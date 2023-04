Ein 54-jähriger Deutscher ist im Südwesten von Mallorca aus ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Fischer hätten den Mann am frühen Mittwochmorgen (5. April 2023) vor Sonnenaufgang im Südwesten der Insel in unwegsamem Gelände liegen sehen, aber zunächst gedacht, er schlafe, teilte die Polizei mit.

Als sie Stunden später an derselben Stelle an der Bucht von Cala Llamp in der Gemeinde Andratx vorbeikamen und der Deutsche dort immer noch unverändert lag, hätten sie die Polizei alarmiert.

Fischer alarmieren Polizei - Todesursache ungeklärt

Die Bergung der Leiche in dem felsigen Gelände an einem steilen Abhang sei sehr schwierig gewesen, sagte ein Polizist. Die Feuerwehr habe einen Seilzug aufbauen müssen. Bei dem Toten handele es sich um einen Deutschen, der schon länger auf der Insel gelebt habe.

Ein Fremdverschulden schloss die Polizei vorerst aus. Aufschluss über die Todesursache solle nun eine Obduktion bringen.

Vorschaubild: © cocoparisienne/Pixabay