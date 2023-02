Update vom 23.02.2023, 10 Uhr: Medwedew: Ohne Sieg in Ukraine wird Russland zerfallen

Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew hat Forderungen von US-Präsident Joe Biden in Warschau nach einem Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine zurückgewiesen. "Wenn die USA aufhören, Waffen an das Regime in Kiew zu liefern, dann endet der Krieg", schrieb der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates am Mittwoch im Nachrichtenkanal Telegram. "Wenn Russland die militärische Spezialoperation beendet ohne einen Sieg, dann wird es Russland nicht mehr geben, es wird in Teile zerrissen", meinte Medwedew. Russland hatte den Krieg gegen die Ukraine im vorigen Jahr am 24. Februar begonnen.

Zugleich kritisierte Medwedew in seiner gewohnt ausfallenden Art, dass Biden sich am Dienstag von Warschau aus vor polnischen Bürgern an das russische Volk wandte. "Wer ist überhaupt dieser seltsame Opa, der mit verlorenem Blick aus Polen spricht? Warum appelliert er an das Volk eines anderen Landes in einer Zeit, da er genügend Probleme im eigenen Land hat?", meinte Medwedew. Er warf den USA, die viele Kriege in der Welt ausgelöst hätten, "Größenwahn" vor.

Biden hatte am Dienstag in Warschau eine Rede zum Jahrestag des Kriegs gehalten. Dabei wandte er sich schließlich an die Menschen in Russland. "Die Vereinigten Staaten und die europäischen Nationen wollen Russland nicht kontrollieren oder zerstören", sagte er. Der Westen habe vor Kriegsbeginn nicht vorgehabt, Russland anzugreifen, wie Putin behaupte. "Jeder Tag, an dem der Krieg weitergeht, ist seine Entscheidung. Er könnte den Krieg mit einem Wort beenden. Es ist ganz einfach." Der Westen fordert seit Kriegsbeginn einen Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine.

Update vom 22.02.2023, 10.25 Uhr: Ex-Kremlchef Medwedew warnt vor nuklearer Konfrontation

Russland hat nach der geplanten Aussetzung des letzten atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA vor einer nuklearen Konfrontation mit dem Westen gewarnt. "Wenn die USA eine Niederlage Russlands wollen, dann haben wir das Recht, uns mit jeder Waffe zu verteidigen – auch mit der atomaren", schrieb der Vizechef des russischen nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, am Mittwoch im Nachrichtenkanal Telegram. Dann stehe die Welt am Rande eines globalen Konflikts, warnte der Ex-Kremlchef.

Bei seiner Rede an die Nation am Dienstag hatte Präsident Wladimir Putin gesagt, dass Russland nicht zu besiegen sei. Er kündigte dabei die Aussetzung des "New Start"-Vertrags mit den USA über die atomare Rüstungskontrolle und die Begrenzung nuklearer Sprengköpfe an. Medwedew teilte mit, diese Entscheidung sei eine Folge dessen, dass die USA und andere Nato-Staaten Russland den Krieg erklärt hätten. Westliche Staaten haben Russland nicht den Krieg erklärt und betonen auch immer wieder, in der Ukraine keine Kriegspartei werden zu wollen. Russland war am 24. Februar 2022 in das Nachbarland einmarschiert.

Russland hatte immer wieder vor einem neuen atomaren Wettrüsten wie im Kalten Krieg gewarnt, sollte "New Start" enden. Putin betonte, dass es sich aktuell um eine Aussetzung handele und nicht um einen Ausstieg aus dem noch bis 2026 geltenden Vertrag. Die Entscheidung über die Aussetzung muss formal noch von der Staatsduma bestätigt und von Putin unterzeichnet werden.

Ex-Präsident Medwedew warnte nun vor weitreichenden Folgen für die Welt, sollte Russland aus dem Abkommen aussteigen. Zugleich sagte er, dass bei den bisherigen Abkommen der beiden größten Atommächte Russland und USA nukleare Sprengköpfe der Nato-Staaten Frankreichs und Großbritannien nicht berücksichtigt seien. Es sei aber längst Zeit, das zu tun, betonte Medwedew. Auch Putin hatte das am Vortag in seiner Rede gefordert.

Der "New Start"-Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Sprengköpfe. Zudem ist geregelt, dass Washington und Moskau Informationen über ihre strategischen Atomwaffenarsenale austauschen und bis zu 18 Verifikationsbesuche pro Jahr abhalten dürfen.

