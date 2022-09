Krieg in der Ukraine - die aktuellen Entwicklungen: In der Region um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wurde am Donnerstag weiter gekämpft. Wie in der Vergangenheit machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig für den Beschuss des Kraftwerks verantwortlich.

Trotzdem kam ein Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde sicher am AKW an. Jetzt soll die Gefahren analysiert werden. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge habe Russland verhindert, dass internationale Medienvertreter die IAEA-Mission begleiten dürfen.

Update vom 02.09.2022, 8.20 Uhr: IAEA-Mission nimmt Arbeit in AKW Saporischschja auf - Region um Kraftwerk beschossen

Aus Sorge vor einem atomaren Unglück durch den Krieg in der Ukraine wird Europas größtes Atomkraftwerk Saporischschja jetzt erstmals von einem Team internationaler Experten überprüft. Die Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) traf am Donnerstag (1. September 2022) nach wochenlangen Vorbereitungen in dem AKW ein. Das Kraftwerk im Süden der Ukraine ist schon seit einem halben Jahr von russischen Truppen besetzt. Immer wieder steht es unter Beschuss - auch am Donnerstag wieder. Beide Kriegsparteien machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die 14 Experten unter Leitung von IAEA-Chef Rafael Grossi erreichten erst nach gefährlicher Anreise das Kraftwerk. Der Konvoi musste mehrfach stoppen, um nicht selbst unter Beschuss zu geraten. Das IAEA-Team traf gegen 13.15 Uhr MESZ in Saporischschja ein. Kurz zuvor sei das Kraftwerk noch beschossen worden, berichtete der ukrainische Betreiberkonzern Enerhoatom. Grossi hatte bei der Abfahrt betont, er sei sich der Gefahren bewusst. Die Mission sei aber zu wichtig, um sie im letzten Moment abzublasen. Nach der ersten Besichtigung sagte er: "Wir haben uns heute eine ganze Menge angesehen und mit der ersten Bewertung begonnen." Die eigentliche Arbeit beginne aber erst jetzt.

Grossi sagte am Abend in einem Video, die IAEA werde eine andauernde Präsenz am Kraftwerk etablieren. Russland hatte sich offen gezeigt für eine dauerhafte Mission der IAEA am Kraftwerk. Kiew besteht hingegen auf dem vollständigen Abzug der russischen Truppen und einer Demilitarisierung der Kraftwerksumgebung. Die IAEA-Mission solle dafür den ersten Schritt darstellen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow versprach Unterstützung, forderte von dem Team aber "Objektivität". Mit sechs Reaktoren - von denen derzeit zwei in Betrieb sind - und einer Kapazität von 5700 Megawatt ist es die leistungsstärkste Nuklearanlage in Europa. Der Vertreter der russischen Besatzer, Wladimir Rogow, sagte, die Inspekteure sollten mindestens bis Samstag bleiben.

Selenskyj: Russland lässt internationale Journalisten nicht zum AKW

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland verhindert, dass internationale Medienvertreter die Experten der Atomenergiebehörde IAEA zum Atomkraftwerk Saporischschja begleiten. Mit IAEA-Chef Rafael Grossi sei vereinbart worden, dass ukrainische und internationale Journalisten bei der Mission zu dem von Russland besetzten Kraftwerk in der Südukraine dabei sein dürften, sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Unabhängige Journalisten. Damit die Welt die Wahrheit sieht." Leider hätten die "Besatzer" keine Journalisten hineingelassen.

Bei einem Statement Grossis vor dem AKW waren im russischen Staatsfernsehen lediglich Mikrofone russischer Medien zu sehen gewesen. Der IAEA-Chef hatte später im Kurznachrichtendienst Twitter ein eigenes Video veröffentlicht. Kiew und Moskau machen einander für die Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit verantwortlich. International wächst die Sorge, dass es zu einer Atomkatastrophe kommen könnte.

Unterdessen setzen die ukrainischen Streitkräfte setzten ihre Offensive gegen die russische Besatzung im Süden des Landes fort. Britischen Geheimdiensten zufolge griffen sie mit Langstreckenraketen russische Logistikstandorte an. Auf Aufnahmen sei auch der Einsatz von Raketen zu erkennen, mit denen Radarsysteme lokalisiert und zerstört werden können, hieß es. Aus Sicht der britischen Geheimdienste sind die russischen Radarsysteme ein entscheidender Faktor für Russlands Position im Ukraine-Krieg.

Update vom 01.09.2022, 9.40 Uhr: Will Russland Strafgefangene als Soldaten in den Krieg schicken?

