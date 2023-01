Update vom 16.01.2023, 21.40 Uhr: Baerbock will russische Führung vor Sondertribunal sehen

Außenministerin Annalena Baerbock will die russische Führungsriege mit einem internationalen Sondertribunal für den Angriffskrieg in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. "Wir unterstützen den ukrainischen Wunsch der Einrichtung eines Sondertribunals für Russlands Aggressionsverbrechen mit internationaler Unterstützung", sagte Baerbock am Montag in Den Haag. Die Außenministerin hatte dort den Internationalen Strafgerichtshof besucht und hatte ihren Kollegen Wopke Hoekstra getroffen. Das Tribunal solle auf ukrainischem Recht fußen, sagte die Ministerin.

Die Grünen-Politikerin sprach sich dafür aus, angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine auch den Verdacht auf Völkermord zu prüfen. "Wir müssen uns angesichts dieser Brutalität, angesichts der Kriegsverbrechen und der systematischen Verbrechen, angesichts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit anschauen, inwieweit dies nicht auch Formen von Völkermord einnimmt", sagte sie. Die Angriffe auf Stromnetze könnten dazu führen, dass Hunderttausende Menschen verdursten oder erfrieren könnten.

Baerbock und Hoekstra verurteilten auch die Verschleppung von Tausenden Kindern aus der Ukraine und forderten ihre unverzügliche Freilassung. Die Berichte, dass Kinder aus annektierten Gebieten nach Russland entführt und zur Adoption freigeben würden, seien unerträglich, sagte sie. Dies stelle ein "international geächtetes Verbrechen" dar. Beide Länder wollen sich gemeinsam stark machen, dass der Angriffskrieg von Russland strafrechtlich verfolgt werde. Zuvor hatte die Grünen-Politikerin in einer Grundsatzrede an der Haager Akademie für Völkerrecht deutlich gemacht, dass gegen die russische Führung ermittelt werden müsse.

Ein Sondertribunal müsse durch eine internationale Komponente ergänzt werden, sagte die Ministerin. So könne zum Beispiel ein Standort außerhalb der Ukraine mit finanzieller Unterstützung durch Partner und mit internationalen Staatsanwälten und Richtern die Unparteilichkeit und die Legitimität dieses Gerichtes untermauern.

Baerbock schlug zugleich eine Reform des Völkerstrafrechts vor, um eine eklatante Rechtslücke zu schließen. Demnach sollen die rechtlichen Grundlagen für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mittelfristig so angepasst werden, dass auch der Tatbestand des Angriffskrieges uneingeschränkt verfolgt werden kann. So solle es für die Eröffnung eines Verfahrens beim Weltstrafgericht ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes falle. Nun ist es so, dass nur der UN-Sicherheitsrat den Fall dem Gericht übertragen kann, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner sind. Es dürfe "keinen Sonderweg für ein Land, für einen Aggressor geben", sagte Baerbock.

Ein Sondertribunal sei "keine ideale Lösung, auch nicht für mich", räumte Baerbock ein. "Aber dass wir diese Sonderlösung brauchen, liegt daran, dass unser Völkerrecht eben derzeit eine Lücke hat." Man rede zudem nicht über Probleme in 20 Jahren, "sondern über Gerechtigkeit von heute". Man brauche eine "ganz klare Botschaft an die russische Führung (...) und damit auch an alle anderen in der Welt, dass ein Angriffskrieg in dieser Welt nicht ungestraft bleibt".

Baerbock räumte ein, das auch ein solches Tribunal "die Troika" aus dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Ministerpräsident Michail Mischustin und Außenminister Sergej Lawrow zunächst nicht anklagen könne. Wegen derer Immunität ist es voraussichtlich erst nach Ende ihrer Amtszeit möglich. Mit ihrem Vorstoß zielt Baerbock auf die russische Führungselite. Dabei dürfte es um bis zu 25 Mitglieder des russischen Sicherheitsrates gehen, angefangen etwa bei Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Ein Sondertribunal hat nach Ansicht von Rechtsexperten auch Nachteile. So müsste ein solches Gericht erst langwierig aufgebaut werden, von der Anstellung der Richter und Ankläger bis hin zur Erstellung eines rechtlichen Rahmens. Auch ein Sondergericht bietet keine Garantie, dass tatsächlich Putin oder seine Führungsriege vor Gericht gestellt werden. Denn zur Zeit scheint es ausgeschlossen, dass sie jemals ausgeliefert werden.

