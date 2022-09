Sarg von Queen Elizabeth II. in Westminster Hall aufgebahrt

in Westminster Hall aufgebahrt Zwischenfall : Mann stürmt auf Sarg zu und wird festgenommen

: und wird festgenommen Menschen warten bis zu 22 Stunden , um von Monarchin Abschied zu nehmen

, um von Monarchin Abschied zu nehmen So sehen Ablauf und Gästeliste der Beerdigung der Queen aus

und der Beerdigung der Queen aus Hier könnt ihr die Beisetzung von Elizabeth II. im TV sehen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth der II. pilgern noch immer unzählige Menschen zum aufgebahrten Sarg der Monarchin in London, um Abschied zu nehmen. Um einen letzten Blick auf sie zu erhaschen, nehmen sie sogar bis zu 22 Stunden Wartezeit in Kauf. Am Freitagabend hatte ein Mann den trauernden Besuchern kurzzeitig den Atem stocken lassen: Er war auf den Sarg der verstorbenen Königin zugerannt. Sicherheitskräfte konnten ihn schließlich festnehmen.

Update vom 17.9.2022: Mann stürmt auf Sarg der Queen zu

Die Menschen in Großbritannien haben an diesem Wochenende noch einmal Gelegenheit, sich mit einem Besuch am Sarg von Queen Elizabeth II. von ihrer Monarchin zu verabschieden. Der Sarg ist noch bis Montagmorgen (19. September) in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London aufgebahrt, bevor dann das Staatsbegräbnis für die Königin, die 70 Jahre lang auf dem Thron saß, ansteht.

Am Freitagabend (16. September) war es am Sarg zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann wurde festgenommen, der laut Zeugenaussagen in Richtung des Sargs rannte. Eine Zeugin sagte dem Sender Sky News, jemand habe ihre siebenjährige Nichte aus dem Weg geschubst, sei zum Sarg gelaufen und habe versucht, die über dem Sarg liegende royale Standarte hochzuheben. Die Polizei habe ihn "innerhalb von zwei Sekunden" ergriffen. Die Live-Übertragung im Fernsehen wurde zum betreffenden Zeitpunkt ausgesetzt und stattdessen eine Ansicht von außerhalb des Parlaments gezeigt. Die Metropolitan Police teilte laut britischer Nachrichtenagentur PA mit, der Mann sei wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Ordnung verhaftet worden.

Mitglieder der Königsfamilie halten Totenwache

Zuvor hatten König Charles III. und seine Geschwister - ebenfalls für eine Viertelstunde - die Totenwache am Sarg übernommen. König Charles III. (73), Prinzessin Anne (72), Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) positionierten sich am Abend - allesamt in Uniform - um den Sarg herum, legten die Hände ineinander und senkten den Blick. Viele weitere Mitglieder der Royal Family wohnten der Totenwache zudem von einem Podest am Rande der Westminster Hall im Parlament bei.

Die Totenwache war Berichten zufolge die einzige Gelegenheit bei den Trauerfeierlichkeiten, bei der Prinz Andrew eine Uniform tragen durfte. Die Queen hatte ihrem zweitältesten Sohn Anfang des Jahres wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein alle militärischen Dienstgrade aberkannt. Er war bei allen anderen Zeremonien bisher in zivil gekleidet.

Mit einem Besuch in Wales hatte Charles zuvor am Freitag seine Trauerreise durch alle vier Landesteile des Vereinigten Königreichs - neben Wales noch England, Schottland und Nordirland - abgeschlossen.

Kilometerlange Warteschlangen vor dem Sarg von Elizabeth II.

Unzählige Menschen nutzen seit Mittwoch die Möglichkeit, am Sarg von Elizabeth II. innezuhalten. Dafür müssen sie sich vorher stundenlang in eine kilometerlange Warteschlange entlang der Themse einreihen. Am Freitagmorgen hatte das Kulturministerium den Zugang zur Warteschlange kurzzeitig gestoppt, als diese eine Länge von rund acht Kilometern erreicht hatte. Am Freitag wurde in der Schlange auch Ex-Fußballstar David Beckham gesichtet: Er habe sich nachts angestellt und rund zwölf Stunden gewartet, erzählte der 47-Jährige dem Sender Sky News. "Es ist ein trauriger Tag, aber ein unvergesslicher", sagte er. Am Freitagabend wurde die Wartezeit auf mindestens 22 Stunden geschätzt.

