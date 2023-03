Corona ist fast komplett aus unserem Alltag verschwunden - und auch die WHO vermutet ein Ende der Pandemie in diesem Jahr. Doch eine neue Variante könnte der Freude über die wiedergewonnene Normalität einen Strich durch die Rechnung machen. Davor warnen zumindest ein Wissenschaftler aus Indien.

Auf dem Subkontinent breitet sich derzeit nämlich die rekombinante Omikron-Variante XBB.1.16 rasant aus. In dem südasiatischen Riesen-Land sorgte die "Arcturus"-Variante in den vergangenen 14 Tagen für einen Anstieg der Infektionszahlen um 281 Prozent, wie unter anderem das Nachrichtenportal t-online berichtete.

Rasante Ausbreitung - durchbricht "Arcturus" die Immunität?

Beim indischen Mediziner Vipin Vashishta schrillen aufgrund dieser Entwicklung die Alarmglocken. "Alle Augen sollten auf Indien gerichtet sein! Wenn es XBB.1.16 alias 'Arcturus' gelingen könnte, die 'robuste' Bevölkerungsimmunität von Indern zu durchbrechen, die dem Ansturm von Varianten wie BA.2.75, BA.5, BQs, XBB.1.5 erfolgreich widerstanden haben, dann muss sich die ganze Welt ernsthaft Sorgen machen!" , schreibt das Mitglied der WHO-Vakzin-Gruppe auf Twitter.

Tatsächlich scheint die Variante schon über die Grenzen Indiens hinweg verbreitet zu sein. Vashishta selbst spricht von Fällen in den USA, Großbritannien und weiteren Ländern Südostasiens. Laut t-online dürfte "Arcturus" auch schon in Österreich und Deutschland nachgewiesen worden sein - unter anderem auch in Bayern.

Ob man jetzt aber gleich in Panik verfallen muss, ist fraglich. So zitiert t-online den ehemaligen Chef der indischen Corona-Task-Force, Randeep Guleria. Laut dem Pneumologen verlaufen die "Arcturus"-Infektionen in der Regel eher harmlos. Ein angemessenes Verhalten könne zudem die Ansteckungsgefahr reduzieren, so der Mediziner.