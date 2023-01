Update vom 19.01.2023, 13.30 Uhr: Selenskyjs Kanzleichef drängt erneut auf Panzerlieferungen

In Kiew hat der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein noch einmal auf die Lieferung von Panzern gedrängt. "Die Frage der Panzer für die Ukraine sollte so schnell wie möglich geklärt werden", schrieb Jermak am Donnerstag beim Nachrichtendienst Telegram. Das gelte ebenso für zusätzliche Flugabwehrsysteme. "Wir haben keine Zeit, die Welt hat diese Zeit auch nicht", unterstrich der 51-Jährige. Zögern koste ukrainische Menschenleben.

Am Freitag soll auf einem US-geführten Treffen in Ramstein über weitere Waffenlieferungen für die vor knapp elf Monaten von Russland angegriffene Ukraine entschieden werden. Vor dem Treffen hat Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew noch einmal Atomdrohungen erneuert. Die Nato-Länder planten in Ramstein, der Ukraine neue schwere Waffen zu liefern.

"Keinem dieser Elenden kommt in den Kopf, die nächste elementare Schlussfolgerung zu ziehen: Die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen Krieg kann den Beginn eines Atomkriegs nach sich ziehen", drohte Medwedew am Donnerstag in seinem Telegramkanal. Atommächte verlören keine großen Konflikte, sagt der 57-jährige Stellvertreter von Kremlchef Wladimir Putin im russischen nationalen Sicherheitsrat.

Wie überlebt man eine Atombombe? Forscher simulieren nukleare Explosion

Update vom 19.01.2023, 7.50 Uhr: Putin hält zu Jahrestag Rede in St. Petersburg

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich bei dem Besuch eines Rüstungskonzerns siegessicher: Putin erklärte in St. Petersburg bei einem Treffen mit handverlesenen Arbeitern in einem Werk des Konzerns Almas-Antej, dass Russlands Raketenbauer heute etwa so viel produzierten wie alle Länder der Welt zusammen. "Zum Beispiel stellen wir drei Mal so viele Flugabwehrraketen pro Jahr her wie die USA." Daher sei der Sieg Russlands am Ende "unausweichlich", meinte Putin. "Ich habe daran keinen Zweifel." Er stellte ein Gesetz in Aussicht, mit dem Werktätige der Rüstungsbranche vom Kriegsdienst ausgenommen werden.

Die Nato rechnet unterdessen nicht mit einem baldigen Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. "Putin bereitet sich auf einen langen Krieg vor", sagte der stellvertretende Generalsekretär Mircea Geoană am Mittwoch zum Auftakt einer zweitägigen Sitzung des Militärausschusses des westlichen Verteidigungsbündnisses. Putin habe bereits mehr als 200.000 zusätzliche Soldaten mobilisiert, steigere die Rüstungsproduktion und besorge sich auch weitere Waffen von autoritären Regimen wie dem Iran. "Wir müssen auf einen langen Weg vorbereitet sein", sagte Geoană. "2023 wird ein schwieriges Jahr und wir müssen die Ukraine solange es nötig ist unterstützen."

Die Rede des Kreml-Chefs war zuvor mit Spannung erwartet worden, denn eigentlich wurde von einer großen Ankündigung ausgegangen. Dabei sollte es um eine neue Mobilisierungswelle der russischen Streitkräfte gehen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte zwar bereits öffentlich über den geplanten Umbau der Armee gesprochen, doch auch vom Präsidenten wurde ein Statement dazu erwartet. Schließlich handelte es sich um ein historisches Datum in St. Petersburg: nämlich um die Feierlichkeiten zum Bruch der Blockade der von deutschen Truppen abgeriegelten Metropole im Januar 1944. Das US-amerikanische "Institute for the Study of War" meldet, dass Putin diese Gelegeneheit jedoch verstreichen ließ.

Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, warf Mitarbeitern aus dem Umfeld von Kremlchef Wladimir Putin zudem in der Präsidialverwaltung Verrat vor. Sie täten so, als seien sie auf Putins Kurs, störten aber in Wahrheit den Kriegsverlauf und warteten auf ein rasches Ende, um sich bei einer Niederlage Russlands den USA anzudienen, behauptete Prigoschin laut einer Mitteilung. Die Truppen des Geschäftsmanns kämpfen neben der russischen Armee in der Ukraine. Zugleich sagte er, dass Moskau demnächst seinen Forderungen nach einer Sperrung der Videoplattform YouTube nachkommen werde.

