärverwaltung von Kiew sei vom Präsidialamt ernannt worden. "Ich habe heute gegenüber den Bezirksleitern betont, dass ich Sabotage nicht dulden werde. Die Bezirke der Hauptstadt sind keine separaten Fürstentümer, in denen Sie weiße Handschuhe tragen und Ihre Pflichten vernachlässigen können. Sie sind Vertreter der Behörden der Hauptstadt", so Klitschko. Es wird immer wieder spekuliert, dass der Bürgermeister in der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Selenskyj antreten könnte.

01.06.2023, 15 Uhr: Immer mehr Russen wollen ihr Geschlecht ändern - jetzt soll ein Verbot folgen

Bereits Ende des Jahres 2022 gab es Meldungen darüber, dass die russische Staatsduma einer Verschärfung des Gesetzes gegen "LGBTQ-Propaganda" zugestimmt hat. Jetzt folgt eine weitere harte Einschränkung. Wie unter anderem der Merkur berichtet hat, soll es eine Forderung nach einem Gesetzentwurf geben, der chirurgische Eingriffe zur Änderung des Geschlechts verbietet.

Erstmals eingebracht wurden diese Pläne demnach am Dienstag (30. Mai). Die Zeitung beruft sich auf die Mitteilung des Mitverfassers des Entwurfs, Pjotr Tolstoi, auf seinem Telegramm-Kanal. Eine Ausnahme soll es wohl nur für Operationen zur Behandlung von angeborenen Anomalien bei Kindern geben.

In dem Bericht heißt es weiter, dass laut der lettische Nachrichtenagentur Meduza bei dem ganzen Thema um die Vermeidung von "Mobilisierungshindernissen" für die Russlands Armee gehe.

Anonyme Quelle bestätigt Zusammenhang

Gegenüber der russischen Zeitung Kommersant sollen laut Merkur-Bericht russische Staatsbeamte angedeutet haben, "dass solche Operationen die Verteidigungsfähigkeit des Landes inmitten des Ukraine-Krieges beeinträchtigen".

In der Tat findet sich auf dem Portal kommersant.ru bereits am 3. Mai dazu ein Eintrag, in dem es von einer anonymen Quelle dazu heißt, dass die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber durch die zunehmenden Fälle erregt wurde, in denen junge Menschen Zertifikate verwendet hättet, um der Einberufung zum Militär zu entgehen.

Tatsächlich soll, so berichtet der unabhängige Nachrichtendienst Mediazona unter Berufung auf Daten des russischen Innenministeriums, die Zahl der Russen, die nach einer chirurgischen Geschlechtsumwandlung einen neuen Pass erhielten, im Jahr 2022 tatsächlich massiv gestiegen sei.

Massiver Anstieg von Geschlechtsänderungen in Russland nach Kriegsbeginn

Dem Merkur zufolge sollen es demnach im Jahr 2020 ganze 428 neue Pässe im Zusammenhang mit einer Änderung der Geschlechtszugehörigkeit gewesen sein. 554 im Jahr 2021 und 936 im Jahr 2022. Einen bemerkenswerten Anstieg habe es dabei, so der Beitrag, ab März 2022 gegeben - kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek hat laut eigener Angaben das russische Außenministerium per E-Mail dazu bereits um einen Kommentar gebeten. Bereits gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass erklärte der russische Justizminister Konstantin Tschuitschenko dem Magazin zufolge, dass "das Ministerium beabsichtige, die Änderung der Geschlechtsmarkierung in Ausweisdokumenten für Personen zu verbieten, die sich keiner „Geschlechtsumwandlungsoperation“ unterzogen hätten".

Weiter heißt es, dass auch der Vorsitzende des russischen Untersuchungsausschusses, Alexander Bastrykin, vermute, dass einige Menschen ihr Geschlecht „auf dem Papier“ ändern, um nicht in der Ukraine kämpfen zu müssen. Die Newsweek zitiert den Vorsitzenden dazu mit: "Eine Geschlechtsumwandlung auf dem Papier ist eine Täuschung, ein Betrug. Wenn es sich um Betrug handelt, dann verstößt dieser Betrug gegen die Interessen des Staates, gegen unsere Verteidigungsfähigkeit."

Das Gesetz gegen Geschlechtsänderungen in Russland und seine Folgen

Mit Inkrafttreten eines solchen Gesetzes würde die bereits massiv vorhandene Unterdrückung der LGBTQIA-Community in Russland weiter voranschreiten. Ihre Rechte werden damit noch weiter eingeschränkt. Geschlechtsänderungen oder eben Geschlechtsangleichungen wären dann strafbar und würden entsprechend geahndet werden.

