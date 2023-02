Er sollte eigentlich seinen 46. Geburtstag feiern, stattdessen kämpft Roman Kostomarow derzeit mit einer schrecklichen Diagnose. Der russische Eiskunstläufer gewann 2006 bei den Olympischen Spielen Gold. Doch nun mussten ihm sowohl beide Füße als auch beide Hände amputiert werden. Zwischen den schweren Eingriffen liegt nicht einmal eine Woche. Schuld an den lebensverändernden Operationen seien die Nachwirkungen einer Corona-Infektion.

Zunächst sei Anfang Januar 2023 eine schwere Lungenentzündung bei Roman Kostomarow diagnostiziert worden, wie verschiedene Medienportale berichten. Wegen seines kritischen Gesundheitszustandes wurde er auf der Intensivstation versorgt. Doch es ging dem ehemaligen Profisportler so schlecht, dass er zeitweise sogar in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Amputation nötig: Eiskunstläufer Roman Kostomarow verliert Hände und Füße

Dann sahen sich die Ärzte zu dem drastischen Schritt gezwungen: Aufgrund einer Durchblutungsstörung waren beide Füße des 46-Jährigen abgestorben und mussten amputiert werden, um eine Blutvergiftung seines gesamten Körpers zu verhindern. Nur wenige Tage später wurden auch seine beiden Hände operativ entfernt. Laut Informationen der russischen Zeitung Komsomolskaja Prawda hatten sich diese bereits schwarz verfärbt. In russischen Medien ist davon die Rede, dass sich Roman Kostomarow zuvor mit Corona infiziert hatte. Offiziell bestätigt wurde dies bisher aber nicht.

Seine Ehefrau Oksana Domnina, selbst mehrfach ausgezeichnete Eiskunstläuferin, widmete ihrem Mann auf Instagram emotionale Geburtstagsglückwünsche. In dem - im Original auf Russisch verfassten - Post schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Held, mein Favorit, mein Champion in allem!"

Weiter heißt es darin: "Ich bin stolz auf dich, deinen Mut, deine Stärke, deinen Eifer, in diesen schwierigen Momenten zu gewinnen! Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte. Aber jetzt ist es so und wir werden alles überwinden! Lebe einfach!"

Die akute Gefahr bei einer Blutvergiftung bestehe darin, dass sich Bakterien schnell im Blutkreislauf verbreiten. Dadurch könne sich der Gesundheitszustand der Patienten innerhalb nur weniger Stunden rapide verschlechtern, erklärt Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht im Interview mit RTL. Dann sei eine sofortige Behandlung notwendig. Doch die Krankheit werde oftmals nicht ernst genug genommen: "Aus meiner Sicht wird die Krankheit in Deutschland total unterschätzt. Fakt ist aber, dass pro Tag um die 200 Menschen an Sepsis sterben", warnt der Arzt.

Zum Weiterlesen: Nach schwerer Infektion beide Unterschenkel verloren: 16-jähriger Franke überwältigt von Hilfsbereitschaft