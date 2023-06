Stockholm aktualisiert vor 1 Stunde

Tragisches Ende

Kind (7) fällt von Fähre in Ostsee, Mutter springt hinterher - beide gestorben

Dramatische Stunden in der Ostsee: Ein siebenjähriges Kind fällt von einer Fähre zwischen Schweden und Polen ins Wasser - die Mutter springt hinterher. An der Suche beteiligen sich sogar Kräfte der Nato. Am frühen Abend werden die beiden gefunden. Doch der Vorfall nimmt ein tragisches Ende.