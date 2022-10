Vermisstensuche gestartet: Im Südosten der Urlaubsinsel Kreta ist ein deutscher Tourist verschwunden. Der 73-Jährige sei am Montagabend (3. Oktober 2022) von seiner Frau als vermisst gemeldet worden.

Zuvor sei er in der Nähe der Ortschaft Ierapetra an einen Strand gegangen und nicht mehr zurückgekehrt, berichteten griechische Medien. Am Dienstag wurde die Suche fortgesetzt, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. An dem Strand soll zunächst nur der Rucksack des Mannes gefunden worden sein.

Vermisster auf Kreta gesucht - zuvor Tourist verstorben

Erst vor zwei Wochen wurde auf Kreta ein deutscher Tourist tot aus unwegsamem Berggelände geborgen. Der 53-Jährige, der gebürtig aus Coburg stammte, hatte Medienberichten zufolge die Kamares-Höhle auf rund 1500 Metern Höhe besucht und war auf dem Rückweg aus ungeklärten Gründen abgestürzt.

