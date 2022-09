Ein Deutscher ist in Portugal wegen des Verdachts des zweifachen Mordes festgenommen worden. Der Ermittlungsrichter habe inzwischen für den 60-Jährigen auf den Azoren Untersuchungshaft angeordnet. Ein Sprecher der portugiesischen Kriminalpolizei bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Informationen. Zur Identität des Deutschen könne man aber nicht mehr sagen, hieß es.

Der Mann wird verdächtigt, zwei Männer getötet zu haben, die sich am 10. September in der Nähe seines Hauses auf der Ilha do Pico, der zweitgrößten Insel des Atlantik-Archipels, ein zum Verkauf stehendes Grundstück angeschaut hatten und seitdem spurlos verschwunden sind, berichteten diese Woche etwa die Zeitung Correio da Manhã und der TV-Sender CNN Portugal unter Berufung auf die Behörden.

Vermisstensuche in Portugal wirft Fragen auf: Ist es ein Mordfall?

Die Leichen werden laut Polizei noch immer gesucht. Es werde vermutet, dass sie vergraben oder ins Meer geworfen wurden. Aber auch ohne Leichen sei die Polizei aufgrund der ersten Ermittlungen davon überzeugt, dass die Freunde im Alter von 65 und 74 Jahren erschossen worden seien - und dass der Deutsche der Täter sei.

Auf Grundlage eigener Befragungen in der Gemeinde Madalena schrieb Correio da Manhã, der Deutsche sei dort als "gewalttätig" bekannt gewesen. Er habe in der Vergangenheit bereits potenzielle Käufer von Grundstücken in der Nähe seines Hauses bedroht, "weil er keine Nachbarn haben wollte", berichtete das Blatt. Bei dem Mann habe man zwei registrierte Schusswaffen, "aber auch verschiedene illegal gehaltene Waffen" sichergestellt, teilte die Polizei der Azoren mit.