Putin hatte in seiner Rede betont, dass es sich bei der Abkehr vom Abrüstungsvertrag um eine Aussetzung handele, keinen Ausstieg. Den USA warf er ein "Theater des Absurden" vor - weil Washington Moskau beschuldigt, keine Experten zur Inspektion der atomaren Verteidigungsanlagen ins Land zu lassen. Wenn in Zeiten solcher Spannungen der Westen erwarte, dass Russland Zugang gewähre, sei das "Blödsinn", sagte Putin.

Wagenknecht kritisiert: Bidens Signal "genauso gefährlich" wie Putins Rede

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht stuft die von Russland angekündigte Aussetzung als angsteinflößend und gefährlich ein - hält aber dennoch Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin über ein Ende des Ukraine-Kriegs für realistisch. "Wir gehen in eine Welt, wo immer mehr hochgerüstet wird", sagte sie am Dienstag in der ZDF-Sendung "Markus Lanz".

Putin habe eine "Kriegsrede" gehalten, sagte sie. Doch seien die jüngsten Signale des US-Präsidenten Joe Biden "genauso gefährlich". "Er geht nach wie vor nur den militärischen Weg." Es gebe keine diplomatische Initiative der USA und kein Angebot. "Damit schaukelt sich das beidseitig immer mehr hoch." Das könne sich aber diese Welt, die voller Atomwaffen sei, nicht leisten. Wagenknecht sagte, man könne für Verhandlungen plädieren, ohne den russischen Angriffskrieg gutzuheißen. Es gebe eine Verantwortung des Westens, darauf zu drängen, dass es Gespräche gibt.

Putin hatte allerdings in seiner Rede kurz vor dem ersten Jahrestag des von ihm angeordneten Einmarschs in die Ukraine keine Bereitschaft zu Verhandlungen erkennen lassen. Vielmehr sagte er einmal mehr, in der Ukraine sei ein «Neonazi-Regime» an der Macht, das abgelöst werden müsse. Die «militärische Spezialoperation», als die Moskau den Krieg bezeichnet, werde fortgesetzt. Dem Westen gab er überdies die Schuld an dem Krieg.

Update vom 21.02.2023, 9.30 Uhr: Russland plant wohl Belarus zu übernehmen

Ein Strategiepapier, das offenbar der Süddeutschen Zeitung (SZ), dem WDR und NDR vorliegt, soll Russlands Pläne beschreiben, das Nachbarland Belarus zu übernehmen. Das Dokument, das aus der Moskauer Präsidialverwaltung stammen soll, ist angeblich einige Monate vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine - im Sommer 2021 - entstanden. Den Auswertungen von SZ, WDR und NDR zufolge, sei es das Ziel von Wladimir Putins Strategen, Belarus politisch, wirtschaftlich und militärisch zu unterwandern.

Bis 2030 soll so ein gemeinsamer Unionsstaat unter russischer Führung entstehen. Westliche Sicherheitskreise halten das geleakte Papier laut den Medienberichten für authentisch. "Der Inhalt des Dokuments ist absolut plausibel und entspricht dem, was wir auch wahrnehmen", wird ein hochrangiger Nachrichtendienstler von der SZ zitiert.

SZ, WDR und NDR haben das 17 Seiten umfassende Geheimdokument des Kremls mit dem Titel "Strategische Ziele der russischen Föderation in Belarus" gemeinsam mit neun weiteren europäischen Medien ausgewertet. Stück für Stück will sich Russland demnach die bis dahin souveräne und unabhängige europäische Nation einverleiben - ohne dass es einer militärischen Intervention bedürfe.

Das erste Zwischenziel markiert das Jahr 2022. Bis dahin soll dem Bericht der SZ zufolge die Bevölkerung, insbesondere politische und militärischen Eliten, pro-russisch beeinflusst und westliche Einflüsse zurückgedrängt werden. So soll ein Bollwerk gegen die NATO geschaffen werden. Aus dem Papier geht weiterhin hervor, dass Russland offenbar seine Militärpräsenz in Belarus ausbauen möchte.

Russlands Ziele in Belarus seien die gleichen wie in der Ukraine, heißt es in dem Bericht seitens Michael Carpenter, dem US-Botschafter bei der Oragnisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nur setze Moskau in Belarus "eher auf Zwang als auf Krieg". Doch am Ende gehe es in beiden Fällen um die Wiederherstellung eines Großrusslands.

Update vom 20.02.2023, 16 Uhr: Hat Russland schon verloren?

Der Militärökonom Marcus Keupp von der Militärakademie in Zürich hatte bereits vor einigen Wochen mit einer steilen These für Aufsehen gesorgt: Demnach habe Russland den Krieg "strategisch bereits verloren". Nun legte der Wissenschaftler gegenüber dem Bayerischen Rundfunk noch einmal nach: Die russische Armee agiere dumm und Putin "hart am militärischen Selbstmord".

