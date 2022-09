Gleich zwei entsetzliche Leichenfunde erschüttern derzeit Frankreich. In beiden Fällen handelt es sich um Frauen, die besonders grausam ums Leben kamen. Bei einem Fall ist der Täter klar - der andere ist ein Mysterium, das aber im Zusammenhang mit einem weiteren Toten stehen könnte.

Einer der beiden Morde ereignete sich im südfranzösischen Grasse. Als sie einen Kühlschrank auf den Müllhof bringen wollten, haben zwei Personen eine Frauenleiche in dem Gerät gefunden. Die Polizei nahm den Eigentümer des Kühlschranks wegen Mordverdachts fest. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet und er kam in Untersuchungshaft.

Frauenleiche in Kühlschrank - Verdächtiger ist aktenkundiger Tierquäler

Bei der Leiche handelt es sich mutmaßlich um die Frau des 32-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft Grasse am Dienstag mitteilte. Laut Gerichtsmedizin starb sie durch eine Schusswaffe. Diese wurde schließlich auch bei dem Mann gefunden, der in der Vergangenheit bereits wegen Tierquälerei in Haft saß.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten die zwei Finder den mit einem Vorhängeschloss verriegelten Kühlschrank auf Bitten ihres Freundes wegbringen wollen. Dabei fiel ihnen ein starker Geruch auf. Auf Nachfrage sagte der Eigentümer, er habe einen Hund getötet und in das Gerät getan. Doch nach dem Aufbrechen des Schlosses entdeckten die zwei neben einem Hundefell die Frauenleiche und verständigten ihren Anwalt.

Ein weiterer Fall aus dem ostfranzösischen Mont-Saint-Martin, unweit der Grenze zu Belgien und Luxemburg, konnte bislang nicht gelöst werden. Dort wurde eine grausam entstellte Frauenleiche entdeckt.

Grausam entstellte Frauenleiche gefunden - Zusammenhang mit weiterer Tat?

Ein Passant stieß am Montagnachmittag in der Nähe einer leerstehenden Werkshalle auf die unbekleidete geköpfte Tote, deren Arme und Beine fehlten, teilte die Staatsanwaltschaft in Nancy am Dienstag mit. Es handele sich um eine noch nicht identifizierte, relativ junge Frau. Sie solle nun zügig obduziert werden.

Nähere Hintergründe konnten die Fahnder noch nicht nennen. Einen Zusammenhang zum Fund einer geköpften Männerleiche in einem 50 Kilometer entfernten Wald in Ostfrankreich vor einer Woche sehen die Ermittler bisher nicht, berichtete der Sender France 3.