Update vom 18.01.2023, 9.55 Uhr: Etliche Todesopfer bei Hubschrauberabsturz

Bei einem Hubschrauberabsturz nahe der Hauptstadt Kiew ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben gekommen. Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es mindestens 16 Tote gegeben, teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär.

Der Helikopter war nach Angaben des Gouverneurs des Gebietes Kiew, Olexij Kuleba, in einem Wohngebiet bei einem Kindergarten abgestürzt. Nach Angaben des Innenministeriums starben auch drei Kinder. Die Absturzursache war zunächst unklar. 26 Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder, hieß es.

Es gab zunächst keine Informationen dazu, warum die Führung des Innenministeriums mit einem Hubschrauber unterwegs war. Hubschrauber in Kriegszeiten werden dort unter anderem genutzt, um Verletzte in die Hauptstadt Kiew zu fliegen.

Die Ukraine kämpft seit fast elf Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Immer wieder gibt es Luftalarm in dem Land wegen russischer Raketen- und Drohnenangriffe. Auch die Hauptstadt Kiew war wie andere Teile des Landes immer wieder Angriffsziel.

Update vom 18.01.2023, 8.35 Uhr: Moskau plant substanziellen Umbau der Armee

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat einen weitreichenden Umbau der russischen Armee angekündigt, um die vom Kreml geforderte Aufstockung der Truppenstärke umzusetzen. Nur durch strukturelle Veränderungen der Streitkräfte sei es möglich, Russlands Sicherheit zu gewährleisten, sagte Schoigu am Dienstag (17. Januar) bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums. Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs hatte Kremlchef Wladimir Putin kurz vor Silvester angekündigt, die Zahl der Soldaten von 1,15 auf 1,5 Millionen zu erhöhen.

Mit dem von Schoigu angekündigten Umbau der Armee sollen neben der Aufstockung der Truppenstärke auch zwei große Territorialeinheiten geschaffen werden, die mehrere Waffengattungen vereinen: der Moskauer und der Leningrader Wehrkreis. In den von Russland annektierten ukrainischen Gebieten sollen ebenfalls selbstständige Militäreinheiten aufgebaut werden.

Daneben kündigte Schoigu die Aufstellung eines Armeekorps in der nordrussischen Teilrepublik Karelien an. Dies könnte eine Reaktion auf den geplanten Nato-Beitritt der skandinavischen Länder Schweden und Finnland sein. Gestärkt werden soll bis 2026 auch die Kampfkraft der Flotte, der Luftwaffe und der Raketenstreitkräfte. Wegen Niederlagen in der Ukraine ist die Militärführung unter Druck.

Unterdessen versuchte Schoigu bei einem Frontbesuch Zuversicht zu verbreiten. "Tut alles dafür, dass der Tag näher kommt, der Tag des Sieges heißt", sagte Schoigu zu russischen Soldaten einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Dienstagmorgen zufolge. Wann und wo genau der Besuch stattfand, dazu gab es keine Angaben.

Wladimir Putin könnte nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in den kommenden Tagen diese zweite Mobilisierungswelle für den Krieg gegen die Ukraine auch offiziell ankündigen. Putin könne dies möglicherweise bereits bei einem für den heutigen Mittwoch geplanten Auftritt in St. Petersburg ankündigen, schrieb die in Washington ansässige Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht am Dienstagabend

Die Denkfabrik ISW beruft sich unter anderem auf russische Militärblogger. Auch ukrainische und westliche Geheimdienste warnten aber wiederholt vor Putins Mobilisierungsvorbereitungen für Mitte Januar, hieß es weiter. Der Kremlchef wird am Mittwoch in St. Petersburg an Feierlichkeiten zum Bruch der Blockade der von deutschen Truppen abgeriegelten Metropole im Januar 1944 teilnehmen. Außerdem wird er eine Rüstungsfabrik besuchen. Wann und wo Putin seine Rede halten wird, war am Mittwochmorgen noch nicht bekannt.

