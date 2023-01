In einem Madrider Hotel wurden die Bewerberinnen am Rande der Recruiting-Veranstaltung in ein Hinterzimmer gebeten. Dort mussten sie sich teilweise bis auf die Unterwäsche ausziehen und wurden von allen Seiten gemustert. Danach sollen teilweise Kommentare gefolgt sein, die tief unter die Gürtellinie gingen. Mit dem Auswahlverfahren für Flugbegleiterinnen hat Kuwait Airways in Spanien für Empörung gesorgt. Dahinter steht außerdem die Personalagentur Meccti, die Verträge mit vielen weiteren großen Fluggesellschaften hat.

Drei Bewerberinnen hatten sich beim spanischen Magazin elDiaro gemeldet und haben ihre Erfahrungen mit der anstößigen "Musterung" geschildert. Auch Nachrichten der Personaler gaben die Frauen an das Medium weiter - mit unter andrem rassistischen Auslassungen gegenüber den Kandidatinnen. Dabei ging es hauptsächlich um ein Gruppen-Vorstellungsgespräch im Madrider Hotel Meliá Barajas, das wohl eher an eine Fleischbeschau oder einen Pferdemarkt erinnerte.

Wegen "Achterbahnkörper" und dunkler Haut abgelehnt - Airline zeigt sich verwundert über Vorwürfe

Zunächst mussten die Bewerberinnen ihre Unterlagen einsenden und wurden dann zu einem "Event" in dem 4-Stern-Hotel eingeladen. Dort folgte zunächst ein Englisch-Test. Doch auch wenn man diesen bestanden hatte, kam man nicht automatisch in die nächste Runde. Wie elDiario berichtet, wurden schon da erste Anwärterinnen auf den Job nach äußeren Kriterien ausgesiebt.

"Einem Mädchen, das eine gute Englischprüfung abgelegt hatte, wurde gesagt, dass sie zu viel wiege, dass sie die Prüfung zwar bestanden habe, aber dass sie nicht arbeiten könne, wenn sie nicht zwei oder drei Kilo abnehme. Einer anderen sagte sie, wenn sie bis Januar sechs Kilo abnehme, sei sie dabei", erläuterte die 23-jährige Bianca (Name von der Zeitung geändert). Auch sollen Pickel oder ein "Service-unfreundliches" Gesicht ein Ausschlusskriterium gewesen sein. Mariana berichtete der Zeitung wiederum: "Ein Mädchen, das sieben Sprachen sprach, wurde disqualifiziert, weil sie eine Mini-Narbe an der Augenbraue hatte, und er sagte ihr, dass ihn ihre sieben Sprachen nicht interessierten, dass sie keine Leute mit Narben nähmen."

Die zweite Runde wurde dann aber richtig unangenehm für die Bewerberinnen. Sie wurden in ein Hinterzimmer gebeten, wo sie auf Narben, Tattoos oder Muttermale untersucht werden sollten. Vor einer Personalerin mussten die jungen Frauen dann ihre Röcke hoch und ihre Oberteile ausziehen. "Sie starrte mich von vorne und von hinten an. Sie machte sich Notizen in einem Notizbuch, während sie um meinen Körper herumging, und ich war in meinem BH, meinem Rock und meinen Strümpfen. Man fühlt sich wie ein Zootier", erinnert sich Mariana, die dann aber wegen ihres kurvigen "Achterbahnkörpers" abgelehnt wurde.

"Wie ein Zootier" - Unangenehmes Auswahlverfahren für Flugbegleiterinnen

Maria - eine Spanierin mit afrikanischen Wurzeln - hatte mehr "Glück" und bestand die Tortur. Der Hammer kam aber einige Tage später in Form einer WhatsApp-Nachricht, die elDiario vorliegt. "Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Kuwait Airways kein dunkelhäutiges Kabinenpersonal einstellen wird", hieß es darin. "Ich fühlte mich verunglimpft, diskriminiert, wie eine Ware, das hat mich sehr betroffen gemacht", so die junge Frau gegenüber der spanischen Zeitung.

Laut elDiario ist der Hintergrund der Personalagentur Meccti sehr undurchsichtig, insgesamt fällt sie dem Blatt zufolge aber regelmäßig durch grenzwertige Aktionen auf. Kuwait Airlines selbst zeigten sich wiederum verwundert über die Vorwürfe. "Kuwait Airways nutzt seit fünf Jahren dieselbe Drittagentur für die Vermittlung von Kabinenpersonal, die 90 Prozent der Fluggesellschaften der Region genutzt haben. Es wurde noch nie eine so schwerwiegende Anschuldigung gegen sie erhoben", ließ die Fluggesellschaft verlauten.