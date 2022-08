Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 37-jährige Mann gegen 4 Uhr mit seinem 6-jährigen Sohn in einem Kinderbuggy im Bereich der sogenannten Redford-Promenade im Gemeindegebiet von St. Johann zu Fuß unterwegs gewesen, teilte die Polizei Tirol mit. Nahe dem Hauptschulsteg bei der Kitzbühler Ache habe sich dann von hinten ein bislang unbekannter Täter angenähert, und dem Mann einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzt. Hierbei sackte das Opfer zu Boden und blieb bewusstlos liegen.

Das Opfer wurde – nach wie vor bewusstlos - gegen 05.20 Uhr von einem Passanten aufgefunden, der die Rettung verständigte. Im Rahmen der Hilfeleistung fragte der Mann nach seinem 6-jährigen geistig beeinträchtigten Kind, worauf, da es nicht am Tatort anwesend war, sofort eine Suchaktion unter Beteiligung der Feuerwehr St. Johann i.T., einer Polizei-Diensthundestreife und zahlreiche Polizeistreifen eingeleitet wurde.

Kinderleiche wird aus Fluss geborgen: Junge wohl selbstständig zum Fluss gelaufen

Gegen 6.20 Uhr konnte der Junge in einiger Entfernung in der Kitzbühler Ache tot aufgefunden werden. Vermutet wird, dass das Kind selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und unbeabsichtigt in die Kitzbühler Ache gestürzt sei. Es liege nahe, dass er abgetrieben ist. Etwa 600 Meter flussabwärts konnte der Junge nur noch tot geborgen werden. Derzeit gibt es keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Kindes angeordnet.

Warum der Junge zum Wasser gelaufen war, dürfte einen plausiblen Grund gehabt haben: „Er liebte Wasser. Die Eltern wollten eine Schwimmtherapie für ihn an­schieben“, sagten Freunde der Familie nach dem tragischen Vorfall gegenüber der Bild Zeitung. Diese Version bestätigte für das Blatt auch die örtliche LKA-Chefin Katja Tersch: "Der Bub war von Was­ser fasziniert, es zog ihn an­."

Der 6-Jährige litt laut der Bild am sogenannten Syngap-Syndrom. Eines der Symptome dieser geistigen und körperlichen Beeinträchtigung ist unter anderem Schlaflosigkeit. Dies ist die Erklärung dafür, warum der Vater mit seinem Sohn mitten in der Nacht zu einem Spaziergang aufgebrochen war.

"Das kennt man hier nicht": Umfeld schockiert von Verbrechen

Sowohl im Umfeld der Familie als auch in der Ortschaft St. Johann zeigt man sich schockiert über den tragischen Vorfall. Gegenüber der Bild zeigten sich Freunde der Familie ungläubig über den brutalen Tathergang: "Diese Skrupellosigkeit, ei­nem Vater mit Kinderwagen die Flasche über den Kopf zu ziehen, das kennt man hier in der Region nicht." Nach Angaben von Freunden hatte sich der Vater erst kürzlich eine Wohnung in dem idyllischen Alpenort genommen. Sein 6-jähriger Sohn sollte dort nämlich eingeschult werden.

Im Rahmen der Tatortarbeit konnten das Mobiltelefon sowie die Geldtasche in unmittelbarer Tatortnähe gefunden werden. Die Beamten vermuten, dass der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen habe. Der Vater des Kindes wurde durch den Überfall unbestimmten Grades verletzt und befindet sich derzeit im BKH St. Johann in stationärer Behandlung. Bei den Opfern handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen (Vater) und einen österreichischen Staatsangehörigen (Sohn), aus dem Bezirk Kitzbühel.