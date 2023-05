Update vom 28.05.2023, 7 Uhr: Brief von Hauptverdächtigen aufgetaucht?

Wegen der Vergewaltigung einer amerikanischen Seniorin (72) sitzt der Hauptverdächtige im Fall Maddie, Christian Brückner, seit Oktober 2020 eine siebenjährige Haftstrafe ab. In einem aktuellen Brief soll er seine Unschuld beteuert haben.

Der britischen Daily Mail sollen laut Bild-Informationen Briefe vorliegen, die der Mann verfasst habe. Der Aktuellste soll erst wenige Tage alt und kurz vor dem Start der Stausee-Suchaktion geschrieben worden sein.

Hauptverdächtiger beteuert Unschuld

"Die Polizei und die Ermittler versuchen, ein Monster zu erschaffen", soll darin stehen. Er werfe den Beamten vor, einen Schuldigen in diesem Fall gesucht zu haben. "Keiner kann sich vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt glaubt, dass du ein Kindermörder bist, du aber unschuldig bist." Laut der Medienberichte sei der Brief in nahezu perfektem Englisch verfasst worden.

Weiter soll er behaupten, nicht schuldig zu sein. Viele Details kämen nie ans Licht, da die Ermittler Beweise und Informationen gegenüber seinen Anwälten zurückhielten. "Mir wurde vor langer Zeit gesagt, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in Maddies Fall einstellt, weil es nicht den kleinsten Beweis gibt", beteuert Brückner.

"Staatsanwälte sagen gegenüber der Öffentlichkeit nichts, weil sie dann alle Dokumente an meine Anwälte geben müssten. Und darin enthalten ist viel Material, welches meine Unschuld beweist.

Brückner sehe die Schuld bei den Behörden

In der Vergangenheit soll er auch Karikaturen veröffentlicht haben, in denen er gegen die Ermittler wetterte. "Ich bin mir sicher, dass andere Personen in meiner Situation und all dem Druck, den Beleidigungen und Drohungen kapituliert hätten. Sie hätten gefragt, wo sie ihr Todesurteil unterschreiben können. Aber nicht ich. Ich bin zäh wie ein altes Paar Schuhe", habe er außerdem geschrieben.

Am Schluss des Briefes soll er Folgendes geschrieben haben: "Ich würde gerne wissen, was sie den Opfern im Fall erzählen, damit diese wirklich glauben, dass ich der Täter bin." Das BKA habe ihn zum "Sündenbock" gemacht, um eigene Fehler zu verschleiern.

Deutsche Behörden hätten sich noch nicht zu dem neusten Brief geäußert. Die Daily Mail habe laut Bild eine Expertin zur Beurteilung von Handschriften hinzugezogen und Brückners Brief analysieren lassen. Zuständige Tracey Trussell sei sich sicher, dass der Brief eine Wahrnehmung der Sachlage zeige, die "verzerrt und geblendet" sei.

Update vom 27.05.2023, 8 Uhr: Suchaktion nach Maddie beendet

Die neue Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren im Süden Portugals spurlos verschwundenen Madeleine McCann ist nach drei Tagen beendet worden. Die von den deutschen Ermittlern beantragte Operation sei abgeschlossen worden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei am Donnerstagnachmittag mit. Die Zelte, die am Arade-Stausee in der Urlaubsregion Algarve für die Aktion aufgebaut worden waren, wurden abgebaut, wie Kameras des portugiesischen Nachrichtensenders SIC Notícias und anderer Medien zeigten. Zudem wurden unter anderem auch Maschinen weggefahren.

Eine offizielle Mitteilung zur Frage, ob Hinweise gefunden werden konnten, die zu einer Aufklärung des rätselhaften Verschwindens des kleinen britischen Mädchens beitragen könnten, gab es zunächst nicht.

Wie schon am Vortag waren am Donnerstag auch wieder Forstarbeiter im Einsatz, um Vegetation zu entfernen, wie die staatliche portugiesische Nachrichtenagentur Lusa berichtete und auch auf Fernsehbildern zu sehen war. Bisher seien in erster Linie Erdbodenproben zur späteren Analyse gesammelt worden, hatte der staatliche portugiesische TV-Sender RTP am Mittwoch berichtet. Neben Dutzenden Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz unter anderem auch Spürhunde und Taucher beteiligt.

