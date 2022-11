Update vom 16.11.2022, 7 Uhr: Wohl ukrainische Rakete - Westliche Schuldzuweisung an Moskau

Nach dem tödlichen Raketentreffer im Osten Polens gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Das teilte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs von Nato- und G7-Staaten auf Bali mit. Er soll demnach von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben. Das System sowjetischer Bauart ist wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr.

Von mehreren Seiten hieß es nach dem Treffen, Moskau trage mit seinem Beschuss der Ukraine die Verantwortung für den Vorfall in Polen. Dies gelte selbst dann, wenn es sich tatsächlich um eine ukrainische Abwehrrakete gehandelt haben sollte. Die Nato will noch am Vormittag zu dem Raketeneinschlag in dem polnischen Grenzdorf tagen.

Biden hatte nach dem Krisentreffen öffentlich erklärt, die in Polen nahe der ukrainischen Grenze eingeschlagene Rakete sei wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden. "Ich werde sicherstellen, dass wir ganz genau herausfinden, was passiert ist", ergänzte er.

Die russische Regierung bestritt, Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen zu haben und sprach von einer gezielten Provokation. Kiew forderte indes eine "prinzipienfeste" Reaktion des Westens und eine Flugverbotszone.

Update vom 16.11.2022, 6 Uhr: Rätselraten um Raketeneinschlag - Kiew fordert scharfe Reaktion

Die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Der Einschlag in dem Dorf Przewodow habe sich am Dienstag um 15.40 Uhr ereignet, dabei seien zwei polnische Staatsbürger getötet worden, teilte das Außenministerium am frühen Mittwochmorgen mit. Mit der Herkunft der Rakete ist allerdings noch nicht geklärt, welches Land sie eingesetzt hat. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion.

Seit dem Abend stehen Vertreter Polens in engem Kontakt mit den westlichen Verbündeten. Von den Nato-Partnern kommen bislang verhaltene Reaktionen zu dem Vorfall. Die in Polen eingeschlagene Rakete ist nach Angaben von US-Präsident Joe Biden wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden, sagte Biden am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf der indonesischen Insel Bali. Der US-Präsident betonte aber, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. In diesem Sinne äußerte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz. "Es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörung dort angerichtet werden konnte", so der SPD-Politiker.

Am Mittwoch sollen sämtliche wichtige Gremien zu dem Fall beraten. Bereits in der Nacht hatten sich die Vertreter der G7-Staaten am Rande des G20-Gipfels auf Bali zu einem Krisentreffen zusammengefunden, Beratungen der Nato sollen am Mittwoch folgen. Bereits im Vorfeld haben die westlichen Verbündeten Polen ihre Unterstützung zugesichert. Warschau bestellte als erste Reaktion den russischen Botschafter ein und versetzte Teile der Armee in Alarmbereitschaft.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat indes eine harte und "prinzipienfeste" Reaktion auf den Raketeneinschlag in Polen mit zwei Toten gefordert. Das habe er bei einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken deutlich gemacht, teilte Kuleba am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach verurteilte er "Russlands Raketenterror". Außerdem forderte Kiew eine Flugverbotszone über ukrainischem Gebiet.

Update vom 15.11.2022, 21.20 Uhr: Polnische Feuerwehr bestätigt Tote

Im polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine sind bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Update vom 15.11.2022, 21.20 Uhr: Moskau wirft Polen "gezielte Provokation" vor

Das russische Militär hat Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf nahe der Grenze zur Ukraine als "gezielte Provokation" zurückgewiesen. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Die russische Armee hatte am Dienstag nach Kiewer Angaben die Ukraine mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern beschossen. In Polen meldete der private Radiosender Zet, dass zwei fehlgeleitete Geschosse in dem Dorf Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine eingeschlagen seien. Die polnische Regierung kam in Warschau zu einer Krisensitzung zusammen.

Originalmeldung vom 15.11.2022, 20.39 Uhr

Aufgrund eines akuten Notfalls berief Polen seinen Sicherheitsrat ein. Berichten zufolge haben zwei russische Raketen polnische Gebiete getroffen. Es soll Tote gegeben haben.

Die Information, dass russische Raketen in Polen eingeschlagen seien, berichtete ein polnischer Radiosender sowie die US-Nachrichtenagentur AP. Ihre Informationen sollen sie von einem Beamten der US-Geheimdienste erhalten haben. Zwei Menschen seien laut dem Beamten getötet worden. Von offiziellen Stellen gibt es noch keine Bestätigung.

Russische Raketen beschießen Polen: Sollten die Ukraine treffen

Das US-Verteidigungsministerium prüft Berichte über den angeblichen Einschlag. Die Presseberichte seien dem Pentagon bekannt, sagte ein Sprecher am Dienstag (15. November 2022) in Washington. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 20.30 Uhr) habe das Ministerium aber keine Informationen, die diese Berichte bestätigen könnten. "Wenn wir ein Update zur Verfügung stellen können, werden wir dies tun", sagte der Sprecher weiter.

Der private polnische Radiosender Zet hatte zuvor berichtet, zwei verirrte Raketen seien am Dienstag in einem polnischen Dorf nahe der Grenze eingeschlagen. Nach unbestätigten Angaben seien zwei Menschen getötet worden. Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen, ein Nachbarland der Ukraine, ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes einberufen. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP am Dienstag in Warschau. Offizielle Angaben zu der Krise wurden zunächst nicht gemacht, Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss auf das Nachbarland Ukraine vom Dienstag nahe.

Informationen noch nicht verifiziert: Regierungssprecher warnt

Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten. Alle Informationen aus dem Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung der polnischen Regierung sollten später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, kündigte er laut PAP an.

Im Ort Przewodów in der Woidschaft Lublin hat es ersten Informationen zufolge die Explosion gegeben. Russland hatte an diesem Dienstag (15. Novmeber 2022) die Ukraine mit einem immensen Raketenbeschuss angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von rund 100 Raketen, die in zahlreichen Städten der Ukraine eingeschlagen waren.