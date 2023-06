Seit Beginn des Ukraine-Krieges berichtet inFranken.de über aktuelle Entwicklungen. Meldungen ab dem 1. Juni sind in diesem Artikel zu lesen. Berichte bis zum 31. Mai sind in unserem vorherigen Ukraine-Ticker zu finden.

Ab dem 24. Februar 2022 gab es einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine durch die russische Armee aus mehreren Richtungen. Der Ukraine-Krieg ist der Höhepunkt eines langen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland. Seinen Anfang nahm er bereits im Dezember 2013.

19.06.2023, 18.12 Uhr: Ukrainische Psychologin therapiert von Russen kastrierte Soldaten

Es ist nicht das erste Mal, dass den Russen im zuge des Ukraine-Kriegs Folter vorgeworfen wird. Auch Kastration von Soldaten soll laut der ukrainischen Psychologin Anzhelika Yatsenko (41) dazugehören. Das berichtet sie in der britischen The Times. Zwei ihrer Landsänner im Alter von 25 und 28 jahren sind demnach bei ihr in Behandlung. Die beiden Männer sind von betrunken Russen erst verprügelt und dann kastriert worden sein. Einer der Ukrainer wollte sich daraufhin das Leben nehmen.

„Ich habe nie zuvor so etwas Furchtbares gehört“, wird Yatsenko bei Bild zitiert. „Ich sagte ihnen, dass ich ins Bad gehen müsste. Ich ging und weinte und weinte. Ich wollte nicht, dass sie das sehen und vielleicht denken, dass es keine Hoffnung mehr gibt.“

Bereits letzten Juli wurde in vielen russischen Telegram-Kanälen ein Video gepostet, dass einen ukrainischen Soldaten. Geknebelt auf dem bauch liegend erlebt er eine ähnliche Tortur. Seine Hose ist auf der Rückseite über seinem Po aufgeschnitten. Ein russischer Soldat trägt blaue OP-Handschuhe, hat ein Cutter-Messer in seiner Hand und beugt sich damit über den Ukrainer. In einem zweiten Video sieht man denselben Soldaten. Er ist erschossen und hat seine Genitalien im Mund.

Wie die Patienten der Psychologin die Folter überlebt haben, wissen sie selber nicht. Einer der Männer sagte zu ihr:"Ich weiß nicht, wie ich immer noch lebe, da war so viel Blut, ich dachte, ich sterbe an Blutvergiftung."

„Und natürlich ist es nicht nur der körperliche Schaden" erklärt Yatsenko. "Stellen Sie sich vor, sie sind zwei junge Männer, die gerade in ihr sexuelles Leben starteten und in einer Sekunde ist alles vorbei. Sie fühlen immer noch etwas, sie sind voller Hormone, aber sie können nichts tun. Sie werden niemals sexuell aktiv sein. Das ist das Schlimmste, was einem jungen Mann passieren kann. Ihre Würde wurde so sehr beschädigt und das kann man nicht vergessen. Die Russen sagten ihnen ‚Wir machen das, damit ihr keine Kinder mehr haben könnt.‘ Für mich ist das Genozid.“

Das ihre Patienten die einzigen sind, die von den Russen kastriert wurden, glaubt die Ukrainierin nicht. „Sie sagten mir, dass die Russen die Kastration sehr geschickt durchführten, als ob sie wüssten, wie man es macht. Und ich habe von vielen Fällen von Kollegen gehört, die andere Patienten behandelt haben“, so die Psychologin.

Aber auch ukrainische Frauen sind betroffen. andere Ärzte erzählen durch Verwaltigungen von Russen, die dann Fensterkitt in ihre Vaginas spritzten, damit die Frauen niemals Kinder haben können.

Einer von Yatenskos Patienten will trotzdem zurück an die Front. Er meint, er wird gebraucht und es sei für ihn auch leichter, an einem Platz zu sein, an dem es keine Frauen gibt.

19.06.2023, 7.30 Uhr: Deutscher Brigadegeneral äußert sich zu Gegenoffensive

Bei der Bewertung der ukrainischen Gegenoffensive ist nach Meinung des Leiters des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding, Zurückhaltung angebracht. "Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht anmaßend werden, dass wir von der Berliner Sommerterrasse aus die ukrainische Taktik beurteilen", sagte Freuding am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin".