Auch in der Nacht zum Samstag riss die Warteschlange nicht ab. Immerhin können die Wartenden am Wochenende ihre Regenschirme wohl zuhause lassen. Der britische Wetterdienst sagte für Samstag sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von 17 Grad Celsius in der britischen Hauptstadt voraus, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Auch am Sonntag solle es trocken bleiben.

Wenn an diesem Samstagabend die Queen-Enkel die Totenwache am Sarg halten, soll der zum Thronfolger aufgerückte Prinz William am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palast-Quellen gemeldet hatte. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. werden beide Brüder ihre Militäruniform tragen. Bei den bisherigen Zeremonien hatte Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegensatz zu seinem Bruder einen Gehrock angehabt - er musste seine militärischen Titel mit seinem selbstgewählten Abschied aus dem engeren Kreis der Königsfamilie niederlegen. Harry lebt mit seiner Frau Meghan und den Kindern Archie und Lilibet inzwischen in den USA.

Ursprünglicher Beitrag vom 14.9.: Warum die Queen in der Westminster Abbey beerdigt wird

Ungewöhnlich für die Royals: Im Bruch mit der Konvention hat die Queen zu Lebzeiten selbst entschieden, dass ihre Beerdigung in der viel größeren Westminster Abbey stattfinden soll. Die Queen hat in der Abtei von Westminster geheiratet und wurde auch dort zur Königin gekrönt. Für Königin sei die Westminster Abbey laut Daily Mail der Ort gewesen, an dem ihre wichtigsten Meilensteine erreicht wurden, sowohl in Bezug auf ihr persönliches Glück als auch auf ihre öffentlichen Pflichten. Daher wird zum ersten Mal seit 260 Jahren die Beerdigung eines Staatsoberhauptes in der Westminster Abbey abgehalten.

Laut Business Insider werden viele Staatsoberhäupter aus aller Welt bei der Beerdigung erwartet. So habe US-Präsident Joe Biden seine Teilnahme schon bestätigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Deutschland in London vertreten. Außerdem sollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Japans Kaiser Naruhito, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Spaniens König Felipe VI. kommen. Auch Vertreter*innen der schwedischen, norwegischen, niederländischen und belgischen Königshäuser sowie Adelige aus Monaco und Griechenland werden erwartet.

Der US-amerikanische Tageszeitung Politico liegen zudem offizielle Dokumente aus dem britischen Außenministerium vor. Aus diesen geht hervor, dass aus jedem Land lediglich das jeweilige Staatsoberhaupt mit (Ehe-)Partner*in eingeladen worden sei, an der Beerdigung teilzunehmen. Diese würde sich zu einer der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen, die das Vereinigte Königreich in letzter Zeit veranstaltet hat, entwickeln. Die Vertreter*innen der Länder und deren Partner*innen werden ihre eigenen Autos stehen lasen müssen. Aufgrund "strenger Sicherheits- und Straßenbeschränkungen" würden die Staatsoberhäupter mit Bussen eskortiert werden. Wenn möglich sollen ausländische Staats- und Regierungschefs auch auf Privatjets verzichten und mit kommerziellen Flügen in das Vereinigte Königreich einreisen.

Britisches Außenministerium: "No private jets, please"

Diese Regelungen sorgten nicht unbedingt für Begeisterung. "Can you imagine Joe Biden on a bus?" ("Können Sie sich Joe Biden in einem Bus vorstellen?"). Mit diesen Worten habe sich Politico zufolge ein ausländischer Botschafter mit Sitz in London am frühen Sonntag per WhatsApp-Nachricht beschwert.

Auch der Ablauf der Beisetzung ist der Daily Mail zufolge komplett durchgeplant: Bereits am Mittwoch (14. September 2022) wurde der Sarg - begleitet von König Charles und weiteren Angehörigen der Royals - um 14.22 Uhr Ortszeit durch London zum Westminster-Palast überführt. Der Sarg wurde dabei auf einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk durch Londons Stadtmitte gebracht. Zu Ehren der Queen wurden im Hyde Park Salutschüsse abgefeuert.

