Spanien vor 1 Stunde

Aufsehenerregendes Gerichtsurteil

Für 25 Jahre Hausarbeit und Kindererziehung: Spanier muss seiner Ex-Frau 200.000 Euro zahlen

Noch immer stehen Frauen in beruflicher Sicht im Schatten ihrer Männer. In Spanien gab es jetzt ein Gerichtsurteil, das zeigt, dass man die Arbeit der "Stay-at-Home-Mutter" tatsächlich in Geld aufwiegen kann.