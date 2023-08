Erst kürzlich zeigte sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besorgt wegen der Ausbreitung des Dengue-Virus. Denn auch die Auswirkungen des Klimawandels mit höheren Durchschnittstemperaturen und Niederschlägen begünstigen die Vermehrung der Mücken und damit Ausbreitung der Krankheit - auch in Europa. Das Virus wird von der Aedes-Stechmücke übertragen. Obwohl sie eigentlich in tropischen und subtropischen Gebieten beheimatet ist, verbreitet sie sich trotzdem weltweit.

Seit dem Jahr 2000 habe sich die Zahl der jährlichen Fälle verachtfacht. 2022 habe seine Organisation 4,2 Millionen Fälle verzeichnet, sagte Raman Velayudhan, Leiter der WHO-Abteilung für vernachlässigte Tropenkrankheiten, im Juli in Genf. Dengue-Fieber trete in etwa 129 Ländern auf, womit etwa die Hälfte der Weltbevölkerung der Gefahr des Virus ausgesetzt sei. Auch in 22 europäischen Ländern käme die Aedes-Mücke vor. Beispielsweise gab es schon lokale Ansteckungen in beliebten Urlaubsländern wie Frankreich oder Spanien. Insgesamt geht die WHO von bis zu 400 Millionen Infektionen weltweit aus.

Dengue-Fieber in Italien gemeldet: Das sind die Maßnahmen

Nun melden auch italienische Gesundheitsbehörden Fälle der Tropenkrankheit. Betroffen sind davon nach übereinstimmenden Medienberichten die Regionen Latinum und die Lombardei, zu der auch der westliche Teil des Gardasees gehört.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ziehen einige Gemeinden deshalb Konsequenzen. Wie das Nachrichtenportal Gardapost berichtet, wurden in der Gemeinde Manerba del Garda Adultizid- und Larvizidmaßnahmen durch ein beauftragtes Spezialunternehmen durchgeführt. Es wird darüber hinaus empfohlen, "auf geeignete Schutzmaßnahmen" zurückzugreifen. Konkret bedeutet das, lange Kleidung zu tragen, so wenige Körperstellen wie möglich unbedeckt zu lassen und diese mit Insektenschutzmittel einzusprühen. Um die Stechmücken aus den Wohnungen und Häusern fernzuhalten, sollte zudem auf Moskitonetzen an Türen und Fenstern, Rauchspiralen für den Außenbereich oder elektrischen Insektizidspendern zurückgegriffen werden.

Dengue-Fieber ist die häufigste Virusinfektion, die von Mücken auf Menschen übertragen wird. Die Infizierten haben häufig keine Symptome oder entwickeln eine milde fieberhafte Erkrankung, was eine genaue Schätzung der Betroffenen schwierig macht. Sie sind dann zwar gegen eines der vier Dengue-Viren immun, aber könne sich erneut mit dem Virus infizieren. Besonders bei einer zweiten Ansteckung mit einem der anderen drei Viren könne die Krankheit aber schwerer verlaufen und lebensgefährlich sein, so Velayudhan.

Mücken übertragen Dengue-Fieber: Das sind geeignete Schutzmaßnahmen

Das Beste sei deshalb, sich mit Mückenspray zu schützen und in der Hausumgebung stehendes Wasser zu vermeiden, weil die Mücken darin brüten, erklärte Velayudhan. Denn abgesehen von Arzneien, die das Fieber senken, gibt es keine Medikamente gegen Dengue. Zwei Impfstoffe sind derzeit auf dem europäischen Markt zugelassen, deren Wirkung nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) allerdings extrem variiert und dementsprechend mehr oder weniger erfolgreich ist, oder deren Wirksamkeit noch auf Grundlage der Evidenz geprüft wird.

Vorschaubild: © Uncredited/USDA Agricultural Research Service via AP/dpa