Nach US-Angaben sollen Putin die Soldaten an der Front "ausgehen". 70.000 bis 80.000 russische Soldaten sollen demnach in der Ukraine gefallen sein. Nach Angaben des US-Geheimdienstes von Mittwochabend (31. August 2022) soll Russland verzweifelt versuchen, Soldaten für die Front zu finden. Das russische Militär leide demnach unter Personalmangel. So sollen auch verwundete Soldaten wieder zurück in den Kampf gegen die Ukraine gezwungen worden sein.

Personal von privaten Sicherheitsfirmen und sogar aus Gefängnissen soll nach US-Angaben ebenfalls rekrutiert worden sein. Doch nicht nur Personal, sondern auch verurteilte Straftäter sollen für Russland in den Krieg ziehen, heißt es weiter. Im Austausch für ihren "Dienst" sollen diese Begnadigung und eine finanzielle Entschädigung erhalten.

Putin soll in der vergangenen Wochen angeordnet haben, die Zahl der Soldaten um 137.000 Personen auf 1,15 Millionen zu erhöhen. Nach US-Schätzungen soll Russland in der Ukraine mittlerweile 70.000 bis 80.000 Soldaten verloren haben.

Update 31.08.2022, 21 Uhr: EU setzt Visa für Reisende aus Russland aus

Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der seit mehr als einem halben Jahr andauert.

Er zielt darauf ab, den Mitgliedstaaten unkompliziert Einreisebeschränkungen für Russinnen und Russen zu ermöglichen und die Kosten und den Aufwand für Antragsteller zu erhöhen. So wird zum Beispiel die grundsätzliche Festschreibung der Visumgebühr auf 35 Euro wegfallen und auch die Regelbearbeitungszeit von zehn Kalendertagen nach Antragseingang soll nicht mehr gelten. Borrell sagte, das Aussetzen des Visa-Abkommens werde die Zahl der neu ausgestellten Visa signifikant reduzieren.

Bundesaußenminister Annalena Baerbock sagte, dass die Antragstellung für Russen künftig im Zweifel Monate dauern könne. Gleichzeitig wird es nach ihren Angaben weiterhin möglich sein, zum Beispiel Studenten und Journalisten die Einreise zu ermöglichen. Ziel sei es auch zu verhindern, dass sich die Menschen aus Frust über westliche Sanktionen eher gegen die EU wenden als gegen ihren eigenen Präsidenten.

Bislang war das 2007 in Kraft getretene Visaerleichterungsabkommen nur für Geschäftsleute, Regierungsvertreter und Diplomaten außer Kraft gesetzt. Diese Entscheidung war am 25. Februar kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine getroffen worden.

Update vom 31.08.2022, 12.30 Uhr: "Lebenswerk zerstört": Internationale Politiker trauern um Gorbatschow

Deutsche und internationale Politiker stellten das Gedenken an Gorbatschow in den Kontext des Ukraine-Krieges. "Heute liegt der Traum in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine", betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Stellungnahme. Der ehemalige Sowjet-Präsident war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Das Staatsoberhaupt zollte Gorbatschow "Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa."

Laut Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch Russland dank Gorbatschow den Versuch unternehmen können, eine Demokratie zu etablieren. Nun sei er in einer Zeit gestorben, "in der nicht nur die Demokratie in Russland gescheitert ist", sondern in der der russische Präsident Wladimir Putin auch neue Gräben in Europa ziehe.

"Durch demokratische Reformen hat er geholfen, die Mauer zwischen Ost und West einzureißen und Frieden und Freiheit zu schaffen", so erinnerte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an den Beitrag Michail Gorbatschows zum Ende des Kalten Krieges. "Putins inakzeptable Aggression und seine Invasion der Ukraine zerstören diesen Frieden und diese Freiheit."

Weitere internationale Politiker betonten ebenso, dass Russlands Einmarsch in der Ukraine das Lebenswerk Gorbatschows zerstört habe. "Mich besorgt, dass die aktuelle Führung in Moskau das Vermächtnis von Michail Gorbatschow zunichte machen will", verlautbarte auch der britische Premier Boris Johnson am Mittwoch gegenüber Journalisten. Der konservative Politiker betonte, dass der Krieg in der Ukraine ein rachsüchtiger Versuch sei, das sowjetische Imperium neu zu erschaffen.

Gorbatschow selbst hatte den russischen Einmarsch im westlichen Nachbarland noch vor wenigen Wochen verurteilt. Dies bestätitgte unter anderem der ungarische Fernsehproduzent Janos Zolcer gegenüber dem Nachrichtenportal blikk.hu. Der enge Gorbatschow-Freund bestätigte, dass der ehemalige sowjetische Staatschef den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufs schärfste verurteilt habe. Gorbatschow habe das Ganze für einen Krieg unter Brüdern gehalten, da sein Vater Russe und seine Mutter Ukrainerin gewesen sei, so Zolcer.