Update vom 02.03.2023, 14 Uhr: Haft für Vater nach Ertrinkungstod eines Sechsjährigen

Der Vater eines sechsjährigen Kindes, das vor einem halben Jahr in Österreich ertrunken ist, muss wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Das habe das Landgericht Innsbruck am Donnerstag entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Der Mann ist demnach dringend verdächtig, am 28.8.2022 den Buben vorsätzlich getötet und einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben", so die Anklagebehörde. Der 38-jährige Vater des geistig beeinträchtigten Kindes ist laut Behörden nicht geständig und bleibt bei seiner Darstellung.

"Mein Mandant weist die Behauptung der Polizei, er habe seinen Sohn in die hochwasserführende Kitzbüheler Ache geworfen, um ihn von seinem Leiden zu erlösen, entschieden und als völlig absurd zurück", teilte der Anwalt des Verdächtigen mit. Gerade in der Zeit vor dem Vorfall hätten sich der Zustand des Jungen sowie die Betreuungssituation gebessert.

Nach der früheren Tatversion war der 38-Jährige bei einem Spaziergang von einem Unbekannten mit einer Flasche niedergeschlagen und im bewusstlosen Zustand beraubt worden. Danach soll das Kind aus dem Kinderwagen gestiegen und in die Ache gestürzt sein.

Zu den Indizien, die eine Wende bei dem Fall einläuteten, zählt laut Nachrichtenagentur APA die Flasche, mit der der Vater angeblich niedergeschlagen wurde. Diese Flasche soll er selbst im Kinderwagen mitgeführt haben. Auch seien die Verletzungen nicht mit der Tat in Einklang zu bringen gewesen. Diese und weitere Indizien will die Staatsanwaltschaft nicht kommentieren.

Update vom 01.03.2023, 10.15 Uhr: Vater nach Ertrinkungstod unter Mordverdacht

Sechs Monate nach dem Ertrinkungstod eines Sechsjährigen in Österreich steht sein Vater unter dringendem Mordverdacht. "Mehrere Indizien haben sich inzwischen zu einem Bild gefügt, das den dringenden Tatverdacht erhärtet", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Innsbruck am Mittwoch. Der 38-jährige Vater sei nicht geständig und bleibe bei seiner Darstellung. Das Gericht muss nun bis Donnerstagabend über die Verhängung einer Untersuchungshaft entscheiden.

Der Sechsjährige war Ende August vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Nach der bisherigen Version war der Vater des geistig beeinträchtigten Kindes bei einem nächtlichen Spaziergang von einem Unbekannten mit einer Flasche niedergeschlagen und im bewusstlosen Zustand beraubt worden. Danach soll das Kind aus dem Kinderwagen gestiegen und in die Ache gestürzt sein.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur APA soll der Vater die Flasche, mit der er angeblich niedergeschlagen wurde, selbst im Kinderwagen mitgeführt haben. Auch seien die Verletzungen nicht mit der Tat in Einklang zu bringen gewesen. Diese und weitere Indizien wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht kommentieren.

Sein Verteidiger konnte die Festnahme seines Mandanten nicht nachvollziehen. "Die Polizei wirft ihm scheinbar vor, er habe seinen Sohn von seiner Krankheit erlösen wollen. Mein Mandant ist schockiert über diesen Vorwurf und bestreitet ihn vehement", meinte der Anwalt zur Tiroler Tageszeitung.

Update vom 01.09.2022: Nach Tod ihres kleinen Sohnes in Tirol - Eltern vermissen Kind "unglaublich"

Sechsjähriger stirbt nach Raubüberfall in Tirol: Ein 37-jähriger Mann war am Sonntag (28. August 2022) gegen 4 Uhr mit seinem sechsjährigen Sohn in einem Kinderbuggy im Gemeindegebiet von St. Johann zu Fuß unterwegs gewesen, hatte die Polizei Tirol mitgeteilt. Nahe dem Hauptschulsteg bei der Kitzbühler Ache habe sich dann von hinten ein bislang unbekannter Täter angenähert, und dem Mann einen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzt. Dieser blieb bewusstlos liegen.