Update vom 15.01.2023, 12.20 Uhr: 600 Ärzte bewirken medizinische Versorgung

Vor dem zweiten Jahrestag seiner weltweit beachteten Festnahme in Moskau sind die Sorgen um den im Straflager inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny groß. Der 46-Jährige, der am 17. Januar 2021 nach einer Behandlung in Deutschland wegen eines Mordanschlags kämpferisch nach Russland zurückkehrte, beklagt Folter in dem "faschistischen" Gefängnissystem unter Präsident Wladimir Putin. Zu Hunderten unterschrieben nun gerade auch Ärzte einen offenen Protestbrief an Putin, er möge die "Misshandlung" seines in Isolationshaft erkrankten Gegners beenden.

Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit zeigt sich Russlands bekanntester politischer Gefangener und Anführer der vor allem vom Ausland aus arbeitenden russischen Oppositionen ungebrochen. Tagelang bangten Familienangehörige und Unterstützer um das Leben des zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilten Nawalnys. In seiner Einzelhaft war er trotz Husten, Schüttelfrost und Fieber nach Angaben seines Anwalts Wadim Kobsew zunächst nicht behandelt worden.

Nun aber bekommt Nawalny laut Kobsew ein Antibiotikum und hatte Besuch vom Chefarzt einer Klinik, in der er schon nach einem lebensbedrohlichen Hungerstreik behandelt worden war. Der Anwalt trifft Nawalny immer wieder in der Strafkolonie 6 in Melechowo nahe der Stadt Kowrow etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau.

Tatsächlich half nun der von mehr als 600 Ärzten unterschriebene Brief an Putin. "Die Haftbedingungen und das äußere Erscheinungsbild von Alexej Nawalny rufen bei uns große Besorgnis um sein Leben und seine Gesundheit hervor", hieß es in dem Schreiben, das etwa der Moskauer Chirurg Alexander Wanjukow unterzeichnete und bei Facebook veröffentlichte. Er und die anderen Mediziner forderten Putin als Garant der russischen Verfassung auf, Nawalnys Recht auf ärztliche Behandlung sicherzustellen und die Einzelhaft zu beenden. Wenig später leitete der Kreml selbst den Fall an den Strafvollzug weiter.

Ehefrau klagt über Kontaktverbot: Briefe einzige Möglichkeit

Auch Nawalnys Ehefrau Julia hatte dem Strafvollzug geschrieben und gefragt, ob dort überhaupt noch Menschen arbeiteten. Sie beklagte, dass sie schon fast ein Jahr nicht mehr mit ihrem Mann habe telefonieren dürfen. "Briefe sind unser letztes Mittel der Verbindung." Sie und ihre beiden Kinder sind in ständiger Angst um sein Leben, seit er im August 2020 nur knapp einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebte. Nawalny hatte Putin als "Mörder" bezeichnet, der ein Killerkommando des Inlandsgeheimdienstes FSB mit dem Attentat beauftragt habe. Der Kreml weist das zurück.

Zwei Jahre ist es an diesem Dienstag (17. Januar) her, dass Nawalny trotz absehbarer Inhaftierung von einer Behandlung in der Berliner Charité und im Schwarzwald nach Russland zurückkehrte. Er hatte damals erklärt, dass er sich im Land dem Kampf gegen Putin stellen wolle – nicht aus der Ferne als Kritiker im Ausland. Immer wieder nutzt er nun trotz drohender neuer Strafen seine Auftritte bei laufenden Gerichtsverfahren, um öffentlich Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine als Verbrechen anzuprangern.

Die meist per Video aus dem Straflager übertragenen Auftritte zeigten einen abgemagerten Häftling. Schon zehn Mal sei Nawalny in eine zwei mal drei Meter kleine Strafzelle gesperrt worden, 105 Tage insgesamt, sagt seine Sprecherin Kira Jarmysch. Sie beklagt Folter und eine totale Entmenschlichung des Systems. Der Politiker muss diese besonders harten Strafen immer wieder hinnehmen, weil er sich mit Wächtern anlegt und etwa Rechte einklagt.

Psychische Folter an der Tagesordnung: Schlafentzug laut Nawalny gezielt eingesetzt

In einem bei Instagram veröffentlichten Beitrag zum zweiten Jahrestag seiner Inhaftierung schrieb Nawalny, dass ihm in Einzelhaft ein psychisch kranker Mann in eine Zelle gegenüber gesetzt wurde. "Er schreit 14 Stunden am Tag und drei in der Nacht", teilte Nawalny mit. "Bekanntlich ist Schlafentzug eine der wirksamsten Foltern." Er habe viel erlebt und gelesen, aber das sei etwas Neues.

"Alles, was Ihr lest über den Horror und die faschistischen Verbrechen unseres Gefängnissystems, das ist alles die Wahrheit. Mit einer Richtigstellung: Die Wirklichkeit ist noch schlimmer", schrieb Nawalny. Es gebe etwa die bekannten Vergewaltigungen mit dem Schrubber - Dinge, die normalen Menschen nie in den Sinn kämen. "Das Gefängnissystem wird nicht nur von einer wahren Ansammlung an Schurken geführt, sondern von echten kranken Perversen."

