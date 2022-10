Update vom 31.10.2022, 9 Uhr: McFit-Gründer Schaller hinterließ wohl "Geheimplan"

McFit-Gründer Rainer Schaller gilt offiziell seit Samstag, dem 22. 10.2022 als vermisst. Hoffnung, den 53-Jährigen und seine Familie lebend zu finden, gibt es jedoch kaum. Neben der Trauer rückt deshalb nun die Frage in den Vordergrund, wie es mit McFit und seinen Angestellten weitergeht.

Laut Bild soll Schaller für den Fall der Fälle vorgesorgt haben. Demnach existiert ein "Geheimplan", in dem der Schlüsselfelder Unternehmer die Zukunft seines Fitness-Imperiums geregelt haben soll. Dabei handelte es sich um „eine Art Notfallplan, den er zuletzt vor jeder längeren Reise hinterließ, der dann in Kraft treten sollte, falls ihm etwas zustoßen sollte", sagte eine Schaller-Bekannte gegenüber der Bild.

Auch wenn der Inhalt des Schreibens nicht bekannt ist, wird es darin wohl auch um die Nachfolge an der Unternehmensspitze gehen. Denn Schaller hatte wohl gleich vier mit Vollmachten ausgestattete Prokuristen. Erbe sei aber wohl der Vater von Rainer Schaller, Dieter Schaller, der mit über 80 Jahre aber wohl nicht die Unternehmensführung übernehmen wird.

Update vom 28.10.2022, 11.40 Uhr: Tochter von Schaller-Pilot: "Komplett surreal"

Die Maschine, mit der McFit-Gründer Rainer Schaller abstürzte, wurde vom Schweizer Piloten Rolf Lips (66) gesteuert. Dessen Tochter äußerte sich nun zu dem Unglück. Gegenüber der Bildzeitung sagte sie, es sei "komplett surreal". Ihr Vater sei ein guter Pilot gewesen und sei "nie Risiken eingegangen". Nicht nur seine Tochter, auch andere waren von der Kompetenz des Schweizers überzeut. Er galt als herausragender Pilot. Laut Bild war er beim Walliser Fliegerverein Aero Club Ansprechpartner der Motorflug-Sektion. Er war auch Flugausbilder und Experte bei Prüfungen für Piloten und Ausbilder beim Bundesamt für Zivilluftfahrt.

Lips war im Besitz aller Lizenzen und Gesundheitschecks. die italienische "Paggio P.180 Avanti" flog er regelmäßig. Rainer Schaller hatte das Flugzeug 2019 gekauft und den Piloten Rolf Lips von der Charter-Fluglinie mit übernommen. Mit der Maschine war der Pilot also bestens vertraut.

Bislang wurden immer noch nicht alle Vermissten gefunden, nur die Leiche eines Mannes und eines Kindes - sie sind noch nicht identifiziert.

Update vom 27.10.2022, 9.50 Uhr: Absturz bleibt rätselhaft - Flugroute wirft Fragen auf

Knapp eine Woche nach dem Absturz des Kleinflugzeugs, in dem McFit-Gründer Rainer Schaller saß, sind immer noch viele Fragen offen. Das Privatflugzeug verschwand auf dem Weg von Mexiko nach Costa Rica vom Radar. Einen Tag später, am Samstag (22. Oktober 2022) wurden die ersten Trümmerteile der Maschine sowie zwei Leichen entdeckt.

An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend insgesamt sechs Menschen der McFit-Gründer Schaller, seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Doch nach wie vor bleibt der Absturz rätselhaft. Das Unglück wirft Fragen auf. Noch immer ist nichts über die Ursache des Absturzes bekannt. Ebenso unklar ist es, warum es keinen Notruf gab.

Auch die Route des Kleinflugzeuges, das vor dem Unglück etwa drei Monate lang auf dem Boden gestanden haben soll, sei ungewöhnlich, wie ein Luftfahrtexperte gegenüber Focus Online erklärt. Das Flugzeug des Baujahres 2009 startete offenbar am Donnerstagmorgen von Kalifornien aus, ehe es rund drei Stunden später in Texas zwischenlandete. Nach etwa einer Stunde Pause hob der Flieger dann in Richtung Mexiko ab. Gegen 16 Uhr landete er in Vera Cruz und blieb über Nacht in Mexiko.