Die Ukrainer zahlten in diesem Krieg seit über 400 Tagen einen hohen Preis. "Und ich glaube, wir haben weder die Sicht drauf, noch auch das Recht drauf, das ukrainische Vorgehen der Truppenteile in der Art und Weise zu beurteilen, ob es gut, schlecht, zweckmäßig oder unzweckmäßig war." Nach Angaben Freudings geht die Ukraine sehr restriktiv mit Informationen zur Lage um. "Wir nennen das militärisch 'operational security'. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil daraus sonst der Feind Schlüsse ziehen könnte."

Er wolle sich dem Urteil aber nicht anschließen, dass das Vorgehen der Ukraine nicht so gut laufe, sagte Freuding. Es gebe ein Wiedergewinnen der Initiative durch die ukrainischen Streitkräfte und erste Angriffserfolge. "Wir haben aber auch gesehen, dass die Verteidigungsstellungen der russischen Streitkräfte sehr stark vorbereitet wurden.» Derzeit konsolidierten sich die ukrainischen Kräfte, um zu schauen, wo und womit sie Erfolg hatten.

12.06.2023, 10 Uhr: Selenskyj: Russland schießt auf Rettungsboote voller Zivilisten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schüsse auf Rettungsboote mit Zivilisten im gefluteten Kriegsgebiet Cherson im Süden des Landes scharf verurteilt. "Sogar Tiere haben mehr Moral als Sie, russischer Staat", sagte Selenskyj in seiner am Sonntag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. "Russische Terroristen beschießen weiter Evakuierungswege, Evakuierungspunkte, Boote, die die Menschen wegbringen."

Ein Boot mit 21 Menschen war laut ukrainischen Behörden am Sonntag (11. Juni) von Russen beschossen worden, während die Zivilisten sich aus dem von Moskau besetzten Teil des Gebiets Cherson in Sicherheit bringen wollten. Drei Menschen starben, zehn wurden verletzt.

Erst habe Russland den Staudamm gesprengt, dann die Menschen in dem Überschwemmungsgebiet ihrem Schicksal überlassen und nun werde noch auf sie geschossen, sagte Selenskyj. Er sagte, Vertreter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hätten sich in Cherson selbst ein Bild von der Lage gemacht. Das rechte Ufer des Dnipro-Flusses ist unter ukrainischer Kontrolle. Die Experten hätten mit der Untersuchung der Katastrophe begonnen.

"Dieses Untersuchung ist sehr wichtig für die Sicherheit der ganzen Welt", sagte Selenskyj. Eine Bestrafung Russlands sei Voraussetzung dafür, dass sich dieses Böse in der Welt nicht wiederhole. Selenskyj zufolge sind bisher etwa 4000 Menschen gerettet worden. Dutzende Städte und Dörfer seien noch überschwemmt, am schlimmsten sei die Lage weiter im russisch besetzten Teil des Gebiets Cherson auf der linken Dnipro-Uferseite. Die Evakuierung dauere an. Russland wiederum macht die Ukraine für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich.

Selenskyj teilte in seiner Videobotschaft auch mit, dass er weitere 178 Menschen auf eine Sanktionsliste gesetzt habe, die "dem Bösen dienen, zu dem der russische Staat geworden ist". Es gehe um Verantwortliche, die Freiheiten zerstört hätten und eine Schlüsselrolle spielten bei den Repressionen in den besetzten Gebieten der Ukraine und in Russland selbst. Jeder "Komplize der russischen Diktatur" werde zur Verantwortung gezogen, versprach er.

(mem/mit dpa)

08.06.2023, 19.44 Uhr: Deutsches Rotes Kreuz wehrt sich gegen Vorwürfe der Ukraine

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und des Ablaufens riesiger Wassermengen, gab es massive Kritik vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Organisationmache, so schreibt es die Deutsche Presse-Agentur, zu wenig für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten in der Ukraine. Jetzt hat such das DRK gegen die Vorwürfe gewehrt.

Dazu heißt es im Bericht, dass DRK-Generalsekretär Christian Reuter am Donnerstag gegenüber dem Sender Welt-TV erklärt habe: "Natürlich sind wir schon da, waren schon da. Aktuell versuchen gerade über 70 Freiwillige des ukrainischen Roten Kreuzes, Menschen aus den Flutmassen zu retten."

Demnach sind mehrere Hundert Kräfte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine im Einsatz: "Also dass wir nichts machen, ist sicherlich definitiv nicht der Fall." Das IKRK arbeite, heißt es laut Reuter bei der dpa, an der Konfliktlinie in der Ukraine.