Nawalnys Team wirft dem Kreml vor, weiter alles dafür zu tun, um Putins wichtigsten Gegner auszuschalten. Zwar ist die Hoffnung der Opposition groß, dass Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine eine Niederlage erleidet und abtreten muss. Nawalny, der sich als Kämpfer gegen Korruption einen Namen gemacht, zeigte sich als Anführer der nicht zugelassenen Partei der Zukunft Russlands auch zur Übernahme der Macht bereit. Aber weder eine politische Führungsrolle in Russland oder auch nur seine Freilassung sind bisher in Sicht.

Neun Jahre Haft angesetzt: Nawalny kämpft seit 2011 gegen den Kreml

Russlands liberale Opposition, die Nawalny als Galionsfigur verehrt, versucht derweil vor allem aus dem Ausland, den Widerstand im Untergrund in Russland zu organisieren. Nawalnys Team enthüllt weiter viel beachtete Korruptionsskandale in der russischen Politik und führt vor, wie etwa Kinder ranghoher Staatsbeamter auch in Kriegszeiten rauschende Feste im Ausland feiern. Millionen folgen in den sozialen Netzwerken Nawalnys Team, das auch aktuelle politische Nachrichtensendungen, Kommentare und Talkrunden bei Youtube bringt.

Nawalnys politischer Direktor Leonid Wolkow führt von seinem Exil in Litauen aus nicht zuletzt die Anti-Korruptions-Stiftung. Er glaubt, dass Putins Zeit abläuft und Russland eine Zukunft in Europa erwartet. Vor allem aber konzentriert er sich gegenwärtig darauf, dass möglichst viele Kriegsbefürworter auf die Sanktionslisten des Westens kommen. Korruption habe Putins Elite stark gemacht für diesen Krieg, meinte einmal auch Stiftungsgründer Nawalny. "Wir kämpfen seit 2011 gegen Putin. Wir werden ihn bekämpfen, bis wir gewinnen."

Update vom 13.01.2023, 14.45 Uhr: Wie viele Russen sterben wirklich in Soledar? Wohl massiver Drogenmissbrauch bei Söldnern

Soledar in der Region Donezk ist die derzeit wohl am härtesten umkämpfte Stadt der Ukraine. Die russische Seite - allen voran die irreguläre Söldner-Gruppe "Wagner" als mögliche Vorhut in dieser Schlacht - spricht bereits von einer Einnahme Soledars. Kiew wiederum behauptet, dort unzählige russische Kämpfer getötet zu haben. "Mehr als 100 Russen auf einmal sind im Gebiet Soledar in die Hölle geschickt worden", heißt es von der ukrainischen Militärführung.

Die Bild-Zeitung berichtet am Freitag, dass sich zumindest sehr hohe russische Verluste durch Drohnenaufnhamen ukrainischer Artillerie-Einheiten belegen lassen. Demnach seien manche Frontabschnitte mit Leichen "übersät". Dementgegen spricht die russische Armee von einer "positiven Dynamik". Laut der Führung der "Wagner"-Söldner soll die Stadt bereits besetzt sein, wobei sich noch ukrainische Soldaten in einem ehemaligen Salzbergwerk verschanzt halten sollen.

Gleichzeitig berichten ukrainische Einheiten über Zeichen von massivem Drogenmissbrauch bei russischen Kriegsgefangenen. Laut Aussagen der Ukrainer litten insbesondere "Wagner"-Söldner an extremer Schlaflosigkeit, was einen exzessiven Gebrauch von Crystal Meth nahelegen würde.

Update vom 12.01.2023, 20.15 Uhr: Drohung an Baerbock - "Haben hochpräzise Waffen"

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass im russischen Staatsfernsehen Drohungen gegen Deutschland ausgesprochen werden. Doch in diesem Fall ist eine deutsche Politikerin direkt von den beunruhigenden Äußerungen betroffen: Außenministerin Annalena Baerbock reiste in dieser Woche erneut in die Ukraine, um sich selbst ein Bild von der Zerstörung in der Stadt Charkiw zu machen. Diesen Besuch nutzte der russische Parlamentsabgeordnete Alexej Schurawljow dafür, um in einer TV-Sendung gefärhliche Andeutungen zu machen.

In einem auf Twitter geteilten Ausschnitt aus der Show sagt er in aggressivem Tonfall: "Ich kapiere es nicht: Diese Anna oder Lena, wer auch immer sie ist, diese Baerbock läuft in Charkiw herum. Als ob wir nicht wüssten, wo sie ist! Haben wir wohl keine hochpräzisen Waffen? Was macht sie also dort?"