Am Freitagmittag ging es dann weiter. Allerdings landete das Privatflugzeug, das einem Mann aus Berlin gehört haben soll, der in die Schweiz ausgewandert ist, nur rund 50 Minuten später erneut in Mexiko. Der Experte, den Focus Online zu dem Fall befragt hat, kann sich diesen Zwischenstopp nicht erklären. Zweieinhalb Stunden später ging es schließlich in Richtung Costa Rica. Weitere zweieinhalb Stunden später verschwand die Maschine vom Radar - kurz vor der Landung auf dem Flughafen von Limón.

Wie der Luftfahrtexperte Focus Online analysiert, wies das letzte Streckenstück eine Besonderheit auf. Die Maschine machte wohl einen "Schlenker über Chiapas", der für den Experten nicht nachvollziehbar sei. "Das ist ein Umweg", wird er zitiert. Der Pilot der Maschine soll der 66 Jahre alte Pilot des Besitzers des Flugzeuges gewesen sein. Dem Experten zufolge sei es höchst ungewöhnlich, dass ein 66-jähriger Pilot allein im Cockpit saß. Warum es keinen Co-Piloten auf dem Flug gab, ist noch unklar.

Eine mögliche Erklärung für den Absturz des Privatjets könnte ein Druckabfall in der Kabine gewesen sein. In der Folge könnten die Insassen das Bewusstsein verloren haben - so die Meinung des Experten, dessen Name im Bericht von Focus Online nicht genannt wird.

Update vom 26.10.2022, 6.50 Uhr: Vitali Klitschko drückt seine Anteilnahme aus

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko (51), bekundete seine Trauer und Anteilnahme nach dem Flugzeugabsturz von McFit-Grüner Rainer Schaller und seiner Familie.

Gegenüber Bild erzählte er von den Hintergründen ihrer Beziehung: "Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, sind enge Freunde geworden und haben viel Zeit miteinander verbracht. Erst Anfang Oktober hat Rainer uns in Kiew besucht. Er plante, das größte Sportstudio der Welt aufzubauen, um die Ukraine gerade in diesen schweren Zeiten zu unterstützen." Weiter sagte Klitschko: "Ein wahnsinnig toller Mensch! Es ist eine unfassbare Tragödie." (mem)

Update vom 25.10.2022, 7.10 Uhr: 60 Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren

Nach dem Absturz des Privatflugzeugs des deutschen Unternehmers Rainer Schaller vor der Küste von Costa Rica haben die Einsatzkräfte ihre Suche ausgeweitet. In Absprache mit den Behörden des Nachbarlandes sei aus der Luft auch in den panamaischen Gewässern nach Wrackteilen gesucht worden, sagte der Direktor der costa-ricanischen Küstenwache, Martín Arias, am Montag (24. Oktober 2022). Zunächst seien allerdings auch dort keine weiteren Trümmerteile gefunden worden. Die Suchaktion mit rund 60 Einsatzkräften werde aber so lange wie nötig fortgesetzt. Rainer Schaller wurde 1969 in Bamberg geboren und gründete 1997 sein erstes Fitnessstudio in Würzburg.

An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend insgesamt sechs Menschen der McFit-Gründer Schaller, seine Partnerin, die beiden Kinder, ein weiterer Deutscher und der Schweizer Pilot. Am Wochenende waren die Leichen eines Mannes und eines Kindes sowie Trümmerteile und Gepäckstücke im Meer gefunden worden. Bei der Suche würden auch die Meeresströmungen berücksichtigt, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres. Die Witterungsverhältnisse seien am Montag für die Suchmannschaften besser gewesen als in den Tagen zuvor.

Die Maschine kam aus Mexiko und war nahe der Karibikküste von Costa Rica ins Meer gestürzt. Die Ursache des Absturzes blieben zunächst unklar. Das Privatflugzeug verfügte weder über einen Flugschreiber noch über ein Gerät zur Aufzeichnung der Kommunikation. Wegen der geringen Größe des Flugzeugs waren sie nach Angaben der costa-ricanischen Behörden auch nicht vorgeschrieben.

Update vom 24.10.2022, 21.15 Uhr: Behörden veröffentlichen Einzelheiten - Maschine hatte keine Black Box

Was geschah an Bord des Geschäftsreiseflugzeugs vom Typ Piaggio P.180 Avanti? Die Maschine war mit der Familie, einem weiteren deutschen Passagier und dem Piloten aus der Schweiz in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich das Flugzeug über dem Meer dem Flughafen von Limón an der Karibikküste näherte, teilte das mexikanische Sicherheitsministerium mit.

"Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen (ca. 40 km) vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden", sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. Zu keinem Zeitpunkt habe der Pilot im Kontakt mit den Fluglotsen von Schwierigkeiten berichtet - warum die Maschine abstürzte? Völlig unklar.

