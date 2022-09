Die "Blackout Challenge" ist wohl derzeit einer der gefährlichsten Internet-Trends. Jugendliche würgen sich selbst dabei für ein kurzes Video - und das bis zur Bewusstlosigkeit. Nun endete die Mutprobe für einen Teenager tödlich.

Der 14-Jährige aus dem schottischen Cumbernauld wurde Ende August von seiner Mutter in seinem Zimmer gefunden. Da zeigte er schon keine Lebenszeichen mehr. Er hatte sich für die sogenannte Blackout-Challenge vor laufender Kamera die Luft abgeschnürt. Darüber berichtete unter anderem der Nachrichtensender ntv am Donnerstag unter Berufung auf örtliche Medien. Der junge Mann hatte sich durch den Sauerstoffmangel schwere Gehirnverletzungen zugezogen, denen er schließlich erlag.

Würgen bis zur Bewusstlosigkeit - gefährliche Internet-Trends bei Jugendlichen beliebt

Wie ntv berichtet, hatte sich die Mutter des toten Jugendlichen dazu entschieden, mit dem Fall vor die Medien zu treten. Die 30-Jährige will andere Eltern auf die Gefahren solcher Mutproben aufmerksam machen - vor allem auf dem Kurzvideo-Portal Tiktok sind solche Challenges sehr populär. "Leon und seine Freunde dachten wahrscheinlich, es sei ein Witz", so die Mutter gegenüber dem Daily Record. Ihr Sohn sei in einem gemeinsamen Facetime-Chat zuerst mit der Challenge dran gewesen, schilderte die Frau den tragischen Vorfall.

Der Tod des schottischen Teenagers weckt schmerzhafte Erinnerungen an den Fall Archie. Der zwölfjährige Brite hatte im April mutmaßlich ebenfalls an der Challenge teilgenommen und lag seitdem im Koma. Nach einem langen Rechtsstreit, der bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg führte, mussten die lebenserhaltenden Apparate Anfang August abgestellt werden. Der Fall löste weltweit Bestürzung aus.

Schon lange steht beispielsweise Tiktok in der Kritik, diese und weitere lebensgefährliche Mutproben zu befördern. Unter anderem soll der Algorithmus des Netzwerks vergleichbare Videos auch gefährdeten Personen vorschlagen. Die Plattform ist ab 13 Jahren zugelassen und spricht damit auch ein sehr junges Publikum an. Über tatsächliche Todeszahlen wegen sogenannter Challenges ist wenig bekannt, auch für Deutschland gibt es keine verlässlichen Angaben.