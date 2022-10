Update vom 14.10.2022, 2140 Uhr: Musk möchte Rechnungen für Starlink nicht mehr zahlen

"Wir sind nicht in der Lage, weitere Empfangsanlagen an die Ukraine zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren", zitierte der Sender CNN laut Welt.de am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Brief des Unternehmens an das US-Verteidigungsministerium vom September. Das US-Pentagon solle zukünftig die Rechnungen für die Nutzung von Starlink durch die Regierung der Ukraine bezahlen.

Das Starlink-System wurde kurz nach Beginn des Angriffskrieges durch Musk aktiviert und ermöglicht eine schnelle Internetverbindung über eigene Satelliten. Ohne Starlink wäre die Kommunikation für Zivilisten, Regierung und Militär stark eingeschränkt oder unmöglich.

SpaceX erklärte in einem Brief, dass Starlink bis Ende des Jahres 2022 mehr als 120 Millionen Dollar koste und in den kommenden 12 Monaten seien es ungefähr 400 Millionen Dollar.

Update vom 14.10.2022, 9.40 Uhr: Nato bereitet sich auf atomares Schreckensszenario vor

Die Nato-Staaten bereiten sich auf das Schreckensszenario eines russischen Atomwaffenangriffs gegen die Ukraine vor. Die Verteidigungsminister von 29 der 30 Bündnisstaaten berieten am Donnerstag (13. September 2022) bei einem als geheim eingestuften Treffen der sogenannten Nuklearen Planungsgruppe über die jüngsten Entwicklungen und Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Raum stand dabei unter anderem die Frage, was ein russischer Atomwaffeneinsatz in der Ukraine für das Bündnis bedeuten würde und wie die nukleare Abschreckung der Nato angesichts der aktuellen russischen Drohungen maximiert werden kann.

"Es ist ganz wichtig, dass wir die Drohungen, die seitens Russlands ausgestoßen werden, dass wir die sehr wohl ernst nehmen und dass wir uns eben auch darauf entsprechend einstellen", erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Rande des Treffens. Man tausche sich innerhalb der Nato aus und überlege, wie man darauf reagiere.

Zu Details des Treffens gab es von den Teilnehmern keine konkreten Angaben. "Ich bitte um Verständnis, dass wir solche Abstimmungen eben auch in internen, in geheimen Gremien machen", erklärte Lambrecht. Sie könne aber sagen, dass man vorbereitet sei. Beteiligt an den Beratungen waren mit Ausnahme von Frankreich alle Nato-Staaten. Die derzeit einzige Atommacht unter den EU-Ländern setzt seit Jahrzehnten auf das Prinzip der "nuklearen Unabhängigkeit" und ist deswegen nicht Mitglied der Nuklearen Planungsgruppe.

Das öffentliche Schweigen über mögliche Reaktionen der Nato auf einen russischen Atomwaffeneinsatz ist dabei auch Teil der Abschreckungsstrategie. Für den russischen Präsidenten Putin soll das Risiko eines solchen Schrittes unkalkulierbar gehalten werden. Klar ist allerdings, dass die Reaktion am Ende davon abhängen würde, was Russland genau tut. Für den Fall eines russischen Atomwaffenangriffs auf Großstädte wie Kiew gilt nicht einmal ein direktes Eingreifen der Nato als ausgeschlossen.

Sollten alle Bündnispartner zustimmen, könnte die Nato dann etwa versuchen, die russischen Invasionstruppen in der Ukraine militärisch auszuschalten. Eine weitere Option wäre nach Angaben aus Bündniskreisen ein massiver Cyberangriff - zum Beispiel, um kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung oder die Kommunikation lahmzulegen. Ein solches Vorgehen gilt auch dann als denkbar, wenn Russland kleinere taktische Nuklearwaffen gezielt gegen die ukrainischen Streitkräfte einsetzen sollte.