Selenskyj war mit seiner Kritik am Mittwochabend sehr deutlich. Er sagte, dass die UN und das Rote Kreuz seinem Land in der Damm-Katastrophe bisher nicht helfen würden. Sie müssten "als erste da sein, um Menschenleben zu retten", sagte er. Aber: "Sie sind nicht da!"

08.06.2023, 11.30 Uhr: Auffüllen von Kühlwasserreserven für AKW Saporischschja unter Zeitdruck

Am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird mit Hochdruck am Auffüllen der Kühlwasserreserven gearbeitet. Das sei nötig, falls infolge der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und des Ablaufens riesiger Wassermengen bald kein Wasser mehr aus dem dahinter liegenden Reservoir gepumpt werden könne, teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Mittwochabend mit. Das von Russland besetzte Kraftwerk liegt am nördlichen Ende des Stausees.

Das Absenken des Pegelstands hatte sich nach seinen Angaben am Mittwoch leicht verlangsamt. Wenn der Pegel unter 12,7 Meter sinke, könne kein Wasser mehr auf das Gelände des Kraftwerks gepumpt werden. Grossi schloss nicht aus, das der Pegel innerhalb von wenigen Tagen unter diese Marke sinken könnte. Deshalb werde, so lange es noch möglich sei, kontinuierlich Wasser aus dem Stausee in Auffangbecken auf den Gelände gepumpt. Wenn diese Becken voll seien, reiche das Wasser zur Kühlung der sechs Reaktoren für mehrere Monate. Zwar seien die Reaktoren abgeschaltet, aber sie brauchten trotzdem Kühlwasser.

Grossi will nach eigenen Angaben kommende Woche selbst nach Saporischschja reisen, um sich ein Bild von der dortigen Lage zu machen. Die IAEA wolle ihr Team in Saporischschja verstärken. Die Zerstörung eines Staudamms in der Süd-Ukraine stellt nach Einschätzung des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) für das nordöstlich davon gelegene Atomkraftwerk Saporischschja dennoch"keine unmittelbare Gefahr" dar. Das teilte eine Sprecherin des BfS am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wenige Tage nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine ist Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Hochwasserregion gereist. Im Gebiet Cherson habe er sich unter anderem ein Bild von den laufenden Evakuierungen gemacht, teilte Selenskyj am Donnerstag über seinen offiziellen Telegram-Kanal mit. Er veröffentlichte auch ein Video, das ihn mit Anwohnern, Rettern und Soldaten zeigt. Zu sehen sind außerdem Häuser, von denen nur noch die Spitze des Dachs aus meterhohen Wassermassen ragt.

07.06.2023, 6.45 Uhr: Moskau wirft Kiew nach Dammbruch Terroranschlag gegen Zivilisten vor

Kurz vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats hat das russische Außenministerium die Ukraine beschuldigt, den Kachowka-Staudamm zerstört zu haben. "Der Vorfall ist ein Terroranschlag, der sich gegen zutiefst zivile Infrastruktur richtet", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Behörde. Russland habe die Sitzung des UN-Sicherheitsrats initiiert, um die von Kiew ausgelöste große "humanitäre und ökologische Katastrophe" zu verurteilen. Die Ukraine ihrerseits wirft Russland die Sprengung des Staudamms vor.

UN-Sicherheitsrat beruft dringendes Treffen zum Ukraine-Krieg ein

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine sollte noch am Dienstag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16 Uhr (22 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise der Deutschen Presse-Agentur mit.

Laut dem Außenministerium in Moskau handelt es sich um eine geplante und gezielte Aktion des ukrainischen Militärs im Rahmen der eigenen Gegenoffensive. Kiew habe den Staudamm nicht nur beschossen, sondern den Wasserstand durch die vorherige Öffnung einer Schleuse am Oberlauf des Dnipro auf ein kritisches Niveau angehoben. Durch den Dammbruch würden die Landwirtschaft und das Ökosystem der Region Cherson geschädigt und die Wasserversorgung der Krim beeinträchtigt, so der Vorwurf aus Moskau.

Die 2014 von Russland annektierte Krim erhält Wasser aus dem Dnipro über einen Kanal. Wurde dieser nach 2014 zwischenzeitlich trockengelegt, so hat Russland nach der Besetzung des Kachowka-Staudamms auch den Kanal Richtung Krim für die Bewässerung der Halbinsel wieder geöffnet.