Von der RSG Group, deren Gründer und Geschäftsführer Schaller ist, hieß es am Montag: "Da die Situation aktuell vor Ort noch untersucht wird, können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern und bitten um Ihr Verständnis." Auch aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Botschaft in San José stehe zur Aufklärung des Sachverhalts mit den örtlichen Behörden in Kontakt. Am Montag gingen die Sucharbeiten vor der Karibikküste weiter, Teile des Flugzeugrumpfes, Reisetaschen und Rucksäcke wurden schon im Meer gefunden.

Medienberichten zufolge verfügte das abgestürzte Privatflugzeug des deutschen Unternehmers weder über einen Flugschreiber noch über ein Gerät zur Aufzeichnung der Kommunikation. Das habe die Betreiber-Firma der Maschine mitgeteilt, berichtete der costa-ricanische Fernsehsender Teletica am Montag unter Berufung auf den Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. Wegen der geringen Größe des Flugzeugs sei dies auch nicht vorgeschrieben gewesen. Es sei nun wichtig, den Rumpf der Maschine zu finden, um die Untersuchungen zur Absturzursache voranzutreiben, sagte Naranjo.

Update vom 24.10.2022, 6.32 Uhr: Traumreise mit tragischem Ausgang - Kinder haben die Pinguine nicht mehr sehen können

Berichten der Bild zufolge war der Schlüsselfelder Unternehmer Rainer Schaller mit seiner Familie auf dem Weg zu einer Traumreise. Er habe sich fünf ganze Wochen freigenommen, um zu reisen. Ein Bekannter der Familie sagte deren Angaben zufolge, dass die Familie unter anderem nach Feuerland reisen wollte, um Königspinguine zu sehen.

Freitag um 23.23 Uhr deutscher Zeit sei die Maschine in Palenque (Mexiko) abgehoben, über Guatemala, El Salvador und Nicaragua Richtung Costa Rica geflogen. Ziel war die Hafenstadt Puerto Limón. Anschließend habe der Flug unter anderem nach Brasilien führen sollen. Bis zum Ende der Herbstferien habe die Familie wieder zu Hause sein wollen, damit Tochter Finja wieder in die Schule gehen konnte.

Nach dem Unglück herrscht in Schlüsselfeld, der Heimatstadt von Rainer Schaller, Fassungslosigkeit. "Er war eine herausragende Persönlichkeit", erklärt der Bürgermeister.

Update vom 23.10.2022, 11.15 Uhr: Unternehmenssprecherin: Schaller war an Bord der vermissten Maschine

Es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass sich der Schlüsselfelder Unternehmer Rainer Schaller an Bord der in Costa Rica verschollenen Maschine befunden hat. Eine Sprecherin von Schallers Unternehmens-Gruppe RSG bestätigte gegenüber der "Bild am Sonntag", dass sich Schaller, seine Lebensgefährtin, die zwei Kinder des Paares, ein Mitarbeiter Schallers und ein Pilot an Bord befunden hätten.

„Mehr wissen wir im Moment auch nicht“, zitiert die Bild die Sprecherin. Laut dem Bericht habe ein Bekannter Schallers erklärt, dass sich die Familie derzeit auf einer Weltreise befinde. Um 1.45 Uhr soll Rainer Schaller demnach letztmals bei WhatsApp online gewesen sein.

Mutmaßlich stürzte die vermisste Maschine ins Meer. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Das Flugzeug habe angeblich kein SOS oder Notrufsignal abgesetzt.

Update vom 22.10.2022, 22.10 Uhr: Flugzeug-Überreste und Leichen gefunden - Reisende waren mit Rainer Schaller unterwegs

Die Suchmannschaften haben nach dem Absturz eines Privatflugzeugs mit fünf deutschen Passagieren vor der Küste von Costa Rica zwei Tote entdeckt. Die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes seien im Meer gefunden worden, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, am Samstag (Ortszeit) im Fernsehsender Canal 6. Er bestätigte zudem, dass es sich bei den Passagieren um Deutsche handelte, der Pilot war demnach Schweizer.

Offenbar handelt es sich bei den Toten laut Teletica um einen Erwachsenen und einen Minderjährigen, die mit dem Geschäftsmann Rainer Schaller unterwegs waren. Mit dem Privatflugzeug seien laut Medienberichten zwei Minderjährige unterwegs gewesen. Die Nachricht wurde von einem Journalisten aus dem Büro des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am Samstagmittag bestätigt.