Den kurzen Clip teilte Anton Gerashchenko auf seiner Twitter-Seite. Der Berater des ukrainischen Innenministeriums, der sich selbst in seinem Profil als "offizieller Feind der russischen Propaganda" bezeichnet, ergänzte das Video in seinem Tweet zudem mit einer Warnung: "Achtung, Deutschland! Direkter Aufruf zur Ermordung von Annalena Baerbock von Alexej Schurawljow."

In einem aktuellen Interview hat Ilja Ponomarjow, ehemaliges Mitglied des russischen Parlaments und Kreml-Kritiker, zudem eine Einschätzung zur Zukunft Putins geliefert. Sein hartes Fazit lautet: "Putins Macht basiert auf seiner Position als Alpha-Männchen, als die Person, die unbesiegbar ist (…) Meine Vorhersage ist immer noch, dass er seinen nächsten Geburtstag nicht erleben wird", sagte der Oppositionelle im Gespräch mit dem Portal Newsweek. Am 7. Oktober 2023 wird der russische Präsident 71.

Er persönlich würde Putin zwar nur zu gerne in Den Haag sehen, wo er für Kriegsverbrechen angeklagt werden würde, erklärt Ponomarjow. Aber: "Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Sein Umfeld wird es ihm nicht erlauben, nach Den Haag zu gehen, weil seine Aussage ihnen sehr schaden könnte. Also wird er getötet."

Update vom 11.01.2023, 10.15 Uhr: Wechsel der Militärführung - Medwedew mit harten Worten gegen die Ukraine

Die westlichen Panzer in der Ukraine werden nach Meinung des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bald "rostiges Altmetall" sein. Die Kampfwagen würden den zerfallenden "künstlichen Staat" Ukraine nicht retten, kommentierte der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats Russlands. Bei dem Treffen in Lwiw, das nach Medwedews Meinung bald als Lemberg nach Polen zurückkehren werde, seien Panzer wie der Leopard, modernisierte T-72 oder auch britische Panzer "angebetet" worden. "Aber all dieses Eisen wird auf jeden Fall in Kürze zu rostigem Altmetall", sagte Medwedew.

Medwedew galt in seiner Zeit als Präsident Russlands als moderater Politiker. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine versucht er sich mit extremen Positionen zu profilieren.

Rund zehneinhalb Monate nach Kriegsbeginn hatte Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Generalstabschef Waleri Gerassimow zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Der bisherige Kommandeur Sergej Surowikin, der den Posten erst im vergangenen Oktober übernommen hatte, solle Gerassimows Stellvertreter werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Moskau mit.

Schoigu ernannte mit General Oleg Saljukow und Generaloberst Alexej Kim zudem noch zwei weitere Stellvertreter. Moskau begründete die Neuaufstellung mit einer "Ausweitung des Ausmaßes der zu lösenden Aufgaben" sowie der Notwendigkeit einer engeren Kooperation der einzelnen Armeeteile.

Update vom 11.01.2023, 10.30 Uhr: Pop-Titan mit harten Worten zum Ukraine-Krieg

Musikproduzent Dieter Bohlen (68) hat eigene Äußerungen über Russland-Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs gegen Kritik verteidigt. "Ich kenne Physik: Druck erzeugt Gegendruck. Mit Gewalt, damit, immer noch mehr Panzer hinzuschicken, schafft man diesen Krieg nicht aus der Welt - nur das meinte ich, und nur das wollte ich sagen", sagte er dem Nachrichtenmagazin Stern. Er habe "keinerlei Sympathien für Putin", aber er möge die Menschen in Russland, wie auch die in der Ukraine. "Den Weg der permanenten Konfrontation, den wir gerade beschreiten, gehe ich nicht mit."

Russland führt seit bald elf Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland, den Kremlchef Wladimir Putin befohlen hat.

Bohlen hatte in einem Video, das ihn bei einer Podiumsveranstaltung zeigt, zur westlichen Politik als Reaktion auf den Krieg gesagt: "Wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen." Weiter sagte er in dem kurzen Clip: "Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, das ist doch alles scheiße aus meiner Sicht."

Der Westen hat beispiellose Sanktionen gegen Moskau verhängt. Bohlen war für seine Äußerungen unter anderem von der SPD-Chefin Saskia Esken kritisiert worden. Nun betonte er in dem Interview: "Ich finde extrem schlimm, was Putin macht. Ich finde diesen Krieg entsetzlich, und die furchtbaren Bilder aus der Ukraine machen mich und meine Familie tief traurig."

Bohlen wurde bekannt als Sänger und Komponist des Pop Duos Modern Talking ("You're My Heart, You're My Soul"). Am kommenden Samstag kehrt der "Pop-Titan" in die Jury von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) zurück.