Um eine Ausweitung des Krieges auf Nato-Territorium zu verhindern, setzt die Nato so offensiv wie seit langem nicht mehr auch auf nukleare Abschreckung. So informierte Generalsekretär Jens Stoltenberg in dieser Woche bereits im Vorfeld über das jährliche Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Die Übung Steadfast Noon soll den Angaben zufolge in der kommenden Woche beginnen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will sich die Bundeswehr unter anderem wieder mit Tornado-Jets beteiligen, die im Ernstfall US-Atombomben abwerfen könnten. US-Atomwaffen sollen unbestätigten Angaben zufolge in Norditalien, in Belgien, der Türkei sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel lagern.

Ein weiterer Teil der verstärkten Abschreckungs- und Verteidigungsbemühungen ist ein am Donnerstag von Deutschland und 14 Partnerländern gestartetes Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems. Dieses soll helfen, bestehende Lücken im derzeitigen Nato-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt es dort beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern.

Die Meinungen darüber, wie wahrscheinlich ein russischer Atomwaffeneinsatz in der Ukraine ist, gehen in der Nato unterdessen auseinander. Nato-Generalsekretär Stoltenberg nannte die nuklearen Drohungen Putins zuletzt "gefährlich und unverantwortlich" und erklärte, man habe Russland deutlich wissen lassen, dass ein Nuklearwaffeneinsatz für das Land "ernsthafte Konsequenzen" haben werden. Zugleich betonte er, dass die Nato bislang keine Veränderungen der russischen Nuklearstrategie gesehen habe.

Joe Biden warnt vor dohendem "Armageddon"

Deutlich düsterer äußerte sich dagegen jüngst US-Präsident Joe Biden. Die Welt habe seit der Kuba-Krise 1962 nicht vor der Aussicht auf ein "Armageddon" gestanden, sagte der Amerikaner in der vergangenen Woche. Er kenne Putin ziemlich gut. Der Kremlchef scherze nicht, wenn er über den potenziellen Einsatz taktischer Atomwaffen sowie Chemie- und Biowaffen spreche, da das russische Militär in den Kampfhandlungen in der Ukraine schwächele.

Neue Sorgen schürte dabei zuletzt die völkerrechtswidrige Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten. Unter anderem Putin kündigte danach an, man werde sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Damit heizte er Spekulationen an, Russland könne auf dem Schlachtfeld taktische Atomwaffen mit eingeschränkter Reichweite einsetzen.

Die Nato beobachte die russischen Atomstreitkräfte sehr genau, sagte Stoltenberg am Donnerstagnachmittag nach den Beratungen der Verteidigungsminister. Dies werde auch so sein, wenn Russland nun seine jährliche Übung starte. Stoltenberg machte damit deutlich, dass die Nato in Kürze mit dem Beginn von Manövern der russischen Atomstreitkräfte rechnet.

Update vom 14.10.2022, 6.45 Uhr: Ukraine-Botschafter Melnyk verabschiedet sich von Deutschland

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat sich via Twitter von Deutschland verabschiedet. "Ich kehre nach Hause zurück erhobenen Hauptes mit reinem Gewissen und dem Gefühl, meine Pflicht gegenüber der Ukraine erfüllt zu haben", schrieb er am frühen Freitagmorgen über den Kurznachrichtendienst.

"Danke, liebe deutsche Freunde, für Ihre Geduld." Melnyk will Deutschland am Samstag verlassen -er vertrat seit 2015 die Interessen der Ukraine in Berlin. Er soll in Kiew einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen. Sein Nachfolger Olexij Makejew wird bereits Anfang kommender Woche in der Bundeshauptstadt erwartet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den amtierenden Botschafter Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melnyk hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht.

Update vom 13.10.2022, 12.55 Uhr: Russland will "Kälte als Waffe" einsetzen

Denis Schmyhal, Ministerpräsident der Ukraine, hat seine Landsleute aufgerufen, sich für den Winter mit warmer Kleidung und Kerzen einzudecken. Zudem sollen sich die Menschen auch Taschenlampen besorgen. Der Regierungschef sagte am Mittwoch (12. Oktober 2022), dass Russland die "Kälte als Waffe" im Krieg einsetzen will. Wie der BR berichtet, funktioniere laut Schyhals Aussage zwar derzeit das Stromnetz ganz normal, dennoch solle der Verbrauch an den Abenden um 25 Prozent reduziert werden.