Am Donnerstag (15. September 2022) fand eine "Probe für den staatlichen Trauerzug" statt. Den Informationen des Portals Business Insider zufolge werde der Sarg mit dem Leichnam der Königin in der Westminster Hall 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein, um sich zu verabschieden. Die Deutsche Presseagentur (dpa) spricht von Hunderttausend Interessierten und bis zu 30 Stunden Wartezeit. Am Freitag (16. September 2022) werde König Charles laut Daily Mail nach Wales fliegen, um Trauerbekundungen zu empfangen. Am Samstag (17. September 2022) werden viele Besucher*innen und Tourist*innen in London erwartet. Der Montag wurde sogar zum Feiertag erklärt. Einen Abendempfang für die geladenen Gäste - inklusive der Premierministerin Liz Truss - werde es der britischen Tageszeitung zufolge am Sonntag (18. September 2022) geben. Liz Truss wird außerdem eine Audienz bei König Charles haben. Schließlich wird der Sarg der Königin am Montag (19. September 2022) um 10.30 Uhr Ortszeit vom "House of Parliament" zur Westminster Abbey getragen, wo sie dann um 11 Uhr Ortszeit beerdigt wird.

Hier könnt ihr die Beerdigung im Fernsehen mitverfolgen

Nach dem Gottesdienst wird ihr Sarg über die Mall zum Wellington Arch getragen. Von dort wird der Sarg mit dem königlichen Leichenwagen zur St. Georgs-Kapelle auf das Gelände von Schloss Windsor gebracht. Dort wird die Königin neben ihrem Ehemann Philip, der im April 2021 mit 99 Jahren gestorben war, gegen 16 Uhr Ortszeit begraben. Auch die Eltern und die Schwester der Queen sind in der St. Georgs-Kapelle beigesetzt.

Die Beerdigung wird live im TV übertragen. Das Staatsbegräbnis am Montag (19. September 2022) wird beim britischen Sender BBC, dem amerikanischen Sender CNN und dem deutschen Sender ZDF zu sehen sein. TV Spielfilm zufolge sei es auch wahrscheinlich, dass auch die ARD und RTL die Beerdigung live zeigen könnten. Auch Sat1 könne eventuell nachziehen, da der Sender nach der Todesmeldung sogar das Programm unterbrochen habe. ZDF wird direkt im Anschluss an das Morgenmagazin am Montag live aus London berichten. Auch in der ZDF-Mediathek kann die Beerdigung angesehen werden. Der dpa zufolge könne man außerdem den Sarg von Queen Elizabeth II. ganze 109,5 Stunden begutachten, wenn man den ganzen Stream der BBC verfolgt. Der beginnt sogar schon am Mittwoch um 18 Uhr (MESZ) und richtet sich an Menschen in aller Welt. Ansehen kann man sich das Ganze über die Webseite der BBC oder in der BBC-App.

Interessant wird auch sein, ob es zu weiteren Zwischenfällen kommen wird. Der Tagesschau zufolge seien in den letzten Tagen mehrere Monarchie-Gegner*innen festgenommen worden. Am Wochenende, als Charles III. als neuer König ausgerufen worden war, hat eine junge Frau in Edinburgh ein Protestschild hochgehalten. Auf diesem stand "Imperialismus" und "Abolish Monarchy" ("Schafft die Monarchie ab"). Die Frau sei wegen Landfriedensbruchs festgenommen worden.

Hartes Vorgehen gegen Proteste

Ebenfalls bei der Proklamation von Charles III. sei in Oxford ein Mann in Handschellen abgeführt worden. Der Grund: Er hatte "Wer hat den gewählt?" gerufen. Einen weiteren Vorfall gab es während der Prozession in Edinburgh. Als der Trauerzug vorbeikam, habe ein 22-jähriger Mann am Straßenrand Prinz Andrew entgegengeschrien: "Andrew, Du bist ein kranker, alter Mann." Prinz Andrew steht wegen Missbrauchsvorwürfen in der Kritik. Der Rufer wurde ebenfalls festgenommen. Auch bei ihm laute der Vorwurf Landfriedensbruch.

Der frühere Chef der Terrorabwehr, Nick Aldworth, äußerte gegenüber der britischen Zeitung The Independent, die Polizei sei "übereifrig" im Umgang mit Anti-Monarchie-Demonstrant*innen. Mit Blick auf die Trauerfeier prognostiziert er: "Das wird wahrscheinlich die größte Polizei- und Schutzoperation sein, die das Vereinigte Königreich je durchgeführt hat."