Stockholm vor 41 Minuten

Suche endet glücklich

Kind (7) fällt von Fähre in Ostsee - Mutter springt hinterher

Dramatische Stunden in der Ostsee: Ein siebenjähriges Kind fällt von einer Fähre zwischen Schweden und Polen ins Wasser - die Mutter springt hinterher. An der Suche beteiligen sich sogar Kräfte der Nato. Am frühen Abend werden die beiden gefunden.