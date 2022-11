Ein Zeitungszusteller hat eine Abonnentin aus einer gefährlichen Notlage gerettet. Dem Boten sei zunächst aufgefallen, dass die Ausgaben der Tageszeitung Dernières Nouvelles d'Alsace von mehreren Tagen noch im Briefkasten steckten, berichtete die Zeitung am Donnerstag (17. November 2022). Daraufhin habe der Zusteller bei der Zeitung nachgefragt, das Abo sei nicht gekündigt, hieß es dort.

Als am nächsten Morgen der Briefkasten in dem kleinen Dorf in den Vogesen in Frankreich noch immer nicht geleert war, schlug der Bote demnach im Bürgermeisteramt von Bourg-Bruche Alarm.

Frau in Notlage: Aufmerksamer Zusteller alarmierte Polizei

Feuerwehr und Polizei rückten an und fanden die betagte Bewohnerin auf dem Boden liegend und unterkühlt, aber lebend vor. Wie das Bürgermeisteramt in dem 400-Einwohner-Ort bestätigte, nahm sich der Bürgermeister persönlich des Notfalls an und begleitete die Helfer. Später habe man auch den Sohn der alten Frau erreicht.

Die Dame übermittelte dem aufmerksamen Zusteller mithilfe der Zeitung einen besonderen Dank. Wie die Zeitung berichtete, fand der Bote am Dienstag auf seinem Zeitungsstapel, den er austragen muss, einen Zettel vor: "Guten Tag, die Abonnentin dankt Ihnen, dass Sie ihr das Leben gerettet haben."

Vorschaubild: © DieElchin/Pixabay.com; Paul Hahn/Johanniter (Symbolbilder)