Update vom 17.01.2023, 12.30 Uhr: Was passiert, wenn die Ukraine die Krim erobert?

Im Ukraine-Krieg schwingt immer die Gefahr einer atomaren Eskalation mit. Viele Expert*innen haben hierzu schon Einschätzungen abgegeben und kommen zu unterschiedlichen Bewertungen der nuklearen Gefahr.

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk hat der Innsbrucker Politikwissenschaftler Gerhard Mangott nun gesagt, dass Russland durchaus "zum Äußersten" greifen könnte. Gemeint ist damit der Einsatz taktischer Atomwaffen.

In der Einschätzung des Wissenschaftlers steigt mit dem Erfolg der Ukraine und der Unterstützung durch den Westen die Gefahr einer weiteren Eskalation. Bei einem bevorstehenden Verlust der Krim könnte sich die russische Führung versucht sehen, auf taktische Nuklearwaffen zurückzugreifen", so Mangott im BR.

Die Einschätzung des Experten im BR ist dabei sowohl deutlich, als auch mit einer klaren Einschränkung versehen, was die konkrete Gefahr angeht: "Je schwieriger die Kriegslage für Russland wird, desto wahrscheinlicher wird ein solches Szenario. Wenn man auch sagen muss: Wahrscheinlich ist es deswegen noch nicht." Gefährlich könnte es werden, wenn Putin wegen einer drohenden Rückeroberung der Krim durch die Ukraine nur noch den Ausweg sieht, dies durch Atomwaffen zu verhindern und so seinen eigenen Sturz abzuwenden.

Auch interessant:

Update vom 16.01.2023, 21.40 Uhr: Baerbock will russische Führung vor Sondertribunal sehen

Außenministerin Annalena Baerbock will die russische Führungsriege mit einem internationalen Sondertribunal für den Angriffskrieg in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. "Wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung", sagte Baerbock am Montag in Den Haag. Die Außenministerin hatte dort den Internationalen Strafgerichtshof besucht und hatte ihren Kollegen Wopke Hoekstra getroffen. Das Tribunal solle auf ukrainischem Recht fußen, sagte die Ministerin.

Die Grünen-Politikerin sprach sich dafür aus, angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine auch den Verdacht auf Völkermord zu prüfen. "Wir müssen uns angesichts dieser Brutalität, angesichts der Kriegsverbrechen und der systematischen Verbrechen, angesichts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit anschauen, inwieweit dies nicht auch Formen von Völkermord einnimmt", sagte sie. Die Angriffe auf Stromnetze könnten dazu führen, dass Hunderttausende Menschen verdursten oder erfrieren könnten.

Baerbock und Hoekstra verurteilten auch die Verschleppung von Tausenden Kindern aus der Ukraine und forderten ihre unverzügliche Freilassung. Die Berichte, dass Kinder aus annektierten Gebieten nach Russland entführt und zur Adoption freigeben würden, seien unerträglich, sagte sie. Dies stelle ein "international geächtetes Verbrechen" dar. Beide Länder wollen sich gemeinsam stark machen, dass der Angriffskrieg von Russland strafrechtlich verfolgt werde. Zuvor hatte die Grünen-Politikerin in einer Grundsatzrede an der Haager Akademie für Völkerrecht deutlich gemacht, dass gegen die russische Führung ermittelt werden müsse.

Ein Sondertribunal müsse durch eine internationale Komponente ergänzt werden, sagte die Ministerin. So könne zum Beispiel ein Standort außerhalb der Ukraine mit finanzieller Unterstützung durch Partner und mit internationalen Staatsanwälten und Richtern die Unparteilichkeit und die Legitimität dieses Gerichtes untermauern.

Baerbock schlug zugleich eine Reform des Völkerstrafrechts vor, um eine eklatante Rechtslücke zu schließen. Demnach sollen die rechtlichen Grundlagen für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mittelfristig so angepasst werden, dass auch der Tatbestand des Angriffskrieges uneingeschränkt verfolgt werden kann. So solle es für die Eröffnung eines Verfahrens beim Weltstrafgericht ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes falle. Nun ist es so, dass nur der UN-Sicherheitsrat den Fall dem Gericht übertragen kann, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner sind. Es dürfe "keinen Sonderweg für ein Land, für einen Aggressor geben", sagte Baerbock.