Schmyhal erklärte in diesem Zusammenhang auch, dass nach wie vor Reparaturen an der von russischen Raketen getroffenen Energieinfrastruktur im Gange seien. Vorübergehende Stromausfälle seien nötig, um eine Überspannung zu verhindern.

Update vom 13.10.2022, 6.15 Uhr: UN-Vollversammlung verurteilt Ukraine-Annexionen

In ihrer Resolution forderte die UN-Vollversammlung Russland auf, den Anschluss der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Ende September hatte Kremlchef Wladimir Putin die Annexion nach Scheinreferenden verkündet. Der UN-Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend. Er gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen. Nur Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien stimmten mit Russland.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte den Beschluss als historisch: "Die Welt hat das Wort ergriffen - der Annexionsversuch Russlands ist wertlos und wird niemals von freien Nationen anerkannt werden»" schrieb er auf Twitter. US-Außenminister Antony Blinken werte die Mehrheit als starkes Zeichen der internationalen Einigkeit. Die Verurteilung fiel noch eindeutiger aus ein UN-Votum vom März gegen den russischen Einmarsch - damals hatten sich 141 Staaten gegen Moskau gestellt.

Auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien stimmten am Mittwoch für die Resolution. Mit China und Indien enthielten sich jedoch zwei mächtige Staaten, in denen etwa 2,8 Milliarden Menschen leben. Auch mehr als ein Dutzend Staaten aus Afrika enthielt sich.

Update vom 12.10.2022, 19.45 Uhr: Neuer General verbreitet Angst und Schrecken

Kurz vor den jüngsten verheerenden Angriffen hat Kremlchef Putin einen neuen Oberkommandierenden der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Surowikins Markenzeichen: Angst und Schrecken verbreiten. Sein Gegenpart Saluschnyj in Kiew ist von einem anderen Schlag.

Zum Wochenbeginn hat Russland mit großflächigem Beschuss der Ukraine für Entsetzen gesorgt. Die Angriffe gelten nicht nur als weitere Eskalation Moskaus in dem Krieg - sie waren auch die erste aufsehenerregende Amtshandlung des neuen russischen Oberkommandeurs Sergej Surowikin. In Kiew steht ihm General Waleryj Saluschnyj an der Spitze der ukrainischen Streitkräfte gegenüber. Die beiden Männer verkörpern nicht nur unterschiedliche Ideologien, sondern auch gegensätzliche militärische Schulen.

Sergej Surowikin: Sein Ruf eilt ihm voraus

Die Hardliner haben sich ein weiteres Mal durchgesetzt in Moskau. Der neue Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine, Sergej Surowikin, gilt als fähiger, aber auch als einer der härtesten und skrupellosesten Generäle Russlands. Nach siebeneinhalb Monaten Krieg gegen das Nachbarland mit einer für Kremlchef Wladimir Putin mauen Bilanz soll es der 56-Jährige aus Nowosibirsk nun richten. Zuvor wurde schon in Syrien unter seiner Führung der Großteil des Landes für den moskautreuen Präsidenten Baschar al-Assad zurückerobert.

Der auch als "General Armageddon" bekannte Militär zeigte sich dann direkt in seinem Element. Zwei Tage nach seiner Ernennung beschoss die russische Armee am Montag die Ukraine großflächig mit Raketen - selbst das Zentrum der Hauptstadt Kiew blieb nicht verschont. Insgesamt 20 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. "Der erste Arbeitstag ist eine hervorragende Gelegenheit, um sich von seiner besten Seite zu zeigen. Mir scheint, ich komme mit der Aufgabe bestens klar", zitierten russische Medien den General anschließend.

Die Geringschätzung von Menschenleben zieht sich wie ein roter Faden durch Surowikins militärische Karriere. Als kommunistische Putschisten 1991 Panzer auffuhren, um die Perestroika zu stoppen, schossen von den drei nach Moskau beorderten Divisionen einzig Soldaten von Surowikins Bataillon auf die Demonstranten - drei Menschen starben. Der damals junge Kapitän kam zunächst in Haft, wurde aber später freigelassen und sogar zum Major befördert.