Moskaus UN-Botschafter: Humanitäre Hilfe muss über Russland kommen

Die russische Führung will zudem UN-Hilfskräfte nur dann auf das von Moskau kontrollierte Gebiet lassen, wenn sie über Russland dorthin reisen. "Sie weigern sich einfach, von der Russischen Föderation aus zu gehen", sagte der russische UN-Botschafter Nebensja vor der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Zugang sei den Hilfskräften "erlaubt, sofern sie aus dem richtigen Gebiet einreisen." Nebensja ließ zudem durchblicken, dass er eine unabhängige Untersuchung zu den Hintergründen der Zerstörung befürworten würde.

06.06.2023, 15 Uhr: Entsetzen nach Staudamm-Sprengung - ukrainische Gegenoffensive in heißer Phase

Nach der mutmaßlichen Sprengung des Nowa Kachowka-Staudamms oberhalb der ukrainischen Großstadt Cherson zeigen sich internationale Beobachter entsetzt. Polen hat die Zerstörung eines wichtigen Staudamms in der Südukraine als "beispiellosen Akt russischer Barbarei" bezeichnet und neue Sanktionen gegen Moskau gefordert. Die Sprengung des Staudamms verstoße gegen Normen des Menschenrechts sowie des Umweltschutzes und trage die "Merkmale eines Kriegsverbrechens", heißt ist in einer am Dienstag vom Außenministerium in Warschau veröffentlichten Erklärung. Polen werde sich dafür einsetzen, dass Russland zur Verantwortung gezogen werde.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat die Zerstörung des Staudamms in der Südukraine scharf verurteilt. "Dieser Angriff Russlands auf den Kachowka-Stausee ist ein weiteres unvorstellbar grauenhaftes Kriegsverbrechen. Es zeigt einmal mehr, zu welch brutalem Vorgehen Putin bereit ist", teilte die FDP-Politikerin mit, die am Dienstag in New York war. "Es beweist auch: Dieses Regime will niemals verhandeln. Mit Putins Russland wird es keinen Frieden geben."

Die Ukraine selbst hat Russland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen wegen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Staatsterrorismus vorgeworfen. Der ukrainische Sonderbotschafter Anton Korynevych sprach am Dienstag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag von einem gezielten Angriff auf die Zivilbevölkerung und die Umwelt.

Dabei weist Russland selbst jegliche VErantwortung für die Zerstörung des Damms von sich und macht die Ukraine verantwortlich. Eine Einschätzung, die westliche Experten nicht teilen. "Alles spricht dafür, dass die Russen den Damm gesprengt haben", sagte der Militärexperte Carlo Masala am Dienstag dem Nachrichtenportal t-online. Moskau verfolge damit zwei Ziele: Chaos zu stiften und eine Gegenoffensive der Ukraine zu behindern. Masala sagte, Russland gehe es darum, eine bereits begonnene ukrainische Gegenoffensive zu verlangsamen.

Eine Flussüberquerung sei die schwierigste Operation überhaupt für Streitkräfte, so der Professor der Bundeswehr-Universität München. Mit steigendem Wasser und der Überflutung beider Flussufer würden ukrainische Offensivoperationen an jener Stelle faktisch unmöglich. Trotzdem werde Russland eine Gegenoffensive nicht ganz aufhalten können.

Auch der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sieht Russland hinter der Sprengung. "Die Russen wollen die ukrainische Gegenoffensive durcheinanderbringen, die an einigen Stellen zu wirken beginnt", sagte Mölling den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wenn es die Ukrainer gewesen wären, würde das zudem die Unterstützung durch den Westen gefährden. Das wäre kontraproduktiv."

Für die ukrainische Offensive sei die Sprengung des Staudamms ein "Stolperstein". Durch die Überflutung müssten nun weniger russische Soldaten auf der Ostseite des Dnipro-Flusses präsent sein. Dadurch könne Russland Kräfte an andere Frontabschnitte im Osten verteilen. Es sei aber unwahrscheinlich, dass ein Vorstoß über den Dnipro im Zentrum von Kiews Gegenoffensive stehe.

Klar zeichnet sich derweil ab, dass die ukrainische Gegenoffensive in die heiße Phase geht. An mehreren Frontabschnitten scheinen ukrainische Kampfeinheiten mit neuem westlichen Material, unter anderem Kampfpanzern, an Offensiven beteiligt zu sein. Ein zentraler Angriffsschwerpunkt zeichnet sich hingegen noch nicht ab. Die ukrainische Offensive steht in einem historischen aufgeladenen Kontext: Vor genau 79 Jahren, am 6. Juni 1944, startete mit dem "D-Day" der Angriff der Alllierten in der Normandie.