Update vom 10.01.2023, 10.00 Uhr: Russische Experten befürchten vermehrt Niederlage in der Ukraine

Die Russinnen und Russen müssten sich damit abfinden, dass ihr Land international nicht mehr als "globale Supermacht" wargenommen würde, sondern ihm der "Abfalleimer drohe". Dies sagte der regierungskritische Experte Wladimir Gelman unlängst gegenüber dem Exil-Magazin Meduza, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag berichtete. Auch wenn der 57-Jährige befürchtet, dass bei einer möglichen Demokratisierung des Landes nur "Gauner durch Gauner ersetzt werden", fordert er eine Ende der "Verwüstung in den Köpfen".

Insgesamt stellt Gelman der in seinen Augen "unwürdigen" Regierung in Moskau ein katastrophales Zeugnis im Bezug auf den Ukraine-Krieg aus - man sei völlig unvorbereitet gewesen und habe sich auf verzerrte Daten verlassen. "Sie selbst fielen in das Loch, das sie für ihre Gegner graben wollten", so Gelman laut dem BR. Das Ergebnis sei, dass Russland sich an die Spielregeln des Westen wird halten müssen und Souverintät abgibt. Auch der Regime-Gegner Leonid Gosman zeichnet ein düsteres Bild von Russlands Zukunft. "Das Land, in dem wir geboren und aufgewachsen sind, existiert nicht mehr", sagte der 72-Jährige gegenüber der Nowaja Gazeta Europe.

Nunmehr sind es aber nicht nur regierungskritische Kommentatoren und Experten, die vor einer Niederlage des Russlands im Ukraine-Krieg - und dabei vor allem vor den Folgen - warnen. Vermehrt äußern sich auch Kreml-nahe Persönlichkeiten pessimistisch über den Kriegshergang. "Ich habe mich leider schon ein paar Mal geirrt. Ich habe gesagt, dass die ukrainische Armee im Oktober praktisch vernichtet sein wird, und genau das ist passiert. Aber dann erschien eine zweite Armee und im November eine dritte," schrieb laut dem BR beispielsweise der Politikwissenschaftler Alexej Podberezkin in der konservativen Komsomolskaja Prawda. Gleichzeitig äußerte der Fachmann Zweifel an der Darstellung der Kampfahndlungen durch offizielle Stellen. So sei von insgesamt 150 ukrainischen Kampfflugzeugen die Rede gewesen, nun will man aber bereits 350 abgeschossen haben.

Auch der Politiologe Sergej Markow, der dem Kreml eigentlich freundlich gesinnt ist, spricht in einem gespräch für die Business Gazeta von einer "langsamen und ineffektiven" Kriegsführung und betont, dass die die russische Armee international mittlerweile als unfähig gelte, Kampfaufträge zu lösen. Man sein in eine Falle getappt, die man vermieden hätte, wenn man schon 2014 in die Ukraine einmarschiert wäre, so der Markow. Nun drohe sogar ein "Zusammenbruch der russischen Staatlichkeit" und man habe Amerika stärker gemacht.

Update vom 09.01.2023, 11.33 Uhr: Geheimdienst-Experte mit unheilvoller Vorahnung

John Sipher zählt zu den Geheimdienst-Experten mit der meisten Erfahrung in den USA. Er leitete hochgefährliche CIA-Operationen in Russland und bildete 28 Jahre lang Agenten aus und befand sich zudem in diversen Führungspositionen, wie der Focus am Montag berichtet.

Die kürzlich bekannt gewordene Tatsache, dass ein Maulwurf in Deutschland aufgetaucht ist, hatte Sipher laut eigener Aussage "kein bisschen überrascht", denn der russische Geheimdienst sei "unermüdlich". In Deutschland herrsche zudem eine "schwache Spionageabwehrstimmung", die dem russischen Geheimdienst in die Karten spiele.

Andere westliche Geheimdienste gehen von "unzähligen weiteren russischen Infiltrationen in deutsche Nachrichtendienste und in die deutsche Regierung aus." Nur aus diesem Grund wollte die CIA etwa nicht mit Deutschland zusammenarbeiten. "Moskau hat unzählige Spione in Deutschland. Viele geben sich als Diplomaten oder Geschäftsleute aus", sagt Sipher gegenüber dem Focus. Mit meist finanziellen Angeboten überzeugen Profis dann die jeweiligen Zielpersonen, für sie zu spionieren.

Update vom 06.01.2023, 7 Uhr: Deutschland und USA liefern Ukraine Panzer

Russlands Präsident Wladimir Putin hat erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine eine Waffenruhe für die gesamte Front verkündet. Unterdessen teilten Deutschland und die USA am Donnerstag mit, dass sie der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer Schützenpanzer zur Verfügung stellen wollen. Deutschland werde der Ukraine neben Marder-Panzern zudem für die Luftabwehr eine Patriot-Flugabwehrbatterie zur Verfügung stellen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden nach einem Telefonat.

