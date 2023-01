Wichtige Warnung der WHO: Nach dem Auftauchen lebensgefährlicher Hustensäfte für Kinder in sieben Ländern hat die Weltgesundheitsorganisation alle Länder aufgerufen, die Medikamente strenger zu prüfen. Mindestens 300 Kinder sollen nach der Einnahme verstorben sein.

Gefälschte Medikamente oder solche, die die Sicherheitsstandards nicht erfüllen, müssten identifiziert und aus dem Verkehr gezogen werden, mahnte die WHO in Genf am Montag (23. Januar 2023). In drei der Länder sei es demnach zu Todesfällen gekommen, die in direktem Zusammenhang mit der Einnahme von Hustensäften standen, die ohne Rezept gekauft werden können.

WHO warnt vor Hustensäften: giftige Stoffe enthalten

"Die meisten sind junge Kinder unter fünf Jahren", schreibt die WHO in ihrer Warnung über die Todesfälle. Und: "Die Schadstoffe sind giftige Chemikalien, die in industriellen Lösungsmitteln oder in Frostschutzmitteln genutzt werden. Sie können selbst in kleinen Mengen tödlich sein und sollten niemals in Medikamenten gefunden werden."

Um welche Länder es sich insgesamt handelte, teilte die WHO zunächst nicht mit. Die Organisation hatte bereits Warnungen zu Vorfällen in Gambia, Indonesien und Usbekistan herausgegeben. Da sich die Fälle nicht auf bestimmte Gebiete einschränken lassen, ergeht die Warnung auch an alle Verantwortlichen, die weltweit Teil der medizinischen Versorgungskette sind.

red/dpa