Berühmt-berüchtigt trotz Skandal

Selbst eine Affäre um Waffendiebstahl an der Militärakademie "Frunse" konnte seine Karriere nicht stoppen. Die Bewährungsstrafe wurde später aufgehoben. Surowikin stieg innerhalb weniger Jahre zum Stabschef einer russischen Division in der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan auf. Seine Einheiten galten einerseits als vorbildlich und diszipliniert - zugleich ließen Fälle von Rekrutenschinderei und zwei Suizide ihm untergeordneter Offiziere die Methoden Surowikins schon damals als zumindest fragwürdig erscheinen.

Im Jahr 2017 wurde er durch seinen Syrien-Einsatz im Kreml zum gefeierten Kriegshelden. Menschenrechtler werfen Surowikin brutale Luftangriffe - auch auf zivile Objekte wie Schulen und Krankenhäuser - vor. Ungeachtet dessen verlieh Putin ihm für seine Kriegsführung den Orden "Held Russlands".

Die Ernennung Surowikins zum Oberkommandeur der Truppen im von Moskau weiter nur als "militärische Spezial-Operation" bezeichneten Krieg gegen die Ukraine freut nun vor allem die kremlnahen Hardliner. Fürs Erste besänftigt sein dürften etwa der zuletzt mit dem Kriegsverlauf deutlich unzufriedene Machthaber der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, oder der Chef der Söldnereinheit "Wagner", Jewgeni Prigoschin. Letzterer bezeichnete Surowikin als "fähigsten Kommandeur der russischen Armee".

Waleryj Saluschnyj: Der "Eiserne" kämpft für die Ukraine

Surowikins Gegenpart in der Ukraine ist Waleryj Saluschnyj - im Volksmund auch ehrfürchtig der "eiserne General" genannt. Anders als Surowikin ist der 49 Jahre alte Saluschnyj kein Newcomer in seiner Rolle in diesem Krieg. Bereits im Jahr 2021 - also noch vor dem russischen Einmarsch in sein Land - wurde er von Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte ernannt. Zuvor war er Kommandeur des Einsatzkommandos Nord.

Saluschnyj stand zwar schon an der Sitze der Streitkräfte, als der Ukraine nach dem russischen Überfall Ende Februar weite Teile entrissen wurden. Doch ebenfalls unter Saluschnyjs Führung gab die ukrainische Armee nicht nach, startete Gegenoffensiven und eroberte sich bereits größere Teile des besetzten Gebiets wieder zurück. "Wir werden jeden vernichten, der mit Waffen in unser Land kommt", sagte der aus dem Gebiet Schytomyr stammende Militär erst kürzlich mit Blick auf die von Kremlchef Putin angeordnete Teilmobilmachung.

Mit dieser Entschlossenheit hat sich Saluschnyj auch international großen Respekt verschafft. Das Time Magazine setzte ihn in diesem Jahr - neben Selenskyj - auf die Top-100-Liste der weltweit einflussreichsten Menschen. Die Vogue nannte ihn eine "legendäre Figur". Saluschnyj steht auch für die Abkehr der ukrainischen Armee von verkrusteten sowjetischen Strukturen und für ihre mit westlicher Hilfe erreichte Transformation in eine moderne Armee, die ihr Land selbst gegen eine Atommacht verteidigen kann.

Militärexperten beeindruckt von Kiews General

Saluschnyjs Kriegsführung, strategische Manöver wie die unerwartete Befreiung des Gebiets Charkiw oder das wohlüberlegte Vorgehen im Süden der Ukraine, finden dabei bei internationalen Militärexperten Respekt. Das ukrainische Militär zerstört systematisch Logistik, Waffendepots und Führungseinrichtungen der russischen Besatzungstruppen. Er sei "so beeindruckt" von der methodischen Herangehensweise in Cherson, lobte jüngst etwa der ehemalige US-General Ben Hodges.