Update vom 25.05.2023, 14.45 Uhr: Dritter Tag der Suche nach Maddie - Spezialisten nehmen Bodenproben

Die neue Suchaktion im Fall Maddie ist am Donnerstag den dritten Tag in Folge im Süden Portugals fortgesetzt worden. Portugiesische Polizisten nahmen am Vormittag in Begleitung von Kollegen aus Deutschland und Großbritannien ihre Arbeit am Arade-Stausee unweit der Gemeinde Silves wieder auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Lusa berichtete. Die Suche war am Dienstag - gut 16 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden des damals knapp vierjährigen britischen Mädchens Madeleine McCann in der Urlaubsregion Algarve - auf Bitten der deutschen Ermittler gestartet worden.

Wie schon am Vortag waren am Donnerstag auch wieder Forstarbeiter im Einsatz, um Vegetation zu entfernen, wie Lusa berichtete und auf Fernsehbildern zu sehen war. Es gab weiter keine Angaben dazu, ob Hinweise gefunden werden konnten, die zu einer Aufklärung des rätselhaften Verschwindens des Mädchens beitragen könnten. Die portugiesische Polizei habe betont, mögliche Ergebnisse würden erst nach dem Ende der Aktion mitgeteilt.

Bisher seien in erster Linie Erdbodenproben zur späteren Analyse gesammelt worden, hatte der staatliche portugiesische TV-Sender RTP am Vortag berichtet. Dutzende Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz beteiligt, blaue Zelte dienten als Koordinationszentrum. Es wird erwartet, dass die Suche am Donnerstag enden könnte.

Diese neue Suche findet rund 50 Kilometer nordöstlich von der Ferienanlage des Badeortes Praia da Luz statt, aus der die kleine Madeleine am 3. Mai 2007 spurlos verschwand. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Fall gegen einen vorbestraften Deutschen. Man ist davon überzeugt, dass der heute 46 Jahre alte Christian B. das Mädchen entführt und getötet hat. Doch eine Leiche wurde nie gefunden. Behördensprecher Hans Christian Wolters sagte der Deutschen Presse-Agentur nur, die Aktion beruhe auf "Entwicklungen in jüngster Zeit".

Update vom 25.05.2023, 6.45 Uhr: Doch keine neuen Hinweise? Experten äußern sich zum Fall Maddie

Die renommierte portugiesische Zeitung Público sprach von einem "Medien-Zirkus". Die neue Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren im Süden Portugals spurlos verschwundenen kleinen Madeleine McCann sorgt über die Grenzen Europas hinaus für viel Aufsehen. Am Arade-Stausee nahe der Gemeinde Silves versammelten sich auch am Mittwoch Dutzende von Journalisten und Kameraleuten aus aller Welt, darunter etwa auch ein Team des brasilianischen TV-Senders RecordTV. Das zeigt: Die überraschende Operation weckt neue Hoffnungen auf ein Ende der Ungewissheit, die vor allem die Eltern und Geschwister des britischen Mädchens quälen muss.

Sind die Erwartungen vielleicht zu groß, wie einige Experten meinen? Skeptisch zeigt sich unter anderem André Inácio. Der portugiesische Kripo-Inspektor sagte im Interview von CNN Portugal, es sei nicht sehr wahrscheinlich, dass nach über einem Jahrzehnt etwas Nützliches am oder im Stausee gefunden werden könne, "selbst wenn da unten wirklich etwas liegen sollte". Ähnlich äußerte sich der spanische Polizist José Ángel Sánchez, ein erfahrener Experte für Vermissten- und Entführungsfälle. "Ich glaube, sie suchen nach biologischen Überresten, aber es ist sehr schwierig für die Hunde, sie nach so vielen Jahren aufzuspüren", sagte er am Mittwoch dem Sender RTVE.

Maddie seit 16 Jahren fort - Mutmaßlicher Täter hinter Gittern

Die erste größere Suchaktion im Fall Maddie nach drei Jahren kam auf Bitten des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA) zustande. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Fall gegen einen vorbestraften Deutschen. Man ist davon überzeugt, dass der heute 46 Jahre alte Christian B., der sich zum Zeitpunkt des Verschwindens des Mädchens in Portugal aufhielt und der derzeit wegen eines Sexualverbrechens hinter Gittern sitzt, das Mädchen entführt und ermordet hat. Doch eine Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Klammern sich die deutschen Ermittler an einen Strohhalm, oder gibt es eventuell tatsächlich neue, vielversprechende Hinweise? Dazu sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Braunschweig, Hans Christian Wolters, der Deutschen Presse-Agentur lediglich, die Aktion beruhe auf "Entwicklungen in jüngster Zeit".