Ein Sondertribunal sei "keine ideale Lösung, auch nicht für mich", räumte Baerbock ein. "Aber dass wir diese Sonderlösung brauchen, liegt daran, dass unser Völkerrecht eben derzeit eine Lücke hat." Man rede zudem nicht über Probleme in 20 Jahren, "sondern über Gerechtigkeit von heute". Man brauche eine "ganz klare Botschaft an die russische Führung (...) und damit auch an alle anderen in der Welt, dass ein Angriffskrieg in dieser Welt nicht ungestraft bleibt".

Baerbock räumte ein, das auch ein solches Tribunal "die Troika" aus dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Ministerpräsident Michail Mischustin und Außenminister Sergej Lawrow zunächst nicht anklagen könne. Wegen derer Immunität ist es voraussichtlich erst nach Ende ihrer Amtszeit möglich. Mit ihrem Vorstoß zielt Baerbock auf die russische Führungselite. Dabei dürfte es um bis zu 25 Mitglieder des russischen Sicherheitsrates gehen, angefangen etwa bei Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Ein Sondertribunal hat nach Ansicht von Rechtsexperten auch Nachteile. So müsste ein solches Gericht erst langwierig aufgebaut werden, von der Anstellung der Richter und Ankläger bis hin zur Erstellung eines rechtlichen Rahmens. Auch ein Sondergericht bietet keine Garantie, dass tatsächlich Putin oder seine Führungsriege vor Gericht gestellt werden. Denn zur Zeit scheint es ausgeschlossen, dass sie jemals ausgeliefert werden.

Update vom 15.01.2023, 12.20 Uhr: 600 Ärzte bewirken medizinische Versorgung

Vor dem zweiten Jahrestag seiner weltweit beachteten Festnahme in Moskau sind die Sorgen um den im Straflager inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny groß. Der 46-Jährige, der am 17. Januar 2021 nach einer Behandlung in Deutschland wegen eines Mordanschlags kämpferisch nach Russland zurückkehrte, beklagt Folter in dem "faschistischen" Gefängnissystem unter Präsident Wladimir Putin. Zu Hunderten unterschrieben nun gerade auch Ärzte einen offenen Protestbrief an Putin, er möge die "Misshandlung" seines in Isolationshaft erkrankten Gegners beenden.

Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit zeigt sich Russlands bekanntester politischer Gefangener und Anführer der vor allem vom Ausland aus arbeitenden russischen Oppositionen ungebrochen. Tagelang bangten Familienangehörige und Unterstützer um das Leben des zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilten Nawalnys. In seiner Einzelhaft war er trotz Husten, Schüttelfrost und Fieber nach Angaben seines Anwalts Wadim Kobsew zunächst nicht behandelt worden.

Nun aber bekommt Nawalny laut Kobsew ein Antibiotikum und hatte Besuch vom Chefarzt einer Klinik, in der er schon nach einem lebensbedrohlichen Hungerstreik behandelt worden war. Der Anwalt trifft Nawalny immer wieder in der Strafkolonie 6 in Melechowo nahe der Stadt Kowrow etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau.

Tatsächlich half nun der von mehr als 600 Ärzten unterschriebene Brief an Putin. "Die Haftbedingungen und das äußere Erscheinungsbild von Alexej Nawalny rufen bei uns große Besorgnis um sein Leben und seine Gesundheit hervor", hieß es in dem Schreiben, das etwa der Moskauer Chirurg Alexander Wanjukow unterzeichnete und bei Facebook veröffentlichte. Er und die anderen Mediziner forderten Putin als Garant der russischen Verfassung auf, Nawalnys Recht auf ärztliche Behandlung sicherzustellen und die Einzelhaft zu beenden. Wenig später leitete der Kreml selbst den Fall an den Strafvollzug weiter.

Ehefrau klagt über Kontaktverbot: Briefe einzige Möglichkeit

Auch Nawalnys Ehefrau Julia hatte dem Strafvollzug geschrieben und gefragt, ob dort überhaupt noch Menschen arbeiteten. Sie beklagte, dass sie schon fast ein Jahr nicht mehr mit ihrem Mann habe telefonieren dürfen. "Briefe sind unser letztes Mittel der Verbindung." Sie und ihre beiden Kinder sind in ständiger Angst um sein Leben, seit er im August 2020 nur knapp einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebte. Nawalny hatte Putin als "Mörder" bezeichnet, der ein Killerkommando des Inlandsgeheimdienstes FSB mit dem Attentat beauftragt habe. Der Kreml weist das zurück.