Die kriegsgebeutelten Ukrainer wiederum schätzen Saluschnyj auch dafür, dass er immer wieder auch Menschlichkeit zur Schau trägt. Vielfach geteilt wurden in der Vergangenheit Fotos, die zeigen, wie der General sich über die Särge gefallener Soldaten beugt oder vor einer weinenden Mutter in die Knie geht. In sozialen Netzwerken gibt es eigene Saluschnyj-Fangruppen mit Tausenden Followern. In einem Time-Interview im Sommer sagte Saluschnyj, der auch für seine humorvolle Art bekannt ist: "Ich blicke oft zurück und frage mich: Wie habe ich mir das nur eingebrockt?"

Update vom 12.10.2022, 8.00 Uhr: Moskau ohne Munition - laut Britischem Geheimdienst

Moskau geht nach Einschätzung britischer Geheimdienste im Ukraine-Krieg zunehmend die Munition aus. "Wir wissen, und das wissen auch russische Kommandeure im Krieg, dass ihnen die Ausrüstung und Munition ausgeht", sagte der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming, am Dienstag einem vorab veröffentlichten Redemanuskript zufolge, aus dem die BBC zitierte.

Der russische Präsident Wladimir Putin mache Fehleinschätzungen und strategische Fehler. Dazu gehöre laut Fleming die Mobilisierung von Gefängnisinsassen und unerfahrenen Soldaten für die russische Armee. Das weise ihmzufolge auf "eine verzweifelte Situation hin". Zugleich warnte Fleming davor, Russland aufgrund ihrer Nachschubprobleme zu unterschätzen - Putin sei immer noch "sehr fähig", Schaden anzurichten.

"Da er intern kaum herausgefordert wird, haben sich seine Entscheidungen als fehlerhaft herausgestellt", so der Geheimdienstdirektor. Mittlerweile würde auch dem russischen Volk klar, welche Konsequenzen "Putins selbstgewählter Krieg" für sie persönlich im eigenen Land habe - etwa weniger Möglichkeiten zu reisen und kaum noch Zugang zu modernen Technologien und externen Einflüssen aufgrund der westlichen Sanktionen.

Im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums gehen die britischen Geheimdienste auf die neue Rolle des Armeegenerals Sergej Surowikin ein. Seine Ernennung vor wenigen Tagen sei mutmaßlich der Versuch, die Durchführung russischer Angriffe in der Ukraine zu verbessern. Über lange Zeit habe Moskau keinen Zuständigen mit einer Gesamtaufsicht über das Geschehen gehabt. Dennoch stehe auch Surowikin vor einer russischen Armee, die schlecht für die Aufgabe ausgestattet sei.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Update vom 11.10.2022, 15 Uhr: Orban setzt bei Frieden auf Merkel und Trump

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban geht davon aus, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hätte verhindern können. Bei einer Veranstaltung des Magazins Cicero und der Berliner Zeitung in Berlin sagte er am Dienstag laut offizieller Übersetzung, dass Merkel bereits 2014 durch ihr Agieren nach der russischen Annexion der Krim einen Krieg verhindert habe.

"Was Angela Merkel gemacht hat zu Zeiten der Krim-Krise, das war ein Meisterwerk." Es sei damals nicht zu einem Krieg gekommen, weil durch die diplomatischen Bemühungen Deutschlands der Konflikt isoliert worden sei. "Sie haben nicht zugelassen, dass das hoch geht und wir alle involviert werden."

Auf die Nachfrage, ob er so zu verstehen sei, dass es seiner Meinung nach mit einer Kanzlerin Merkel nicht zu einem Krieg gegen die Ukraine gekommen wäre, antwortete Orban laut Übersetzung: "Mit Sicherheit." Der ungarische Ministerpräsident hatte Merkel am Sonntag während seines mehrtägigen Aufenthalts in Berlin getroffen. Über Inhalte des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

Zudem hat Orban Verhandlungen zwischen den USA und Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert - und er setzt dabei auf den vor zwei Jahren abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. "Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustandekommen, sondern zwischen Amerika und Russland", sagte Orban. "Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen abgeschlossen wird, der lebt nicht auf dieser Welt. Die Machtrealität ist anders."