Die USA wollen der Ukraine Panzer vom Typ Bradley bereitstellen. Bei den Typen Marder und Bradley handelt sich um die ersten Schützenpanzer westlicher Bauart, die die Ukraine erhält. Bisher wurden von osteuropäischen Staaten nur sowjetische Modelle in das Kriegsgebiet geliefert. Allerdings erhielt die Ukraine Flugabwehr-, Transport- oder Bergepanzer westlicher Hersteller. Der Kurswechsel deutete sich bereits am Mittwoch an, als der französische Präsident Emmanuel Macron dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schwer bewaffnete Spähpanzer zusagte.

Vizekanzler Robert Habeck bezeichnete die geplante Lieferung des Schützenpanzers Marder an die Ukraine als gute Entscheidung. "Wir haben seit Kriegsbeginn unsere Unterstützung im Zusammenspiel mit unseren Partnern immer stärker ausgeweitet. Es ist folgerichtig, dass wir auch diesen Schritt gehen", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend. "Die Ukraine hat das Recht, sich selbst gegen den russischen Angriff zu verteidigen, und wir haben die Pflicht, ihr dabei zu helfen."

Update vom 05.01.2023, 11.20 Uhr: Putin stellt Hyperschall-Seerakete Zirkon in Dienst - "mächtige Waffe"

Vor dem Hintergrund anhaltender Probleme in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin die neue Hyperschallrakete "Zirkon" in Dienst gestellt. "Ich bin sicher, dass solch eine mächtige Waffe es erlaubt, Russland zuverlässig vor äußeren Drohungen zu schützen und die nationalen Interessen unseres Landes abzusichern", sagte der 70-Jährige am Mittwoch (04. Januar 2023) in einer vom Fernsehen übertragenen Videoschalte aus dem Kreml zur Inbetriebnahme der "Zirkon"-Raketen auf der Fregatte "Admiral Gorschkow".

Die "Admiral Gorschkow" gehört zu Russlands Nordmeerflotte und soll auf eine lange Seereise in den Atlantischen und Indischen Ozean geschickt werden, um Russlands Seemacht zu demonstrieren. Das 2018 in Dienst gestellte Kriegsschiff ist die erste Fregatte, die mit den neuen Raketen ausgestattet wird. Die Zirkon hat eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern und dient in erster Linie zur Schiffsbekämpfung. Wegen ihrer extrem hohen Geschwindigkeit - nach russischen Angaben kann sie auf bis zu 8000 bis 9000 Kilometer pro Stunde beschleunigen - ist sie von der Flugabwehr praktisch nicht aufzuhalten.

Die öffentliche Zeremonie dient offenbar auch dazu, von den Schwächen der russischen Armee im Ukrainekrieg abzulenken. Nach mehr als zehn Monaten seit Ausbruch der Kampfhandlungen, die eigentlich als begrenzte Operation vorgesehen war, wird Putin von einer zunehmenden Anzahl der Russen nicht mehr als der starke Kriegsherr wahrgenommen, als der er sich präsentieren will. Auch das Image von Russlands Militär und Rüstungsindustrie haben gelitten. Im Zuge der Übertragung versprach Putin, die russischen Streitkräfte weiter mit modernsten Waffen aufzurüsten.

Unterdessen hat Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin Deutschland mit Enteignungsmaßnahmen gedroht, sollte Berlin russisches Vermögen zum Wiederaufbau der Ukraine heranziehen. "Sobald diese Entscheidung getroffen ist, haben wir das Recht auf gleiche Handlungen in Bezug auf das Eigentum von Deutschland und anderen Staaten", schrieb Wolodin am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal. Vor Beginn des russischen Angriffskriegs zählten deutsche Unternehmen zu den größten Direktinvestoren in Russland.

Wolodin schob Deutschland und Frankreich die Schuld für den Kriegsausbruch zu. Das Minsker Abkommen, das 2015 die Kampfhandlungen im Osten der Ukraine zumindest teilweise beendete, hätten die damalige Kanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident Francois Hollande nur unterzeichnet, um Russland und die internationale Gemeinschaft zu täuschen. Niemals hätten die Europäer beabsichtigt, das Abkommen zu erfüllen, behauptete der Chef der russischen Staatsduma.

"Nun hat sich die deutsche Regierung dazu entschieden, die Probleme, die ihre Vorgänger geschaffen haben, auf unser Land abzuwälzen", schrieb er weiter. Dazu sei geplant, sich russischen Besitz für den Wiederaufbau der Ukraine anzueignen. Das werde entsprechende Gegenmaßnahmen in Russland nach sich ziehen, drohte der 58-Jährige. Nachdem wegen des Kriegsausbruchs viele westliche Unternehmen ihre Tätigkeit in Russland eingestellt hatten, verbot die russische Regierung westlichen Ausländern den Verkauf ihres Eigentums ohne eine Spezialerlaubnis.