06.06.2023, 10 Uhr: Explosion an ukrainischem Staudamm - Wasserkraftwerk zerstört

Nach einer schweren Explosion an einem wichtigen Staudamm im Süden der Ukraine ist das angrenzende Wasserkraftwerk nach Angaben beider Kriegsparteien zerstört. Der Staudamm Nowa Kachowka im russisch besetzten Teil des Landes nahe der Front wurde schwer beschädigt. Der von Russland eingesetzte Bürgermeister Wladimir Leontjew sagte am Dienstag im russischen Staatsfernsehen, es sei "offensichtlich", dass das Kraftwerk nicht mehr repariert werden könne. Der ukrainische Betreiber der Anlage sprach von kompletter Zerstörung.

Heftige Überschwemmungen in der Region Cherson befürchtet

Befürchtet wird, dass der Bruch des Staudamms in der umkämpften Region Cherson zu massiven Überschwemmungen führt. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind etwa 16.000 Menschen in der "kritischen Zone" zuhause. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach von einer Überschwemmungsgefahr für bis zu 80 Ortschaften. Die Zerstörung werde zu einer Umweltkatastrophe führen. Der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, warnte, binnen fünf Stunden könne der Wasserstand eine kritische Höhe erreichen.

Vermutet wird, dass der Damm gesprengt wurde. Kiew und Moskau machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von "Terror" und berief den nationalen Sicherheitsrat ein. Das ukrainische Militär begann auf der linken Seite des Flusses Dnipro - wo auch die von den Ukrainern befreite Gebietshauptstadt Cherson liegt - mit Evakuierungen. Die russischen Besatzer hingegen machten ukrainischen Beschuss für die Schäden verantwortlich. Spekuliert wurde auch, dass der Damm aufgrund schlechter Wartung gebrochen sein könnte. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Bürgermeister Leontjew räumte ein, dass es auch zu Problemen bei der Wasserversorgung auf der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim kommen könnte, die südlich von Cherson liegt. Diese wird mit Wasser aus dem Kachowka-Stausee beliefert. In ukrainischen Medien und in sozialen Netzwerken wurden Videos geteilt, die dem Anschein nach bereits gestiegene Wasserstände um die Stadt Cherson zeigten. Auf Aufnahmen ist auch zu sehen, wie offenbar große Wassermengen aus der Mauer des Staudamms strömen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Nach der Zerstörung des Staudamms besteht laut Internationaler Atomenergiebehörde (IAEA) aber keine unmittelbare Gefahr für das nordöstlich gelegene Atomkraftwerk Saporischschja. "IAEA-Experten am Atomkraftwerk Saporischschja beobachten die Situation genau", teilte die Behörde am Dienstagmorgen auf Twitter mit. "Keine unmittelbare Gefahr am Kraftwerk." Auch ein Sprecher des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom sagte der Agentur Interfax, das AKW - das ebenso wie der Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro liegt - sei nicht betroffen. Die Atom-Anlage ist infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von russischen Truppen besetzt.

06.06.2023, 6.50 Uhr: Russische Flotte informierte Nato nicht über Ostsee-Manöver

Die russische Flotte hat die Nato nicht über ihr Manöver mit 40 Schiffen und 25 Kampfflugzeugen in der Ostsee in Kenntnis gesetzt. "Wir sind über das Manöver von russischer Seite nicht informiert worden", sagte der Kommandeur der Marine-Kräfte der schnellen Nato-Eingreiftruppe, Flottillenadmiral Thorsten Marx, der Deutschen Presse-Agentur auf der Fregatte "Mecklenburg Vorpommern".

Er betonte aber, dass die Nato trotzdem nicht davon überrascht worden sei. "Wir haben natürlich eine sehr klare Vorstellung, aus welchen Handlungen sich möglicherweise Manöver-Tätigkeiten ableiten." Die Beobachtungen der vergangenen Wochen und Monaten hätten darauf hingedeutet, dass das Manöver stattfindet.

Die russische Ostseeflotte hatte zuvor mitgeteilt, dass eine Übung mit 3500 Soldaten gestartet worden sei. Es findet gleichzeitig mit dem jährlichen von den USA geleiteten Marinemanöver Baltops statt, an dem 50 Schiffe und Boote aus 19 Nato-Staaten und Schweden teilnehmen - auch die "Mecklenburg-Vorpommern", die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag besuchte.

