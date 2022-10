Lille vor 50 Minuten

Tragisches Unglück

Dreijähriger will Katze retten - und stürzt aus zehntem Stock in den Tod

Eine Familie in Frankreich steht unter Schock: Ihr dreijähriger Sohn hat am Montag, dem 17. Oktober 2022, seine Katze von einer Fensterbank holen wollen und ist dabei aus dem zehnten Stock in den Tod gestürzt.