In Deutschland wird seit längerem die Möglichkeit diskutiert, russische Besitztümer für den Wiederaufbau der Ukraine zu beschlagnahmen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich offen dafür gezeigt, dabei auch russische Oligarchen zu enteignen. Allerdings müsse vor Gericht nachgewiesen werden, dass die betroffenen Personen an Kriegsverbrechen oder der illegalen Kriegsführung beteiligt gewesen seien, schränkte er ein.

Update vom 04.01.2023, 9.40 Uhr: Moskau räumt Tote und Fehler bei Krieg ein

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte die Unterkunft mit dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen.

Sewrjukow räumte erstmals auch Fehler ein und bestätigte damit Medienberichte. Demnach war der Hauptgrund für die "Tragödie", dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz eines Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten. Demnach schossen die ukrainischen Streitkräfte sechs Raketen ab, von denen vier einschlugen und zwei abgefangen worden seien, hieß es. Die Ukraine hatte von 400 Toten und 300 Verletzten in Makijiwka gesprochen.

Die Untersuchungen liefen zwar noch, aber so viel zu den Hintergründen sei schon klar, sagte Sewrjukow. "Dieser Faktor hat es dem Gegner ermöglicht, die Richtung zu bestimmen und die Koordinaten der Lage der Soldaten zu orten, um den Raketenschlag zu vollziehen." Gegenwärtig werde dafür gesorgt, dass sich das nicht wiederhole. Zudem würden die schuldigen Diensthabenden zur Verantwortung gezogen.

Im russischen Gebiet Samara trauerte die Bevölkerung nach dem Angriff indes um die getöteten Soldaten und legte beispielsweise an Denkmälern Blumen nieder. Dabei wurde auch die Forderung nach Rache und Vergeltungsaktionen gegen die ukrainische Armee laut. "Ich habe zum ersten Mal seit Beginn der speziellen Militäroperation meinen Mann gebeten, Rache zu üben für die Tränen der Mütter, für die untröstlichen Witwen, für die Waisenkinder", sagte eine Trauerrednerin in Samara, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Nach Darstellung des Ministeriumsvertreters in Moskau wurde das Himars-System, aus dem geschossen worden war, geortet und zerstört. Bei Gegenfeuer hätten die russischen Truppen im Gebiet Donezk zudem vier Himars-Abschussrampen, vier Kampffahrzeuge, über 800 Geschosse zerstört sowie mehr als 200 Nationalisten und ausländische Legionäre getötet. Von unabhängiger Seite waren diese Angaben nicht überprüfbar.

Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über folgenreiche Fehler von russischen Kommandeuren in diesem Krieg. Die ukrainische Führung betonte wiederholt, dass die "Dummheit des Feindes" es dem Militär bisweilen leicht mache, Erfolge zu erzielen. Kremlchef Wladimir Putin musste in dem von ihm am 24. Februar begonnenen Einmarsch in die Ukraine schon zahlreiche Niederlagen hinnehmen.

Update vom 03.01.2023, 10.30 Uhr: Selenskyj-Berater mit düsterer Vermutung

"Wir haben Informationen, dass Russland einen langfristigen Angriff von Schahed-Drohnen plant", sagte Selenskyj mit Blick auf die massenhaft eingesetzten Flugroboter aus iranischer Produktion. Russland wolle damit Abnutzung erreichen, "die Erschöpfung unserer Leute, unserer Luftverteidigung, unserer Energie". Die russische Staatsführung wolle ihren Landsleuten zeigen, dass alles nach Plan laufe. "Aber wir müssen und werden alles tun, damit dieses Ziel der Terroristen wie alle anderen scheitert."

Der Berater des Präsidenten, Mychajlo Podoljak, sieht in den massiven Luftangriffen Russlands eine neue Strategie - mit einem ganz anderen Ziel als Abnutzung. "Russland hat keine militärischen Ziele mehr", schrieb Podoljak am Sonntag auf Twitter. "Es versucht, so viele Zivilisten wie möglich zu töten und so viele zivile Objekte wie möglich zu zerstören. Ein Krieg des Tötens wegen."

Unterdessen wurden neue Folterlager in befreiten Gebieten entdeckt. Seit der Befreiung der Umgebung der ostukrainischen Stadt Charkiw aus russischer Besatzung hat die Polizei dort nach eigenen Angaben 25 solcher Lager entdeckt. Dort hätten russische Truppen unter anderem Zivilisten unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gefoltert, teilte der regionale Polizeichef Wolodymyr Tymoschko am Montag auf Facebook mit. Die Gefangenen seien teils mit Elektroschocks misshandelt worden, anderen seien die Finger gebrochen worden.

