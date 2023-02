Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, im Lotto das große Geld zu gewinnen? Die meisten werden sich wahrscheinlich schon einmal diesem Tagtraum hingegeben haben.

Für einen Mann aus den USA wurde dieser Traum nun sogar getoppt: Er hat nämlich nicht nur Millionen gewonnen, sondern Milliarden.

Zwei Milliarden Lotto-Gewinn: Gewinner "schockiert und ekstatisch"

Die kalifornische Lottogesellschaft gab am Dienstag (14.02.2023) den Namen des Lotto-Gewinners preis: Edwin C. Er sei früher auf eine öffentliche Schule gegangen. Mehr durften die Lotterie allerdings nicht über ihn verraten.

Das Gesetz des US-Staates sieht zwar vor, dass der Name des Gewinners im öffentlichen Register stehen muss, doch weitere Details, wie etwa Alter und Wohnort bleiben unter Verschluss.

Edwin wurde von den kalifornischen Behörden zu einem Pressetermin eingeladen, doch dies schlug er aus. Er ließ jedoch schriftlich mitteilen, dass er "schockiert und ekstatisch" über seinen Lotto-Gewinn sei.

Tippschein wurde in Altadena nahe Los Angeles verkauft

Der Tippschein mit den sechs Richtigen wurde in Joe's Service Center, einem Laden in Altadena, einer Gemeinde nordöstlich von Los Angeles, verkauft.

Lottogewinner müssen aber nicht zwingend in Kalifornien leben. Auch für den Ladenbesitzer Joe C. gab es freudige Nachrichten. Da er das Gewinnlos der Lotterie Powerball verkauft hat, bekam er einen Bonus in Höhe von einer Million Dollar (circa 930.000 Euro).

Cash oder Auszahlung in 30 Jahresraten?

Für die Auszahlung stand Edwin C. vor der Wahl, sich alles sofort in bar auszahlen zu lassen und damit viele Abzüge in Kauf zu nehmen oder sich den Gewinn in 30 jährlichen Auszahlungen aufzuteilen. Der Amerikaner entschied sich für die Barauszahlung und bekam schließlich 997,6 Millionen Dollar.

Die Vizedirektorin der kalifornischen Lottogesellschaft teilt mit, dass die meisten Leute, die einen hohen Lotto-Gewinn bekämen, sich lieber ruhig verhielten und die Öffentlichkeit mieden.

Manche Staaten drängen Lottogewinner jedoch zu einem "Outing", um den Bürgern bewusst zu machen, dass echte Menschen die hohen Summen gewinnen können.