Das könnte man auch so interpretieren, dass es vielleicht keine neuen Hinweise, aber bessere technologische Mittel gibt, um an der Algarve neue Beweise und vielleicht sogar Überreste des Körpers zu finden. Das meinen optimistischere Experten wie der frühere Inspektor der portugiesischen Kriminalpolizei Francisco Chagas. Die Polizei verfüge heute über Mittel, "die sie vor 16 Jahren, aber auch sogar vor vier oder fünf Jahren nicht hatte", meinte Chagas im Gespräch mit CNN Portugal. Etwa im Bereich der genetischen Forensik und der Satelliten-Beobachtung habe man große Fortschritte gemacht.

Trotz langer Zeitspanne sind Beamte hoffnungsvoll

"Stellen wir uns vor, dass die Decke, in die das kleine Mädchen eingewickelt war, dort vergraben wurde. Sechzehn Jahre sind nicht genug Zeit, um sie völlig zu Staub werden zu lassen", erklärte Chagas. "Und selbst wenn sie zu Staub geworden sein sollte, ist es immer ein anderer Staub als der der Erde selbst. Eine forensische Analyse kann diese Spuren mit dem Fall in Verbindung bringen."

Madeleines Eltern dürften erwartungsvoll auf die Suche blicken. Kate und Gerry McCann hatten die damals knapp vierjährige Madeleine und ihre beiden jüngeren Geschwister an jenem verhängnisvollen Tag, dem 3. Mai 2007, im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend aßen. 50 Kilometer nordöstlich der Ferienanlage, nämlich an dem vom deutschen Verdächtigen laut Medien 2007 oft besuchten Arade-Stausee, ruhen nun neue Hoffnungen auf Gewissheit.

Am ersten Tag war die Suche wegen des schlechten Wetters gegen 18 Uhr vorzeitig abgebrochen worden. Bisher seien in erster Linie Erdbodenproben zur späteren Analyse gesammelt worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTP und die staatliche Nachrichtenagentur Lusa in Portugal am Mittwoch unter Berufung auf Teilnehmer der Aktion. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zum Teil vermummte Polizisten auch am Mittwoch, diesmal bei besserem Wetter, zum Teil mit Unterstützung von Spürhunden den Uferbereich des Stausees durchkämmten. Auch Taucher waren auf einem Schlauchboot auf dem See im Einsatz. Nach amtlichen Angaben nehmen Beamte aus Portugal, Deutschland und Großbritannien an der Aktion teil. Es wird erwartet, dass die Suche mindestens bis Donnerstag anhält.

Update vom 24.05.2023, 9.45 Uhr: Gibt es neue Hinweise? Suchaktion im Fall Maddie

Die neue Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren im Süden Portugals spurlos verschwundenen kleinen Madeleine McCann sorgt über die Grenzen Europas hinaus für Aufsehen. Zum Auftakt der Operation versammelten sich am Dienstag Dutzende von Journalisten und Kameraleuten aus aller Welt vor Ort, darunter ein Team des brasilianischen TV-Senders RecordTV. Die eilig Angereisten konnten aber nur wenig sehen, denn das Suchgebiet wurde von den Behörden weiträumig abgesperrt - und darüber herrschte absolutes Flugverbot auch für Drohnen. Am Mittwoch geht die Suche weiter. Nach Mitteilung der Kriminalpolizei Portugals soll sie "einige Tage" dauern.

Die neue Suche findet in der Algarve am Arade-Stausee statt - rund 50 Kilometer nordöstlich von der Ferienanlage des Badeortes Praia da Luz, aus der das britische Mädchen am 3. Mai 2007 kurz vor seinem vierten Geburtstag spurlos verschwand. Den amtlichen Angaben zufolge läuft sie auf Bitte des Bundeskriminalamtes (BKA). Neben einheimischen und deutschen Beamten waren am Dienstag Medienberichten zufolge auch britische Polizisten vor Ort.

Spürhunde und Taucher: Suche in Stausee in der Algarve

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Polizisten zum Teil mit Unterstützung von Spürhunden den Uferbereich des Stausees durchkämmten. Taucher fuhren mit einem Schlauchboot auf den See hinaus. Dutzende Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz beteiligt, blaue Zelte dienten als Koordinationszentrum.

Was genau die neue Suche ausgelöst hat, blieb zunächst unbekannt. Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, die in dem Fall gegen einen vorbestraften Deutschen wegen Mordverdachts ermittelt, sagte der Deutschen Presse-Agentur nur, die Aktion beruhe auf "Entwicklungen in jüngster Zeit". Die portugiesische Polizei teilte ihrerseits mit, erst nach Abschluss der Suche werde es weitere Informationen geben.