Die Umgebung von Charkiw war monatelang von russischen Truppen besetzt worden. Sie zogen sich erst Anfang September nach einer ukrainischen Gegenoffensive zurück. Seitdem seien in der befreiten Region 920 Leichen von Zivilisten, unter ihnen 25 Kinder, entdeckt worden, teilte Tymoschko weiter mit. Sie seien von russischen Soldaten getötet worden.

Russische Streitkräfte haben nach bisherigen Ermittlungen der ukrainischen Behörden auch in anderen besetzten Gebieten Kriegsverbrechen begangen. Nach dem Abzug russischer Einheiten aus dem Kiewer Vorort Butscha wurden dort die Leichen von mehr als 400 Menschen entdeckt. Die meisten von ihnen waren eines gewaltsamen Todes gestorben. Die Ermittlungen dauern an.

Update vom 02.01.2023, 9.30 Uhr: Waffenstillstand oder Kriegsende - Experten geben Einschätzung für 2023

Russlands Invasion der Ukraine dauert bereits fast ein Jahr an. Der britische Historiker Ian Kershaw glaubt allerdings an ein baldiges Ende des Krieges.

"Im Frühjahr werden wir sehen, ob die Ukrainer mit westlicher Unterstützung zu einer neuen Offensive bereit sind, mit der sie die Angreifer zurückdrängen können", so Kershaw in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Wenn das der Fall sei, könnten wir im Frühjahr oder Sommer auf dem Weg zu "der einen oder anderen Lösung" sein.

Grund für diese Vermutung sind aber auch die Verluste, sowohl auf russischer, als auch ukrainischer Seite. "Der derzeitige Grad der Zermürbung ist für beide Seiten nur schwer zu tragen", sagt Kershaw. "Deshalb vermute ich, dass der Krieg in einem halben Jahr vorbei ist."

Der Einmarsch in die Ukraine hat Putin in eine schwierige Lage gebracht, mit der er so wohl nicht gerechnet hat. ""Er befindet sich jetzt in einem Krieg, den er nicht gewinnen kann und der sehr kostspielig und schädlich ist", so der Historiker. Russland sei nun zudem isoliert, zumindest in Europa. Die Krieg gegen die Ukraine sei in diesem Sinne eine teure Entscheidung gewesen. "Sie verändert Europa, wie genau, ist noch nicht absehbar."

Kershaw ist nicht der einzige, der an einen Fortschritt bei den Friedensverhandlungen zwischen den beiden Staaten glaubt. Der frühere Bundeswehr- und Nato-General Hans-Lothar Domröse erwartet im Laufe dieses Jahres einen Waffenstillstand. "Ich rechne im Frühsommer mit einem Stillstand, an dem beide Seiten sagen: Jetzt bringt es nichts mehr", sagte Domröse den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir werden im Verlauf des Jahres 2023 einen Waffenstillstand haben."

Am wahrscheinlichsten trete zwischen Februar und Mai eine Situation ein, "in der beide Seiten erkennen, dass sie nicht weiterkommen", meint der ehemalige General. "Das wäre der Moment für Waffenstillstandsverhandlungen." Dies bedeute aber noch lange keinen Frieden. "Waffenstillstand heißt: Wir beenden das Schießen. Die Verhandlungen dürften lange dauern, man benötigt einen Vermittler: vielleicht UN-Generalsekretär Guterres, der türkische Präsident Erdogan oder der indische Präsident Modi - wobei sich niemand wirklich aufdrängt."

Es bleibe nur eine Verhandlungslösung, die für beide Seiten akzeptabel sei, sagte Domröse - "auch wenn Putin eigentlich gern die gesamte Ukraine hätte und Selenskyj die gesamte Ukraine wieder befreien möchte". Als mögliche Lösung nannte der Ex-General, "dass Selenskyj auf die Forderung verzichtet, Gebiete wie die Krim sofort wieder in die Ukraine einzugliedern - man könnte einen Übergang vereinbaren".

Auch der Russland- und Sicherheitsexperte András Rácz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagte den Funke-Zeitungen, im Sommer könnte es Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geben. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir zum Jahresende eine Art Waffenstillstand haben werden: mit hoffentlich gar keinen Kämpfen mehr, aber jedenfalls sehr viel geringeren Kämpfen."

Es sei unwahrscheinlich, dass Russland einen intensiven Krieg auch vor oder während der 2024 anstehenden Präsidentschaftswahl führen möchte. Er erwarte, dass Russland deshalb im Lauf des Jahres die Intensität der Kämpfe verringern wolle. "Auch, weil sich im Sommer die Nachschubprobleme der russischen Armee verstärken dürften.".

