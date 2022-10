Brüssel vor 1 Stunde

Energiekrise

Fall für den Katastrophenschutz: EU wappnet sich für Blackouts - Hilfe aus strategischen Reserven möglich

Was tun, wenn der Strom wegbleibt? Damit hat sich nun die EU-Kommission befasst und einen Plan für Blackouts in Europa gefasst. Hauptsächlich geht es dabei um Kompetenzen und Ressourcen - den bei einem flächendeckenden Stromausfall könnten die EU-Staaten schnell in Schwierigkeiten geraten.