Provokationen oder Zwischenfälle mit der russischen Flotte erwartet Marx aktuell nicht. "Die Ostsee ist groß genug. Wir treten non-konfrontativ und sehr transparent auf. Wir halten uns an internationale Regeln und Normen. Und das erwarten wir von der russischen Seite in der gleichen Art und Weise", sagte der Admiral. "Zurzeit sehen wir auf russischer Seite ein sichtbares Bemühen, keinen Raum für Missverständnisse entstehen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass es morgen auch noch so sein muss. Deswegen ist dieser Verband jederzeit einsatzbereit und auch abwehrbereit."

05.06.2023, 16.30 Uhr: Vorwürfe von Wagner-Chef - widersprüchliche Aussagen zur Gegenoffensive

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat erneut schwere Vorwürfe gegen die reguläre russische Armee erhoben. Soldaten hätten Mitte Mai eine Straße vermint, auf der seine Kämpfer aus der mittlerweile eroberten ostukrainischen Stadt Bachmut hätten herausfahren wollen, teilte Prigoschin am Sonntagabend auf Telegram mit. Er veröffentlichte auch ein Dokument, das ein Einsatzprotokoll von Mitte Mai darstellen soll und in dem zudem von Schusswechseln zwischen Wagner-Söldnern und Soldaten die Rede ist. Überprüft werden konnten diese Anschuldigungen nicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich nicht.

Prigoschin hatte ähnliche Vorwürfe bereits vor wenigen Tagen erhoben. Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) wertet sie als möglichen Versuch des 62-Jährigen, durch den Streit mit dem Verteidigungsministerium von kürzlich aufgekommenen Spannungen zwischen seiner Truppe und Kämpfern von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow abzulenken.

Doch nicht nur an dieser Stelle gibt es widersprüchliche Aussagen: Russland hat im Angriffskrieg in der Ukraine nach eigenen Angaben eine große Gegenoffensive Kiews abgewehrt und dabei sehr viele feindliche Kämpfer getötet. Mehr als 900 Ukrainer seien an allen Frontabschnitten binnen 24 Stunden gefallen, teilte Armeesprecher Igor Konaschenkow am Montag in Moskau mit. Allerdings wecken Berichte von russischen Offizieren an der Front Zweifel an diesen Zahlen. Kiew bestätigte die Verluste zunächst nicht und sprach von einer Desinformationskampagne, um die Ukrainer zu demoralisieren. Unabhängig lassen sich derartige Angaben zumeist nicht überprüfen.

Moskau meldet mehr als 900 Tote auf ukrainischer Seite

"Der Feind hat seine gesteckten Ziele nicht erreicht", sagte Sprecher Konaschenkow. Allein an zwei Orten an der Front habe das ukrainische Militär 300 Soldaten verloren, behauptete er und sprach von insgesamt mehr als 900 toten Ukrainern. Kiew kündigt seit Monaten eine Gegenoffensive an, um die von Russen besetzten Gebiete im Osten des Landes zu befreien. Diese Aktion - mehr als 15 Monate nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland - habe am Sonntagmorgen begonnen, sei aber erfolglos geblieben, behauptete Moskau.

Berichte von russischen Frontoffizieren nähren aber den Verdacht, dass Moskau mit seinen Angaben nicht die Realität darstellt. Feldkommandeur Alexander Chodakowski schrieb von einer "schweren Lage" zwischen den Ortschaften Nowodonezke und Welyka Nowosilka. Die Ukraine versuche, die Schwachpunkte der Verteidigung zu erfassen. "Erstmals haben wir in unserem taktischen Raum Leoparden gesehen", schrieb er auf Telegram. Die aus Deutschland stammenden Kampfpanzer Leopard sind Teil der westlichen Waffenlieferungen an Kiew. Am Morgen hatte Chodakowski, ein Kommandeur der prorussischen Separatisten, mitgeilt, die Aktionen der Ukrainer werden "von Erfolg begleitet". Russland hatte das Nachbarland am 24. Februar 2022 überfallen und hält aktuell rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.

05.06.2023, 6.30 Uhr: Geheimbericht über Moskaus Militärprobleme veröffentlicht

Russlands Militär hat Recherchen von Investigativjournalisten zufolge versehentlich einen Text über Probleme bei der Mobilmachung für den Krieg gegen die Ukraine veröffentlicht - und kurz darauf wieder gelöscht. Das bekannte russische Portal The Insider veröffentlichte den Link zu einem Eintrag im Web-Archiv, wo der Text noch einsehbar ist.