Statt der befürchteten Großoffensive zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar beobachtet Keupp an der Front ein "Desaster". Statt einen strategischen Fortschritt im Osten der Ukraine zu erreichen, würden russische Truppen Material und Menschen in sinnlosen Vorstößen opfern. "Wenn das so weitergeht, werden sich die russischen Reserven so schnell abnutzen, dass wir im Sommer keine russischen Reserven mehr haben", erklärt Keupp und sieht einen "militärischen Irrsinn", der "hart am militärischen Selbstmord" ist. Er sei, wie auch viele andere westliche Beobachter, regelmäßig davon überrascht, wie "unfähig und auch wie taktisch dumm diese Armee vorgeht und ihre Ressourcen verschleudert".

Keupp vermutet, dass die angekündigten Waffenlieferungen des Westens Putin nun zu den voreiligen und schlecht ausgestatteten Vorstößen im Osten der Ukraine getrieben hat. Weitere Waffenlieferungen, vor allem von westlichen Kampfflugzeugen, könnten den Krieg weiter zugunsten der Ukraine kippen lassen, sagt Keupp.

Dass deswegen eine weitere Eskalation des Krieges drohe, glaubt der Militärexperte derweil nicht. Die letzten Monate, aber auch Jahre hätten gezeigt, dass Russland regelmäßig mit Atomwaffen drohen würde - passiert sei aber jedes Mal "nichts". Aus Keupps Sicht zeige sich hier eine deutsche Besonderheit: Während in anderen Ländern die nukleare Bedrohung kaum eine Rolle in der öffentlichen Diskussion spielen würde, sei die "German Angst" vor den Atomwaffen groß. Hier würde die russische Propaganda unreflektiert rezipiert werden, so Keupp.

Der Militärökonom drängt deswegen zu einer weiteren Unterstützung des Westens für die Ukraine: Nur so könne langfristig der Frieden in Europa gesichert werden. Sollte Russland den Krieg gewinnen, hätten wir in spätestens "zehn Jahren den nächsten Krieg zu erwarten".

Update vom 19.02.2023, 7.30 Uhr: Russland steigert Produktion von Hyperschallraketen

Die russische Rüstungsindustrie hat nach eigenen Angaben die Produktion von Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) deutlich gesteigert. "Auf's Fließband gebracht wurde sie schon lange, zunächst war keine große Anzahl erforderlich. Jetzt steigern wir", sagte der Chef der russischen Rüstungsholding Rostec, Sergej Tschemesow, am Samstag im russischen Fernsehen.

Seinen Angaben nach hat Russland in allen Bereichen der Rüstungswirtschaft die Produktion enorm hochgefahren. "In einigen Fällen auf das 50-fache", sagte Tschemesow. Seinen Angaben zufolge haben speziell die Munitionsfabriken ihren Ausstoß deutlich erhöht.

Russische Militärblogger haben zuletzt allerdings von einem Munitionsmangel der Einheiten an der Front berichtet. Tschemesow, der als enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin gilt, sagte zudem, dass Russland bis Jahresende 300 neue Kampfhubschrauber produzieren werde. Das entspricht etwa der Menge, die ukrainische Militärs nach eigenen Angaben seit Kriegsbeginn abgeschossen haben.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt unterdessen weiterhin vor der Gefahr eines Atomunfalls in der Ukraine. Das stark erhöhte Risiko eines nuklearen Unfalls mit erheblichen Folgen bestehe fort, solange der Krieg dauere, sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Jahr nach Beginn des Angriffskrieges scheint diese Gefahr schon wieder in den Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins zu rücken." Unter anderem besorge sie der Risikofaktor Stromversorgung. "Der Strom ist unbedingt für den sicheren Betrieb erforderlich", sagte Paulini. Es sei möglich, dass es durch Kampfhandlungen erneut zu Problemen bei der Stromversorgung kerntechnischer Anlagen komme.

Im Zuge der am 24. Februar 2022 begonnenen russischen Invasion war auch immer wieder das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja beschossen worden. Das Drängen auf eine Sicherheitszone rund um das Atomkraftwerk hält Paulini für richtig. Die Menschen in der Ukraine und weit darüber hinaus müssten geschützt werden, sagte die BfS-Präsidentin. Dies wurde auch von der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA gefordert.

Für die Bundesrepublik wären die Folgen eines Atomunfalls in der Ukraine dem BfS zufolge jedoch gering. "Im schlimmsten Fall könnte in Deutschland eine Kontrolle von Futter- und Nahrungsmitteln erforderlich werden, gegebenenfalls auch eine Vermarktungssperre für kontaminierte Produkte", sagte Paulini.