Das Opfer wurde gegen 5.20 Uhr von einem Passanten aufgefunden, der die Rettung verständigte. Im Rahmen der Hilfeleistung fragte der Mann nach seinem sechsjährigen geistig beeinträchtigten Kind, das tot in einem Fluss gefunden wurde. Jetzt haben sich die Eltern öffentlich zu Wort gemeldet - mit einem berührenden Statement.

"Ganz herzlichen Dank für eure Anteilnahme!", schreiben die Eltern des toten Sechsjährigen am Mittwochabend (31. August 2022) bei Facebook. "Wir sind unendlich traurig, am Boden zerstört und fassungslos", heißt es weiter. Auf einem Bild ist die Traueranzeige für den nach der Tat ertrunkenen Sohn, der unter dem Syngap-Syndrom litt, zu sehen.

Neben einem langen Text sind auch fröhliche Fotos aus dem Leben des kleinen Jungen zu sehen - dazu eine Bitte, statt Blumen oder Kränze zur Beerdigung für schwer kranke Kinder zu spenden. "Schnuffi, du fehlst uns soooooo unglaublich!", schreiben seine Eltern mit mehreren Dutzend weinender Emojis.

Außerdem rufen die Eltern nochmals zur Unterstützung für die Aufklärung des Falls auf. Sie "brauchen BITTE nochmals eure Hilfe" heißt es. "Falls einer von euch noch irgendwelche Hinweise auf den Angreifer hat, bitte meldet euch beim Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/703333."

Erstmeldung vom 31.08.2022: Kinderleiche wird aus Fluss geborgen

Gegen 6.20 Uhr konnte der Junge in einiger Entfernung in der Kitzbühler Ache tot aufgefunden werden. Vermutet wird, dass das Kind selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und unbeabsichtigt in die Kitzbühler Ache gestürzt sei. Es liege nahe, dass er abgetrieben ist. Etwa 600 Meter flussabwärts konnte der Junge nur noch tot geborgen werden. Derzeit gibt es keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Kindes angeordnet.

Warum der Junge zum Wasser gelaufen war, dürfte einen plausiblen Grund gehabt haben: "Er liebte Wasser. Die Eltern wollten eine Schwimmtherapie für ihn an­schieben", sagten Freunde der Familie nach dem tragischen Vorfall gegenüber der Bild Zeitung. Diese Version bestätigte für das Blatt auch die örtliche LKA-Chefin Katja Tersch: "Der Bub war von Was­ser fasziniert, es zog ihn an­."

Der Sechsjährige litt laut der Bild am sogenannten Syngap-Syndrom. Eines der Symptome dieser geistigen und körperlichen Beeinträchtigung ist unter anderem Schlaflosigkeit. Dies ist die Erklärung dafür, warum der Vater mit seinem Sohn mitten in der Nacht zu einem Spaziergang aufgebrochen war.

"Das kennt man hier nicht": Umfeld schockiert von Verbrechen

Sowohl im Umfeld der Familie als auch in der Ortschaft St. Johann zeigt man sich schockiert über den tragischen Vorfall. Gegenüber der Bild zeigten sich Freunde der Familie ungläubig über den brutalen Tathergang: "Diese Skrupellosigkeit, ei­nem Vater mit Kinderwagen die Flasche über den Kopf zu ziehen, das kennt man hier in der Region nicht." Nach Angaben von Freunden hatte sich der Vater erst kürzlich eine Wohnung in dem idyllischen Alpenort genommen. Sein sechsjähriger Sohn sollte dort nämlich eingeschult werden.

Im Rahmen der Tatortarbeit konnten das Mobiltelefon sowie die Geldtasche in unmittelbarer Tatortnähe gefunden werden. Die Beamten vermuten, dass der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen habe. Der Vater des Kindes wurde durch den Überfall unbestimmten Grades verletzt und befindet sich derzeit im BKH St. Johann in stationärer Behandlung. Bei den Opfern handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen (Vater) und einen österreichischen Staatsangehörigen (Sohn), aus dem Bezirk Kitzbühel.

red/dpa