In dem Dokument, das demnach kurzzeitig in einer Online-Zeitschrift des russischen Verteidigungsministeriums abzurufen war, benannte der russische Mobilisierungsbeauftragte Jewgeni Burdinski mit Blick auf die Rekrutierungswelle im vergangenen Herbst zwei Hauptprobleme: "die fehlende Bereitschaft eines Teils der Gesellschaft zur Erfüllung der militärischen Pflichten" sowie "die Bereitstellung von militärischer Ausrüstung und die Unterbringung des Personals".

Auch die Bild berichtete über das Dokument, in dem Burdinski an anderer Stelle den "Druck durch Internet-Blogger" verantwortlich macht für die Weigerung vieler Russen, in den Krieg zu ziehen. Geplant seien deshalb noch in diesem Jahr Razzien bei Wehrpflichtigen, hieß es. Moskau äußerte sich nicht zu der vermeintlichen Veröffentlichungspanne.

Kremlchef Wladimir Putin hatte im vergangenen September die Mobilmachung von rund 300.000 Reservisten angeordnet und damit eine regelrechte Panik in Russland ausgelöst. Hunderttausende Russen flohen damals ins Ausland. Entgegen anderslautender Aussagen aus dem Kreml befürchten viele Menschen aktuell, dass eine weitere Einberufungswelle geplant sein könnte.

03.06.2023, 8 Uhr: Drei Menschen sterben vor verschlossenem Schutzbunker - Selenskyj stichelt gegen Klitschko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der andauernden nächtlichen russischen Raketen- und Drohnenangriffe erneut Probleme mit den Schutzbunkern in der Hauptstadt Kiew beklagt. Bürger beschwerten sich über den Mangel, über verschlossene Bunker und versiegelte Zugänge zu ihnen, kritisierte Selenskyj in seiner am Freitag veröffentlichten abendlichen Videobotschaft. In einigen Stadtteilen fehlten die Notunterkünfte ganz.

"Dieses Ausmaß an Nachlässigkeit in der Stadt kann nicht durch irgendwelche Rechtfertigungen gedeckt werden", sagte Selenskyj. Er wies die Regierung an, sich um eine Besserung der Lage zu kümmern. Nach allem, was am Donnerstag passiert sei in Kiew, sei dieser Zustand untragbar.

Menschen in der Hauptstadt hatten in der Nacht bei Luftalarm vor einem verschlossenen Schutzbunker gestanden, es gab drei Tote nach neuen russischen Angriffen, darunter ein neun Jahr altes Kind. Selenskyj hatte da bereits gefordert, dass eine ausreichende Zahl an Bunkern überall zugänglich sein müsse. Es sei die Pflicht der Kommunen, dafür zu sorgen, dass die Schutzräume rund um die Uhr geöffnet seien. In Kiew hatte Bürgermeister Vitali Klitschko die Öffnung sowie Kontrollen nach der Panne am Donnerstag angeordnet. Laut Selenskyj gab es aber neue Probleme.

Indes berichteten Medien in Kiew am Freitag, dass gegen vier Verantwortliche wegen des verschlossenen Zugangs zu einem Bunker einer medizinischen Einrichtung Strafverfahren eingeleitet worden seien. Die Staatsanwaltschaft von Kiew teilte mit, dass gemeinsam mit der Polizei der Zustand der Bombenschutzbunker überprüft werde. Geprüft werde auch, ob womöglich im Zuge des Krieges bereitgestellte Gelder zur Reparatur der Schutzräume veruntreut worden seien.

Einige vermuten hinter Selenskyjs Kommentaren zu den Schutzbunkern in Kiew eine Spitze gegen Bürgermeister Vitali Klitschko. Als Selenskyj von Journalisten zu den Konsequenzen des Bunker-Problems befragt wurde, sagte er laut Bild: "Ich würde sagen, es könnte einen Knockout geben." Mutmaßlich eine Anspielung auf den Ex-Boxweltmeister Klitschko. Dieser wies die Verantwortung jedoch von sich. Der Leiter der Militärverwaltung von Kiew sei vom Präsidialamt ernannt worden. "Ich habe heute gegenüber den Bezirksleitern betont, dass ich Sabotage nicht dulden werde. Die Bezirke der Hauptstadt sind keine separaten Fürstentümer, in denen Sie weiße Handschuhe tragen und Ihre Pflichten vernachlässigen können. Sie sind Vertreter der Behörden der Hauptstadt", so Klitschko. Es wird immer wieder spekuliert, dass der Bürgermeister in der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Selenskyj antreten könnte.