Zwei Jahre ist es an diesem Dienstag (17. Januar) her, dass Nawalny trotz absehbarer Inhaftierung von einer Behandlung in der Berliner Charité und im Schwarzwald nach Russland zurückkehrte. Er hatte damals erklärt, dass er sich im Land dem Kampf gegen Putin stellen wolle – nicht aus der Ferne als Kritiker im Ausland. Immer wieder nutzt er nun trotz drohender neuer Strafen seine Auftritte bei laufenden Gerichtsverfahren, um öffentlich Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine als Verbrechen anzuprangern.

Die meist per Video aus dem Straflager übertragenen Auftritte zeigten einen abgemagerten Häftling. Schon zehn Mal sei Nawalny in eine zwei mal drei Meter kleine Strafzelle gesperrt worden, 105 Tage insgesamt, sagt seine Sprecherin Kira Jarmysch. Sie beklagt Folter und eine totale Entmenschlichung des Systems. Der Politiker muss diese besonders harten Strafen immer wieder hinnehmen, weil er sich mit Wächtern anlegt und etwa Rechte einklagt.

Psychische Folter an der Tagesordnung: Schlafentzug laut Nawalny gezielt eingesetzt

In einem bei Instagram veröffentlichten Beitrag zum zweiten Jahrestag seiner Inhaftierung schrieb Nawalny, dass ihm in Einzelhaft ein psychisch kranker Mann in eine Zelle gegenüber gesetzt wurde. "Er schreit 14 Stunden am Tag und drei in der Nacht", teilte Nawalny mit. "Bekanntlich ist Schlafentzug eine der wirksamsten Foltern." Er habe viel erlebt und gelesen, aber das sei etwas Neues.

"Alles, was Ihr lest über den Horror und die faschistischen Verbrechen unseres Gefängnissystems, das ist alles die Wahrheit. Mit einer Richtigstellung: Die Wirklichkeit ist noch schlimmer", schrieb Nawalny. Es gebe etwa die bekannten Vergewaltigungen mit dem Schrubber - Dinge, die normalen Menschen nie in den Sinn kämen. "Das Gefängnissystem wird nicht nur von einer wahren Ansammlung an Schurken geführt, sondern von echten kranken Perversen."

Nawalnys Team wirft dem Kreml vor, weiter alles dafür zu tun, um Putins wichtigsten Gegner auszuschalten. Zwar ist die Hoffnung der Opposition groß, dass Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine eine Niederlage erleidet und abtreten muss. Nawalny, der sich als Kämpfer gegen Korruption einen Namen gemacht, zeigte sich als Anführer der nicht zugelassenen Partei der Zukunft Russlands auch zur Übernahme der Macht bereit. Aber weder eine politische Führungsrolle in Russland oder auch nur seine Freilassung sind bisher in Sicht.

Neun Jahre Haft angesetzt: Nawalny kämpft seit 2011 gegen den Kreml

Russlands liberale Opposition, die Nawalny als Galionsfigur verehrt, versucht derweil vor allem aus dem Ausland, den Widerstand im Untergrund in Russland zu organisieren. Nawalnys Team enthüllt weiter viel beachtete Korruptionsskandale in der russischen Politik und führt vor, wie etwa Kinder ranghoher Staatsbeamter auch in Kriegszeiten rauschende Feste im Ausland feiern. Millionen folgen in den sozialen Netzwerken Nawalnys Team, das auch aktuelle politische Nachrichtensendungen, Kommentare und Talkrunden bei Youtube bringt.

Nawalnys politischer Direktor Leonid Wolkow führt von seinem Exil in Litauen aus nicht zuletzt die Anti-Korruptions-Stiftung. Er glaubt, dass Putins Zeit abläuft und Russland eine Zukunft in Europa erwartet. Vor allem aber konzentriert er sich gegenwärtig darauf, dass möglichst viele Kriegsbefürworter auf die Sanktionslisten des Westens kommen. Korruption habe Putins Elite stark gemacht für diesen Krieg, meinte einmal auch Stiftungsgründer Nawalny. "Wir kämpfen seit 2011 gegen Putin. Wir werden ihn bekämpfen, bis wir gewinnen."

