Krieg in der Ukraine - die aktuellen Entwicklungen: Auf seinem Telegram-Kanal hat der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, erneut mit einem Atomschlag gedroht.

Laut einem Bericht des US-Nachrichtenmagazins „Newsweek“ schrieb der 56-Jährige auf seinem Telegram-Kanal, der Westen wollen Russland vom „politischen Feld eliminieren.“

Update vom 06.09.2022, 10.15 Uhr: Medwedew droht mit Atomwaffen und dem "Schachspiel mit dem Tod"

Medwedew forderte, die Westmächte sollten aufhören, sich in den Ukraine-Krieg einzumischen. Er bezeichnete die USA und die anderen Länder des Westens als „angelsächsische Perverse“, die davon träumen würden, Russland „in Stücke zu hacken“. Diese Versuche seien gefährlich, so Medwedew.

Das Zerschlagen einer Atommacht bezeichnete er als „Schachspiel mit dem Tod“. Er brachte das russische Atomwaffenarsenal als „die beste Garantie für die Erhaltung des großen Russlands“ auf. Er sprach davon, dass der „Untergang der Menschheit“ drohe, wenn die Einmischungen nicht aufhörten, denn, so Medwedew weiter, man wisse nicht, wann „Schach und Matt“ komme.

Medwedew hatte in den vergangenen Monaten immer wieder von einem Atomkrieg geredet und gar die Auslöschung der gesamten Ukraine angekündigt: Es sei nicht gesagt, dass die Ukraine in zwei Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte existieren würde, so Medwedew in einer früheren Telegram-Nachricht.

Update vom 05.09.2022, 13.20 Uhr: Strahlengefahr in AKW Saporischschja

Das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja im Süden der Ukraine arbeitet nach Angaben des Betreibers infolge massiven Beschusses aktuell unter der Gefahr, gegen den Strahlen- und Brandschutz zu verstoßen. Derzeit sei von den sechs Reaktoren nur noch ein einziger in Betrieb, teilte der Betreiber Enerhoatom am Montag mit. Block 6 versorge das ukrainische Stromnetz und das AKW selbst. Block 5 sei seit Samstagabend vom Netz, weil es durch Beschuss massive Schäden an einer Leitung gebe.

Die russische Militärverwaltung hatte zuvor ebenfalls mitgeteilt, dass nur noch ein Block von Europas größtem Atomkraftwerk arbeite. Nach Darstellung von Enerhoatom dauert die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) dort an. Den Besatzern wiederum zufolge haben vier von sechs Experten die Anlage verlassen. Es blieben noch zwei Vertreter als Beobachter, sagte deren Vertreter Wladimir Rogow im russischen Radio.

Die IAEA-Experten sind seit Donnerstag in dem AKW, um nach Schäden zu suchen. Das Kraftwerk geriet Anfang März unmittelbar nach Einmarsch in die Ukraine unter russische Kontrolle. Mehrfacher Beschuss des Kraftwerksgeländes und der benachbarten Stadt haben international die Angst vor einer möglichen Atomkatastrophe wachsen lassen. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig.

Enerhoatom beklagte im Nachrichtenkanal Telegram, dass Russland Militär, Waffen und Munition auf dem Gelände stationiert habe. Die Ukraine forderte internationale Hilfe, um für die russischen Truppen zum Abzug zu bewegen. Russland bestreitet, dort schwere Waffen zu haben und lehnt auch eine Rückgabe des AKW ab, weil die Ukraine dessen Sicherheit nicht gewährleisten könne.

Update vom 05.09.2022, 09.30 Uhr: Top-Diplomat löst Melnyk als Botschafter ab

Der ukrainische Top-Diplomat Olexij Makejew wird in wenigen Wochen Andrij Melnyk als Botschafter in Berlin ablösen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe seine Zustimmung zur Nominierung des derzeitigen Sanktionsbeauftragten der Regierung in Kiew für den Posten gegeben, teilte das Auswärtige Amt am Samstag mit. Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" berichtet. Melnyk wird am 14. Oktober Berlin verlassen, um einen neuen Posten im Außenministerium in der ukrainischen Hauptstadt zu übernehmen - wahrscheinlich wird er einer von mehreren Vizeaußenministern.

Schon kurz danach wird der 1975 geborene Diplomat Makejew in Berlin erwartet. Er spricht wie Melnyk sehr gut Deutsch sowie Spanisch, Französisch und Englisch und war in früheren Jahren schon einmal an der Botschaft in Berlin tätig. 2014 machte der damalige Außenminister Pawlo Klimkin ihn zu seinem politischen Direktor, 2020 wurde er dann zum Sonderbeauftragten für die Sanktionen gegen Russland ernannt. In dieser Funktion meldet er sich auch öffentlich in Interviews oder auf Twitter zu Wort und fordert derzeit vor allem ein Einreiseverbot für russische Touristen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den amtierenden Botschafter Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melnyk hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht.

Seinem Nachfolger empfahl Melnyk kürzlich in einem dpa-Interview eine Doppelstrategie. "Er müsste schnellstmöglich als Diplomat akzeptiert werden, also nett und freundlich sein, um neue Sympathien für die Ukraine zu gewinnen, gerade angesichts der Kriegsmüdigkeit und dieser überzogenen Debatte über einen kalten Winter", sagte der Botschafter. "Auf der anderen Seite glaube ich, dass er nicht umhin kann, auch unbequem und kantig zu sein und die träge deutsche Politelite immer wieder herauszufordern." Es werde "eine Herkulesaufgabe für ihn sein, ohne jegliche Schonfrist seinen Pfad durch den Berliner Polit-Dschungel zu finden".