01.06.2023, 15 Uhr: Immer mehr Russen wollen ihr Geschlecht ändern - jetzt soll ein Verbot folgen

Bereits Ende des Jahres 2022 gab es Meldungen darüber, dass die russische Staatsduma einer Verschärfung des Gesetzes gegen "LGBTQ-Propaganda" zugestimmt hat. Jetzt folgt eine weitere harte Einschränkung. Wie unter anderem der Merkur berichtet hat, soll es eine Forderung nach einem Gesetzentwurf geben, der chirurgische Eingriffe zur Änderung des Geschlechts verbietet.

Staatsduma: Gewähltes Unterhaus der Föderationsversammlung Russlands Gründung: 12. Dezember 1993, Russland Gründer: Boris Jelcin Letzte Wahl: 17.–19. September 2021 Nächste Wahl: 2026

Erstmals eingebracht wurden diese Pläne demnach am Dienstag (30. Mai). Die Zeitung beruft sich auf die Mitteilung des Mitverfassers des Entwurfs, Pjotr Tolstoi, auf seinem Telegramm-Kanal. Eine Ausnahme soll es wohl nur für Operationen zur Behandlung von angeborenen Anomalien bei Kindern geben.

In dem Bericht heißt es weiter, dass laut der lettische Nachrichtenagentur Meduza bei dem ganzen Thema um die Vermeidung von "Mobilisierungshindernissen" für die Russlands Armee gehe.

Anonyme Quelle bestätigt Zusammenhang

Gegenüber der russischen Zeitung Kommersant sollen laut Merkur-Bericht russische Staatsbeamte angedeutet haben, "dass solche Operationen die Verteidigungsfähigkeit des Landes inmitten des Ukraine-Krieges beeinträchtigen".

In der Tat findet sich auf dem Portal kommersant.ru bereits am 3. Mai dazu ein Eintrag, in dem es von einer anonymen Quelle dazu heißt, dass die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber durch die zunehmenden Fälle erregt wurde, in denen junge Menschen Zertifikate verwendet hättet, um der Einberufung zum Militär zu entgehen.

Tatsächlich soll, so berichtet der unabhängige Nachrichtendienst Mediazona unter Berufung auf Daten des russischen Innenministeriums, die Zahl der Russen, die nach einer chirurgischen Geschlechtsumwandlung einen neuen Pass erhielten, im Jahr 2022 tatsächlich massiv gestiegen sei.

Massiver Anstieg von Geschlechtsänderungen in Russland nach Kriegsbeginn

Dem Merkur zufolge sollen es demnach im Jahr 2020 ganze 428 neue Pässe im Zusammenhang mit einer Änderung der Geschlechtszugehörigkeit gewesen sein. 554 im Jahr 2021 und 936 im Jahr 2022. Einen bemerkenswerten Anstieg habe es dabei, so der Beitrag, ab März 2022 gegeben - kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek hat laut eigener Angaben das russische Außenministerium per E-Mail dazu bereits um einen Kommentar gebeten. Bereits gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass erklärte der russische Justizminister Konstantin Tschuitschenko dem Magazin zufolge, dass "das Ministerium beabsichtige, die Änderung der Geschlechtsmarkierung in Ausweisdokumenten für Personen zu verbieten, die sich keiner „Geschlechtsumwandlungsoperation“ unterzogen hätten".

Weiter heißt es, dass auch der Vorsitzende des russischen Untersuchungsausschusses, Alexander Bastrykin, vermute, dass einige Menschen ihr Geschlecht „auf dem Papier“ ändern, um nicht in der Ukraine kämpfen zu müssen. Die Newsweek zitiert den Vorsitzenden dazu mit: "Eine Geschlechtsumwandlung auf dem Papier ist eine Täuschung, ein Betrug. Wenn es sich um Betrug handelt, dann verstößt dieser Betrug gegen die Interessen des Staates, gegen unsere Verteidigungsfähigkeit."

Das Gesetz gegen Geschlechtsänderungen in Russland und seine Folgen

Mit Inkrafttreten eines solchen Gesetzes würde die bereits massiv vorhandene Unterdrückung der LGBTQIA-Community in Russland weiter voranschreiten. Ihre Rechte werden damit noch weiter eingeschränkt. Geschlechtsänderungen oder eben Geschlechtsangleichungen wären dann strafbar und würden entsprechend geahndet werden.

Vorschaubild: © Libkos/AP/dpa