Update vom 13.01.2023, 14.45 Uhr: Wie viele Russen sterben wirklich in Soledar? Wohl massiver Drogenmissbrauch bei Söldnern

Soledar in der Region Donezk ist die derzeit wohl am härtesten umkämpfte Stadt der Ukraine. Die russische Seite - allen voran die irreguläre Söldner-Gruppe "Wagner" als mögliche Vorhut in dieser Schlacht - spricht bereits von einer Einnahme Soledars. Kiew wiederum behauptet, dort unzählige russische Kämpfer getötet zu haben. "Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soledar in die Hölle geschickt worden", heißt es von der ukrainischen Militärführung.

Die Bild-Zeitung berichtet am Freitag, dass sich zumindest sehr hohe russische Verluste durch Drohnenaufnhamen ukrainischer Artillerie-Einheiten belegen lassen. Demnach seien manche Frontabschnitte mit Leichen "übersät". Dementgegen spricht die russische Armee von einer "positiven Dynamik". Laut der Führung der "Wagner"-Söldner soll die Stadt bereits besetzt sein, wobei sich noch ukrainische Soldaten in einem ehemaligen Salzbergwerk verschanzt halten sollen.

Gleichzeitig berichten ukrainische Einheiten über Zeichen von massivem Drogenmissbrauch bei russischen Kriegsgefangenen. Laut Aussagen der Ukrainer litten insbesondere "Wagner"-Söldner an extremer Schlaflosigkeit, was einen exzessiven Gebrauch von Crystal Meth nahelegen würde.

Update vom 12.01.2023, 20.15 Uhr: Drohung an Baerbock - "Haben hochpräzise Waffen"

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass im russischen Staatsfernsehen Drohungen gegen Deutschland ausgesprochen werden. Doch in diesem Fall ist eine deutsche Politikerin direkt von den beunruhigenden Äußerungen betroffen: Außenministerin Annalena Baerbock reiste in dieser Woche erneut in die Ukraine, um sich selbst ein Bild von der Zerstörung in der Stadt Charkiw zu machen. Diesen Besuch nutzte der russische Parlamentsabgeordnete Alexej Schurawljow dafür, um in einer TV-Sendung gefärhliche Andeutungen zu machen.

In einem auf Twitter geteilten Ausschnitt aus der Show sagt er in aggressivem Tonfall: "Ich kapiere es nicht: Diese Anna oder Lena, wer auch immer sie ist, diese Baerbock läuft in Charkiw herum. Als ob wir nicht wüssten, wo sie ist! Haben wir wohl keine hochpräzisen Waffen? Was macht sie also dort?"

Den kurzen Clip teilte Anton Gerashchenko auf seiner Twitter-Seite. Der Berater des ukrainischen Innenministeriums, der sich selbst in seinem Profil als "offizieller Feind der russischen Propaganda" bezeichnet, ergänzte das Video in seinem Tweet zudem mit einer Warnung: "Achtung, Deutschland! Direkter Aufruf zur Ermordung von Annalena Baerbock von Alexej Schurawljow."

In einem aktuellen Interview hat Ilja Ponomarjow, ehemaliges Mitglied des russischen Parlaments und Kreml-Kritiker, zudem eine Einschätzung zur Zukunft Putins geliefert. Sein hartes Fazit lautet: "Putins Macht basiert auf seiner Position als Alpha-Männchen, als die Person, die unbesiegbar ist (…) Meine Vorhersage ist immer noch, dass er seinen nächsten Geburtstag nicht erleben wird", sagte der Oppositionelle im Gespräch mit dem Portal Newsweek. Am 7. Oktober 2023 wird der russische Präsident 71.

Er persönlich würde Putin zwar nur zu gerne in Den Haag sehen, wo er für Kriegsverbrechen angeklagt werden würde, erklärt Ponomarjow. Aber: "Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Sein Umfeld wird es ihm nicht erlauben, nach Den Haag zu gehen, weil seine Aussage ihnen sehr schaden könnte. Also wird er getötet."