"In dem Flugzeug waren fünf Passagiere und ein Pilot - insgesamt sechs Menschen", sagte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. "Ausgehend von den Geburtsdaten waren auch zwei Kinder darunter." Berichten des Fernsehsenders Teletica zufolge unterstützte auch der US-Grenzschutz die Sucharbeiten mit einem Aufklärungsflugzeug.

Die Suchaktion begann in den frühen Morgenstunden dieses 22. Oktober, berichtet der Sender. Im Laufe des Tages gelang es den Behörden, einige Überreste des Flugzeugs und einen Teil des Gepäcks der Passagiere zu bergen. "Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt haben wir im Meer Überreste gefunden, die anscheinend zu dem Flugzeug gehören", sagte der Leiter der Küstenwache, Martín Arias, am Samstag. In einem vom Sicherheitsministerium lokalen Medien zur Verfügung gestellten Video waren unter anderem mehrere Rucksäcke und Reisetaschen zu sehen, berichtet die dpa.

Die Maschine war am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flug von Mexiko nach Costa Rica verschollen. Die Kommunikation sei abgerissen, als sich das Flugzeug über dem Meer dem Flughafen von Limón näherte, teilte das Sicherheitsministerium mit. "Das Flugzeug ist etwa 25 Meilen vor dem Flughafen Limón vom Radar verschwunden. Die Maschine sollte um 18.58 Uhr landen, wir haben sie in einer Höhe von 2000 Fuß verloren", sagte Luftfahrtdirektor Naranjo. Das sind rund 600 Meter.

Wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse wurden die Sucharbeiten in der Nacht zunächst eingestellt. Am Samstag nahmen die Küstenwache und die Behörde für Überwachung des Luftraums die Suche wieder auf. Am Flughafen von Limón wurde eine Kommandozentrale eingerichtet, um die Sucharbeiten zu koordinieren. "Der Fall ist uns bekannt", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. "Unsere Botschaft in San José steht zur Aufklärung des Sachverhalts mit den örtlichen Behörden in Kontakt."

Bei der verschollenen Maschine handelte es sich Medienberichten zufolge um ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti. Sie war am Nachmittag in Palenque im mexikanischen Bundesstaat Chiapas gestartet. Die dortige Ruinenstadt der Mayas gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist eine der wichtigsten archäologischen Fundstätten Mexikos.

Erstmeldung vom 22.10.2022, 12 Uhr: Flugzeug mit Deutschen an Bord vor Costa Rica vermisst

Die Kommunikation mit der Maschine sei gegen 18 Uhr (Ortszeit) - also am frühen Samstagmorgen (22. Oktober 2022) um zwei Uhr deutscher Zeit - abgebrochen, teilte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook mit.

An Bord seien auch fünf Deutsche, hieß es in einem Video des Ministers für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres. Das Flugzeug befand sich demnach auf dem Weg von Mexiko nach Puerto Limón an der Karibikküste des mittelamerikanischen Landes.

Gemeinsam mit den Nachbarstaaten seien Untersuchungen eingeleitet worden, hieß es.

Bild-Zeitung: McFit-Gründer Rainer Schaller unter den Vermissten

Vor der Küste Costa Ricas war in der Nacht zum Samstag (22. Oktober 2022) nach Behördenangaben ein Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren verschwunden.

Einer unter den Vermissten ist mutmaßlich der bekannte fränkische Unternehmer und "McFit"-Gründer Rainer Schaller. Einsatzkräfte entdecken inzwischen zwei Tote, Trümmer und Gepäckstücke im Meer vor Costa Rica. Die Suche nach den weiteren Opfern dauert noch an.

Nach Informationen der Bild-Zeitung waren unter anderem der "McFit"-Gründer Rainer Schaller und dessen Freundin an Bord des Kleinflugzeugs. Auch sollen sich zwei Kinder und ein weiterer Mann in der Maschine befunden haben.

Das vermisste Flugzeug konnte bislang noch nicht gefunden werden. Die Suche musste wegen der vor Ort einbrechenden Nacht nach einigen Stunden abgebrochen werden. Am Samstag solle die Küstenwache erneut ausrücken, berichtet die Bild.

Der gebürtige Oberfranke Rainer Schaller gründete im Jahr 1996 die mittlerweile in ganz Europa bekannte Fitnessstudio-Kette "McFit" und wurde damit zum Millionär. Als Veranstalter der "Love Parade" 2010 geriet der heute 53-jährige Schaller, der in Schlüsselfeld im Kreis Bamberg aufgewachsen ist, negativ in die Schlagzeilen. Bei einer Massenpanik gab es damals 21 Todesopfer.

ak/dpa