Maddie wäre jetzt 20 Jahre alt

Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister an jenem verhängnisvollen Tag vor gut 16 Jahren im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend aßen. Seitdem fehlt von Madeleine jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen von dem heute 46 Jahre alten Christian B. entführt und ermordet wurde. Es gebe viele Hinweise, aber die Beweiskette sei nicht geschlossen, hieß es häufig von der Staatsanwaltschaft. Es gelte der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Der deutsche Anwalt des Verdächtigen wollte die neuen Entwicklungen in Portugal auf dpa-Anfrage nicht kommentieren. Eine Leiche wurde nie gefunden.

Auch die portugiesische Polizei gab sich äußerst zugeknöpft. "Über den Ausgang des Verfahrens wird zu gegebener Zeit informiert", hieß es in einer knappen Stellungnahme. Portugiesische Medien gingen davon aus, dass bei den Ermittlungen in Deutschland irgendwelche neuen Hinweise aufgetaucht sein könnten.

Erste große Suchaktion seit 2020

Die letzte bekannte größere Suchaktion nach dem Mädchen fand vor knapp drei Jahren im Sommer 2020 statt. Wie bei früheren Operationen war damals wieder praktisch jeder Stein umgedreht worden. Im Juli jenen Jahres wurde unter anderem mit Hilfe von Tauchern in drei seit Jahren stillgelegten Brunnen in Vila do Bispo gesucht. Erfolglos.

Madeleine McCanns Eltern Kate and Gerry haben die Hoffnung nicht aufgegeben. "Die polizeilichen Ermittlungen gehen weiter und wir warten auf einen Durchbruch", schrieben sie in einer ihrer seltenen Mitteilungen. Und fügten am 3. Mai, dem 16. Jahrestag des Verschwindens ihrer Tochter, hinzu: "Immer noch verschwunden. Immer noch so sehr vermisst."

Ursprungsmeldung vom 23.05.2023

Überraschung im "Fall Maddie": Gut 16 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann im Süden Portugals wollen die Ermittler eine neue Suche starten. Die Aktion sei vom deutschen Bundeskriminalamt (BKA) beantragt worden und werde "in den nächsten Tagen" in der Algarve stattfinden, teilte die portugiesische Kriminalpolizei am Montag (22. Mai 2023) mit. Nach einem Bericht der staatlichen portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa soll es bereits am Dienstag losgehen.

Ob es neue Hinweise gibt, wurde nicht bekanntgegeben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die in diesem Fall gegen einen vorbestraften Deutschen wegen Mordverdachts ermittelt, wollte sich auf dpa-Anfrage zunächst ebenfalls nicht dazu äußern. Sie kündigte aber für den Dienstagvormittag eine Mitteilung an.

Fall Maddie McCann: Neue Suchaktion an portugiesischem Stausee

Neben portugiesischen und deutschen Beamten sollen an der neuen Suche auch britische Polizisten teilnehmen. Weitere Details gab die Polícia Judiciaria in ihrer knappen Mitteilung nicht bekannt. Lusa und andere portugiesische Medien berichteten aber unter Berufung auf die Behörden, die Suche solle bereits am Dienstag am Arade-Stausee beginnen und zwei bis drei Tage dauern.

Der Nachrichtensender SIC Noticias beobachtete, dass zehn Ermittler der Kriminalpolizei und mehrere Feuerwehrmänner am Montag am Rande des Arade-Stausees bereits einen großen Bereich abgesperrt hatten. In dem Gebiet, das als Naturparadies gilt, sei in einem Zelt ein Kommandoposten eingerichtet worden, um von dort aus die Suche zu koordinieren. Man könne davon ausgehen, dass bei den Ermittlungen der Deutschen neue Hinweise aufgetaucht seien, mutmaßte der Sender.

Der Arade-Stausee befindet sich circa 50 Kilometer nordöstlich des Algarve-Badeortes Praia da Luz. Dort war Maddie am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus einer Ferienanlage spurlos verschwunden. Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister im Appartement gelassen, als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend aßen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Ermittler vermuten, dass es entführt und ermordet wurde. Eine Leiche wurde jedoch nie gefunden.

Letzte Suche liegt drei Jahre zurück

Die letzte bekannte größere Suchaktion in diesem Fall fand vor knapp drei Jahren, im Sommer 2020, statt. Wie bei früheren Operationen war damals wieder praktisch jeder Stein umgedreht worden. Im Juli jenen Jahres wurde unter anderem mithilfe von Tauchern in drei seit Jahren stillgelegten Brunnen in Vila do Bispo gesucht. Erfolglos. Der Druck, etwas zu finden, das die Ermittler weiterbringt, ist nach so langer Zeit nun wohl noch größer.