Update vom 18.02.2023, 16 Uhr: Ukraine fordert umstrittene Waffen zur Verteidigung

Nach Kampfpanzern und Kampfjets hat die Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz den westlichen Verbündeten einen neuen Waffen-Wunsch für den Kampf gegen Russland präsentiert. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte am Freitagabend Streumunition und Phosphor-Brandwaffen - der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten. Wie Russland wolle auch sein Land diese "Art von Kampfmitteln" nutzen. "Es ist unser Staatsgebiet." Er verstehe die Schwierigkeiten wegen Konventionen, aber diese Art von Munition könne dazu beitragen, dass man den Angreifern standhalten könne.

Kubrakow spielte damit darauf an, dass der Einsatz von Streumunition völkerrechtlich geächtet ist. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Phosphormunition kann bei Menschen schwerste Verbrennungen und Vergiftungen verursachen. Kubrakow warb zudem erneut um die Lieferung von Kampfjets. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte deutlich, dass sein Land bereit wäre, gemeinsam mit anderen Kampfjets an die Ukraine zu liefern. Als Voraussetzung nannte er allerdings eine "Nato-Entscheidung" für einen solchen Schritt.

Unterdessen wurden in München erneut Forderungen nach strafrechtlichen Konsequenzen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin laut. Das Land ist erstmals seit mehr als 20 Jahren nicht eingeladen. Putin müsse für das Verbrechen der Aggression zur Verantwortung gezogen werden, "sonst wiederholt sich die Geschichte immer wieder", verlangte Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas am Freitag laut offizieller Übersetzung bei der Sicherheitskonferenz. Außenministerin Annalena Baerbock appellierte an die Verbündeten, ebenso wie Deutschland Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Gemeinsam müsse man jetzt dafür sorgen, dass die Ukraine sich verteidigen und Menschenleben retten könne, sagte sie in einem Interview des Bayerischen Rundfunks.

Update vom 18.02.2023, 9.15 Uhr: Putin trifft Lukaschenko - Verbündete beschwören enge Zusammenarbeit

Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko haben in Moskau über die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen gesprochen. Dabei unterstrich Lukaschenko nach russischen Agenturberichten die technologische Kooperation der zwei verbündeten, aber international isolierten Nachbarstaaten. Sie lasse die Sanktionen ins Leere laufen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängt worden sind, behauptete er.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Belta erläuterte Lukaschenko zudem seine Theorie, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nehmen könnte. Er halte einen Militärputsch für möglich, bei dem die ukrainische Armee einen Aufstand gegen ihren eigenen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj starten könnte. "Es könnte zu dem Punkt kommen, an dem das Militär nach Kiew kommt und den Politkern den Hals umdreht – auch Selenskyj", prophezeite Lukaschenko, wie unter anderem Focus-Online berichtet. Seiner Meinung nach hätten die Ukrainer den Krieg satt und würden sich nicht mehr für Selenskyjs Ziele opfern wollen.

Bei dem Treffen mit Putin in dessen Residenz Nowo-Ogarjowo sagte Lukaschenko außerdem, die Länder des Westens hätten Russland und Belarus nicht um ihr Potenzial in der Computertechnologie gebracht. Auch produziere Belarus jetzt schon etwa 1000 Bauteile für die zivilen russischen Flugzeuge MS-21 und Suchoi Superjet. Sein Land sei mit etwas russischer Hilfe auch in der Lage, Erdkampfflugzeuge herzustellen, sagte Lukaschenko. Solche Maschinen dienen der Unterstützung eigener Infanterie-Einheiten und können gegnerische Ziele am Boden angreifen.

Der für westliche Chip- und Computertechnik verhängte Lieferstopp trifft die russische Industrie, gerade auch die Rüstungsbranche. Der russischen Luftfahrtsbranche fehlen Ersatzteile für ihre Airbus- und Boeingflotten. Bei den Angriffen auf die ukrainische Armee hat Russland zudem viele seiner Erdkampfbomber Suchoi Su-24 verloren.

Putin sagte, Lukaschenko habe in Belarus das industrielle Erbe der Sowjetunion bewahrt. Darauf lasse sich eine neue Kooperation aufbauen. Lukaschenko stellt sein Land als Aufmarschgebiet für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verfügung. (red/dpa)

Update vom 17.02.2023, 12.30 Uhr: Russischer Diplomat: Abschuss westlicher Satelliten möglich

Könnte der Ukraine-Krieg bald auch im Weltraum stattfinden? Der Direktor der Abteilung für Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle des russischen Außenministeriums, Konstantin Woronzow, hält das unter bestimmten Umständen für möglich. Dies sagte er gegenüber der russishen Presseagentur TASS, wie unter anderem die Bild Zeitung am Freitag berichtete.

