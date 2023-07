Kroatiens Tourismus-Hotspot vor Problem - Quallenplage an beliebtem Urlaubsstrand: Am Strand einer beliebten kroatischen Küstenstadt musste die rote Flagge gehisst werden. Die Plage bestimmter Meeresbewohner hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nun warnen die Verantwortlichen.

Rote Fahne am Strand von Tourismus-Hotspot: Video erklärt die Hintergründe

Die kroatische Hafenstadt Dubrovnik ist mit ihrer Küste und den historisch bedeutsamen Gebäuden bei Mittelmeer-Urlaubern sehr beliebt. Trotz deutlich gestiegener Preise pilgern viele Touristen in die Stadt. Doch jetzt werden Kroatien-Urlauber vor ein neues Problem gestellt. Aufgrund der hohen Quallenkonzentration am Strand von Danče wurde die rote Flagge gehisst, berichtete Ippen Media. Demnach mussten laut dem Roten Kreuz an nur einem Vormittag acht Personen behandelt werden. Wo man in Dubrovnik noch unbesorgt baden kann, erfahrt ihr im Video.

Rote Fahne am Strand in Kroatien: Mehrere Touristen von Meerestieren verletzt Collage inFranken.de: Morgan/Unsplash.com ; Marijn Hubert auf Pixabay

Die rote Flagge solle vor allem der Vorwarnung dienen, meldeten mehrere Medien. Ausgerechnet während der Hitzewelle in Europa müssen zahlreiche Menschen beim Gang ins erfrischende Nass also unbedingt aufpassen. Experten erwarten in diesem Jahr die bisher höchste Quallenkonzentration an der Westseite von Istrien. Einige dieser Tiere sind zwar harmlos, andere wiederum können gefährlich werden.

Welche Gefahr von den Quallen ausgeht und was ihr bei Kontakt mit den Meeresbewohnern tun könnt, erfahrt ihr im Video von Ippen Media, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: Morgan/Unsplash.com ; Marijn Hubert auf Pixabay