Auch Tage nach dem Tod der Queen dreht sich - zumindest in Großbritannien - alles um das ehemalige Staatsoberhaupt. Nachdem Elizabeth II. vergangene Woche verstorben ist, wird sie in der nächsten Woche beigesetzt. Die Beerdigung wird der Daily Mail zufolge am Montag (19. September 2022) in der Westminster Abbey in London stattfinden. Es wird die erste Trauerfeier in der Westminster Abbey für einen britischen Monarchen beziehungsweise Monarchin seit der von König George II. im Jahr 1760 sein. Die Beerdigungen von König*innen finden eigentlich seit der Regierungszeit von George III. in der St. George's Chapel in Windsor statt.

Warum die Queen in der Westminster Abbey beerdigt wird

Ungewöhnlich für die Royals: Im Bruch mit der Konvention hat die Queen zu Lebzeiten selbst entschieden, dass ihre Beerdigung in der viel größeren Westminster Abbey stattfinden soll. Die Queen hat in der Abtei von Westminster geheiratet und wurde auch dort zur Königin gekrönt. Für Königin sei die Westminster Abbey laut Daily Mail der Ort gewesen, an dem ihre wichtigsten Meilensteine erreicht wurden, sowohl in Bezug auf ihr persönliches Glück als auch auf ihre öffentlichen Pflichten. Daher wird zum ersten Mal seit 260 Jahren die Beerdigung eines Staatsoberhauptes in der Westminster Abbey abgehalten.

Laut Business Insider werden viele Staatsoberhäupter aus aller Welt bei der Beerdigung erwartet. So habe US-Präsident Joe Biden seine Teilnahme schon bestätigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Deutschland in London vertreten. Außerdem sollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Japans Kaiser Naruhito, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Spaniens König Felipe VI. kommen. Auch Vertreter*innen der schwedischen, norwegischen, niederländischen und belgischen Königshäuser sowie Adelige aus Monaco und Griechenland werden erwartet.

Der US-amerikanische Tageszeitung Politico liegen zudem offizielle Dokumente aus dem britischen Außenministerium vor. Aus diesen geht hervor, dass aus jedem Land lediglich das jeweilige Staatsoberhaupt mit (Ehe-)Partner*in eingeladen worden sei, an der Beerdigung teilzunehmen. Diese würde sich zu einer der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen, die das Vereinigte Königreich in letzter Zeit veranstaltet hat, entwickeln. Die Vertreter*innen der Länder und deren Partner*innen werden ihre eigenen Autos stehen lasen müssen. Aufgrund "strenger Sicherheits- und Straßenbeschränkungen" würden die Staatsoberhäupter mit Bussen eskortiert werden. Wenn möglich sollen ausländische Staats- und Regierungschefs auch auf Privatjets verzichten und mit kommerziellen Flügen in das Vereinigte Königreich einreisen.

Britisches Außenministerium: "No private jets, please"

Diese Regelungen sorgten nicht unbedingt für Begeisterung. "Can you imagine Joe Biden on a bus?" ("Können Sie sich Joe Biden in einem Bus vorstellen?"). Mit diesen Worten habe sich Politico zufolge ein ausländischer Botschafter mit Sitz in London am frühen Sonntag per WhatsApp-Nachricht beschwert.

Auch der Ablauf der Beisetzung ist Daily Mail zufolge komplett durchgeplant: Am Mittwoch (14. September 2022) werde der Sarg - begleitet von König Charles und weiteren Angehörigen der Royals - um 14.22 Uhr Ortszeit durch London zum Westminster-Palast überführt. Der Sarg wird dabei auf einem von Pferden gezogenen Fuhrwerk durch Londons Stadtmitte gebracht. Zu Ehren der Queen werden im Hyde Park Salutschüsse abgefeuert. Auch die Glocken des Big Ben werden schlagen.

Am Donnerstag (15. September 2022) werde eine "Probe für den staatlichen Trauerzug" stattfinden. Business Insider zufolge werde der Sarg mit dem Leichnam der Königin in der Westminster Hall 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein, um sich zu verabschieden. Am Freitag (16. September 2022) werde König Charles laut Daily Mail nach Wales fliegen, um Trauerbekundungen zu empfangen. Am Samstag (17. September 2022) werden viele Besucher*innen und Tourist*innen in London erwartet. Der Montag wurde sogar zum Feiertag erklärt. Einen Abendempfang für die geladenen Gäste - inklusive der Premierministerin Liz Truss - werde es der britischen Tageszeitung zufolge am Sonntag (18. September 2022) geben. Liz Truss wird außerdem eine Audienz bei König Charles haben. Schließlich wird der Sarg der Königin am Montag (19. September 2022) um 10.30 Uhr Ortszeit vom "House of Parliament" zur Westminster Abbey getragen, wo sie dann um 11 Uhr Ortszeit beerdigt wird.

Hier könnt ihr die Beerdigung im Fernsehen mitverfolgen

Nach dem Gottesdienst wird ihr Sarg über die Mall zum Wellington Arch getragen. Von dort wird der Sarg mit dem königlichen Leichenwagen zur St. Georgs-Kapelle auf das Gelände von Schloss Windsor gebracht. Dort wird die Königin neben ihrem Ehemann Philip, der im April 2021 mit 99 Jahren gestorben war, gegen 16 Uhr Ortszeit begraben. Auch die Eltern und die Schwester der Queen sind in der St. Georgs-Kapelle beigesetzt.

Die Beerdigung wird live im TV übertragen. Das Staatsbegräbnis wird beim britischen Sender BBC, dem amerikanischen Sender CNN und dem deutschen Sender ZDF zu sehen sein. TV Spielfilm zufolge sei es auch wahrscheinlich, dass auch die ARD und RTL die Beerdigung live zeigen könnten. Auch Sat1 könne eventuell nachziehen, da der Sender nach der Todesmeldung sogar das Programm unterbrochen habe. ZDF wird direkt im Anschluss an das Morgenmagazin am Montag live aus London berichten.

Interessant wird auch sein, ob es zu weiteren Zwischenfällen kommen wird. Der Tagesschau zufolge seien in den letzten Tagen mehrere Monarchie-Gegner*innen festgenommen worden. Am Wochenende, als Charles III. als neuer König ausgerufen worden war, hat eine junge Frau in Edinburgh ein Protestschild hochgehalten. Auf diesem stand "Imperialismus" und "Abolish Monarchy" ("Schafft die Monarchie ab"). Die Frau sei wegen Landfriedensbruchs festgenommen worden.

Hartes Vorgehen gegen Proteste

Ebenfalls bei der Proklamation von Charles III. sei in Oxford ein Mann in Handschellen abgeführt worden. Der Grund: Er hatte "Wer hat den gewählt?" gerufen. Einen weiteren Vorfall gab es während der Prozession in Edinburgh. Als der Trauerzug vorbeikam, habe ein 22-jähriger Mann am Straßenrand Prinz Andrew entgegengeschrien: "Andrew, Du bist ein kranker, alter Mann." Prinz Andrew steht wegen Missbrauchsvorwürfen in der Kritik. Der Rufer wurde ebenfalls festgenommen. Auch bei ihm laute der Vorwurf Landfriedensbruch.

Der frühere Chef der Terrorabwehr, Nick Aldworth, äußerte gegenüber der britischen Zeitung The Independent, die Polizei sei "übereifrig" im Umgang mit Anti-Monarchie-Demonstrant*innen. Mit Blick auf die Trauerfeier prognostiziert er: "Das wird wahrscheinlich die größte Polizei- und Schutzoperation sein, die das Vereinigte Königreich je durchgeführt hat."