Orban sagte zur Begründung, dass die Ukraine den Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren nur führen könne, weil sie von den USA militärisch unterstützt werde. Der Krieg sei heute nur offen, weil die Amerikaner das so wollten. "Deswegen müssen sich die Amerikaner mit den Russen einigen. Und dann ist der Krieg zu Ende."

Orban machte auch deutlich, dass er US-Präsident Joe Biden nicht für den richtigen Verhandlungsführer auf amerikanischer Seite hält. "Der amerikanische Präsident ist zu weit gegangen", sagte er. Biden habe Dinge über den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesagt, nach denen es schwer sei, dass die beiden Friedensverhandlungen miteinander führen. "Das wird jetzt brutal klingen, was ich sage. Aber Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump", sagte Orban laut Übersetzung. Biden hatte Putin nach Kriegsbeginn als "Schlächter", "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet.

Am Montag war Orban dann von Olaf Scholz im Kanzleramt empfangen worden. Anschließend sagte der Ministerpräsident: "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass er (Scholz) noch lebt. Ich ebenfalls. Das Gespräch war also fruchtbar." Das Kanzleramt teilte nichts zu der Unterredung mit, die laut Orban zwei Stunden dauerte. Eine bei solchen Treffen übliche gemeinsame Pressekonferenz war ohne Begründung gar nicht erst angesetzt worden.

Der ungarische Regierungschef gilt vielen in der EU als rechtsnationaler Querulant. Immer wieder werden ihm Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen, er steht aktuell wegen mutmaßlichen Missbrauchs von EU-Geldern in der Kritik.

Update vom 11.10.2022, 10.20 Uhr: Russland überzieht Ukraine mit Raketenangriffen

Russland hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrere Regionen des Landes am Dienstag erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen.

In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, teilten offizielle Stellen mit. Die Behörden riefen die Menschen auf, in Kellern und Bunkern Schutz suchen. Das Gebiet Dnipropetrowsk wurde demnach ebenfalls beschossen.

Auch in Kiew gab es Luftalarm. Die Menschen suchten dort Schutz, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Kremlnahe russische Militärblogger bestätigten den massiven Beschuss der Ukraine mit Raketen. Ukrainische Medien berichteten, es seien 20 Raketen am Dienstagmorgen eingeschlagen.

Am Montag hatten die ukrainischen Behörden mehr als 80 russische Angriffe gezählt. Viele seien durch die Luftabwehr abgewendet worden. Bei dem Beschuss starben landesweit nach vorläufigen Angaben 19 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt.

Update vom 11.10.2022, 6.45 Uhr: Melnyk warnt vor russischem Atomschlag

Der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht eine reale Gefahr, dass Russland auch Atomwaffen gegen sein Land einsetzen könnte. Die russischen Raketenangriffe auf Städte in der Ukraine hätten gezeigt, dass der russische Präsident Wladimir Putin offenbar zu allem fähig sei, sagte Melnyk am Montag RTL/ntv.

Der Westen solle Russland ganz klar und ohne diplomatische Floskeln darstellen, was Russland erwarten würde, sollte Putin die Atomwaffen in der Ukraine einsetzen. "Und ich glaube, dass unsere Partner und Verbündete durchaus in der Lage sein sollten, das in einer Sprache zu tun, die Putin verstehen wird, so Melnyk.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, sagte am Sonntag, die US-Regierung habe keine Hinweise darauf, dass Putin eine Entscheidung zum Einsatz von Atomwaffen getroffen habe.

Melnyk ist nur noch wenige Tage als Botschafter in Deutschland. Er wird am 14. Oktober Berlin verlassen, um einen neuen Posten im Außenministerium in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu übernehmen. Sein Nachfolger ist der ukrainische Top-Diplomat Olexij Makejew.

Update vom 10.10.2022, 9.30 Uhr: Russische Rakten treffen Kiew - Tote und Verletzte bestätigt

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko unter russischem Raketenbeschuss. Es seien Ziele im Zentrum von Kiew getroffen worden, teilte Klitschko bei Telegram am Montag mit. Er forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen. Russland versuche, die Ukraine zu zerstören, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Ziel seien in mehreren Städten Menschen gewesen, die gerade unterwegs zur Arbeit gewesen seien. "Leider gibt es Tote und Verletzte", sagte Selenskyj.

