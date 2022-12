Luby vor 59 Minuten

Erdstöße

"Erst waren zwei dumpfe Schläge zu hören": Erdbeben erschüttert deutsch-tschechische Grenzregion

In der Grenzregion zwischen Tschechien und Deutschland gab es am Donnerstag ein Erdbeben. Die Erschütterung war demnach bis nach Cheb an der Grenze zu Franken zu spüren.