Laut Woronzow missbraucht der Westen zur Unterstützung der Ukraine zivile Satelliten für militärische Zwecke. "Wir sprechen davon, dass die USA und ihre Verbündeten Komponenten der zivilen Infrastruktur im Weltraum, einschließlich der kommerziellen Infrastruktur, für militärische Zwecke nutzen", so der Diplomat gegenüber TASS. Laut Woronzow müsse dies auf Grundlage des Weltraumvertrages von der internationalen Gemeinschaft verurteilt werden, da dieser eine rein friedliche Nutzung von Satelliten vorsieht. In diesem Zumanhang meint der hohe Regierungsbeamte, dass in einem solchen Fall die "quasi zivile Weltrauminfrastruktur ein legitimes Ziel für Vergeltungsmaßnahmen sein könnte".

Laut der Bild spielt der Diplomat damit auf die Nutzung des Systems "Starlink" des Tech-Unternehmers Elon Musk durch die Ukraine an. Seit Beginn des Krieges wird dieses nämlich unter anderem von der ukrainischen Armee zur Kommunikation verwendet. Kürzlich kündigte der südafrikanisch-amerikanische Milliardär jedoch an, die Unterstützung der Ukraine beenden, sollte Kiew das Satelliten-Netzwerk für Angriffe auf Russland nutzen. Insgesamt befinden sich derzeit knapp 3500 "Skylink"-Satelliten im Erdorbit, die unter anderem für schnelle Internetverbindungen genutzt werden.

Verfügt Moskau aber überhaupt die Möglichkeiten dazu, Satelliten im Weltraum abzuschießen? Matthias Wachter vom Bundesverband der Deutschen Industrie meint gegenüber der Bild: Ja, der Kreml kann ohne weiteres "Satelliten kinetisch und elektronisch angreifen, stören und ausschalten". Bewiesen habe das Land dies 2015, als es einen ausrangierten Spionage-Satelliten aus dem All geholt habe.

Der Militärexperte Maximilian Terhalle hält vergleichbare Aussagen jedoch für leere Drohungen. "Putin nutzt jedes Mittel, um die Ukraine zu schlagen. Dass die Satellitenkommunikation seit zwölf Monaten entscheidend für den Widerstand Kiews ist, spürt Putins Armee jeden Tag", meint er gegenüber der Bild.

Update vom 16.02.2023, 15.30 Uhr: Heusgen betont: Russland braucht eine "Deputinisierung"

Russland muss nach Auffassung von Sicherheitskonferenz-Chef Christoph Heusgen vor einer Wiederbelebung des deutsch-russischen Verhältnisses eine "Deputinisierung" durchführen. Der Begriff ist angelehnt an die De- oder Entnazifizierung durch die Allierten nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des NS-Regimes. "Ich benutze den Begriff Deputinisierung, weil dieses Land total auf Putin ausgerichtet ist", sagte der frühere UN-Botschafter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor der von ihm geleiteten Sicherheitskonferenz in München, die am Freitag (17. Februar 2023) beginnt. Kreml-Chef Wladimir Putin sei der Machthaber, der alle Entscheidungen treffe.

Eine entsprechende Formulierung wählte Heusgen in seinem jüngst veröffentlichten Buch "Führung und Verantwortung". Einen Neuanfang in den Beziehungen könne es demnach "nur mit einer anderen Regierung in Moskau geben, die auf dem Boden des internationalen Rechts handelt und bereit ist, zu Hause so etwas wie seinerzeit in Deutschland die 'Denazifizierung' durchzuführen".

Der russische Präsident betreibe systematisch Desinformation über seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Die Menschen sollen seine Erzählung glauben, dass es einen Angriff des Westens gibt und die Nazis Russland wieder überfallen", sagte der frühere außen- und sicherheitspolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) dem RND. Grundsätzlich hätten Deutsche und Russen über die Jahrhunderte hinweg gute Beziehungen zueinander unterhalten. "Darauf kann man aufbauen."

Das wichtigste sicherheitspolitische Politiker- und Expertentreffen weltweit findet vom 17. bis 19. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München statt. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Aus der Ukraine wird unter anderen Außenminister Dmytro Kuleba in München erwartet. Insgesamt werden mehr als 40 Staats- und Regierungschefs sowie 90 Minister dabei sein, unter ihnen neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der polnische Präsident Andrzej Duda.