Augenzeugen berichteten, dass auch nach den ersten Einschlägen am Morgen in Kiew weiter Explosionen zu hören waren. Einsatzkräfte versorgten Verletzte und löschten brennende Autos, wie auf Videos aus der Hauptstadt zu sehen war. Es war unklar, wie viele Menschen verletzt waren oder starben. Auch in anderen Teilen der Ukraine wurden Raketenangriffe gemeldet.

In der Hauptstadt Kiew gelte der Luftalarm weiter, sagte Klitschko. Die Bürger sollten unbedingt in Bunkern bleiben, betonte er. Das Stadtzentrum solle gemieden werden. "Die Straßen im Zentrum sind gesperrt von Sicherheitskräften, Rettungsdienste sind im Einsatz", sagte Klitschko. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichtete auch eine Korrespondentin der Deutschen Presse-Agentur im Zentrum. Die Lage war demnach unklar. Nach Beobachtungen der dpa-Korrespondentin im Zentrum war ein Feuerball am Himmel zu sehen gewesen. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Rauchwolken zu sehen. Andere Augenzeugen berichteten von drei bis vier Einschlägen. Die genaue Zahl war unklar.

Zuvor hatte der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke am Samstag angedroht. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Sonntag von einem "Terroranschlag" auf die Brücke gesprochen und - wie Medien in Kiew - den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht. Bestätigt hatte der SBU eine Beteiligung aber nicht.

Die SBU-Zentrale liegt im Stadtzentrum in Kiew. Die Machtzentrale in Moskau hatte wiederholt gedroht, Kommandostellen in der ukrainischen Hauptstadt ins Visier zu nehmen, wenn der Beschuss russischen Gebiets nicht aufhöre. Kiew ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits mehrfach von russischen Raketen getroffen worden. Es war der schwerste Vorfall dieser Art und der erste Angriff auf die Stadt seit Monaten.

Medwedew hatte am Sonntag gesagt: "Alle Berichte und Schlussfolgerungen sind gemacht. Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein." Er äußerte sich in einem Interview der kremlnahen Journalistin Nadana Friedrichson. "Darauf warten die Bürger Russlands", meinte er vor einer geplanten Sitzung des Sicherheitsrats an diesem Montag, die Putin leiten wird.

Update vom 09.10.2022, 19.47 Uhr: Putin gibt Ukraine Schuld an "Terrorakt" auf Krim-Brücke

Zur schweren Explosion auf der Krim-Brücke wollte sich der russische Präsident Putin nach Kremlangaben eigentlich nicht so schnell äußern. Nun aber trat er sichtlich erregt doch auf und gab der Ukraine die Schuld an diesem "Terroranschlag" gegen sein Herzensprojekt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krim-Brücke verantwortlich gemacht. "Es gibt keine Zweifel. Das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der Russischen Föderation ausgerichtet war", sagte der Kremlchef am Sonntagabend. Kiew hat eine Beteiligung an dem Anschlag bislang nicht eingeräumt.

Bei der Vorbereitung des Terroranschlags hätten russische Bürger und ausländische Staaten mitgeholfen, sagte der Chef der nationalen Ermittlungsbehörde, Alexander Bastrykin, bei dem Treffen mit Putin, von dem Staatsmedien Videoausschnitte veröffentlichten. Der Kreml hat für diesen Montag eine Sitzung Putins mit dem russischen nationalen Sicherheitsrat angekündigt. Dort könnte eine Reaktion auf den Anschlag besprochen werden.

Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet. Dabei wurde rund siebeneinhalb Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das strategisch und symbolisch wichtige Herzensprojekt von Putin schwer beschädigt. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge starben drei Menschen. Zwischenzeitlich wurden Bahn- und Autoverkehr komplett eingestellt, sind mittlerweile aber weitgehend wieder aufgenommen.

Russlands nationales Ermittlungskomitee hatte in einer ersten Reaktion am Samstag mitgeteilt, dass nach vorläufigen Angaben ein Lastwagen auf der Brücke explodiert sei. Bastrykin sagte nun, es seien viele Zeugen und Augenzeugen vernommen worden. Die Untersuchungen zu dem Anschlag liefen weiter, darunter Sprengstoffanalysen, genetische und kriminalistische Expertisen. Ukrainische Medien hingegen vermuteten bereits, dass der ukrainische Geheimdienst dahinterstecken könnte.

Update vom 09.10.2022, 07.15 Uhr: Selenskyj lässt Beteiligung an Explosion auf Krim-Brücke offen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Beteiligung seiner Untergebenen an der Explosion auf der Krim-Brücke offen gelassen. In der Ukraine sei es großteils sonnig und warm gewesen, "auf der Krim leider bewölkt, obwohl auch dort warm", sagte er in seiner täglichen Videoansprache in Anspielung auf die morgendliche Detonation an der Brücke. Näher ging er auf den Vorfall nicht ein.

Allerdings forderte er anschließend einmal mehr die Russen zur Aufgabe und Flucht auf. Das sei ihre beste Option, um am Leben zu bleiben, so Selenskyj. Es werde eine Zukunft ohne Besatzer geben in der Ukraine. "Auf unserem ganzen Territorium, insbesondere auf der Krim", sagte er. Die für Russland strategisch und symbolisch wichtige Krim-Brücke war am frühen Samstagmorgen von einer schweren Explosion erschüttert worden. Videos zeigen große Zerstörungen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Selenskyjs Angaben nach geht der Vormarsch der ukrainischen Truppen im Osten und Süden weiter. Allerdings machte er keine Angaben zu neuen Eroberungen. Stattdessen hob der Staatschef mit dem Gebiet Donezk einen Frontabschnitt gesondert hervor, an dem die Russen zuletzt Erfolge vermeldet hatten. Im Raum Bachmut werde sehr hart gekämpft, räumte der 44-Jährige ein. Er lobte die "Widerstandsfähigkeit" der Brigade, die dort ihre Stellungen halte. Die Kleinstadt Bachmut gilt als wichtiger Pfeiler im Verteidigungsbollwerk um den von Kiew kontrollierten Großraum Slowjansk-Kramatorsk im Gebiet Donezk.

Update vom 08.10.2022, 19.45 Uhr: Putin schweigt zur Explosion auf der Krim-Brücke

Kremlchef Wladimir Putin wird nach offiziellen Angaben trotz der schweren Explosion auf der strategisch wichtigen Krim-Brücke in den nächsten Tagen nicht zu den Russen sprechen. Ein solcher Auftritt sei nicht geplant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge.

Politische Beobachter hatten eine Ansprache des Präsidenten angesichts der schweren Schäden an der Brücke für wahrscheinlich gehalten. Zuletzt hatte Putin sich im Zuge der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja sowie der Teilmobilmachung in Russland an seine Landsleute gewandt.

Putin hat per Dekret den Geheimdienst FSB angewiesen, die Kontrolle über die durch eine Explosion beschädigte Krim-Brücke zu verschärfen. "Dem FSB werden die Vollmachten übertragen zur Organisation und Koordination von Schutzmaßnahmen für den Transportweg über die Meerenge von Kertsch, für die Strombrücke der Russischen Föderation auf die Halbinsel Krim und die Gaspipeline vom Gebiet Krasnodar Krim", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Dekret.

Es ist die erste Maßnahme des Kremls infolge der Explosion am Morgen, die mutmaßlich durch einen Anschlag herbeigeführt wurde. Bislang war die Verantwortung für die Sicherheit der Brücke laut dem Duma-Abgeordneten Alexander Chinstein dreigeteilt. Für die Überwachung des Luftraums war das Verteidigungsministerium verantwortlich, für die Seeüberwachung die Nationalgarde "Rosgwardija". Die Auto- und Eisenbahnstrecke selbst wurde jedoch vom Verkehrsministerium kontrolliert.

